Игра в высшей лиге: обзор игрового ноутбука Aorus 15 от GIGABYTE

Во время работы, тестов и, особенно, игр, этот ноутбук проявил себя как надежный боевой товарищ. Подробности — в нашем обзоре!

В редакции нашего портала Profit.kz оказался новый игровой ноутбук от бренда Aorus — классика стиля, мощности и функциональности в 15-дюймовом формате. Давайте оценим преимущества данного устройства, разберем нюансы его дизайна и работоспособность.

Компания GIGABYTE, занимая прочные позиции на рынке, давно стала бренд-иконой в производстве видеокарт, системных плат и других комплектующих для ПК, а также в сфере игровых ноутбуков. Выступает в роли спонсора и поддерживает киберспортивные мероприятия, что говорит о ее глубоком понимании требований к идеальному игровому ноутбуку. GIGABYTE не только создает высокопроизводительные технологические решения, но также активно внедряет их в игровое сообщество.

Бренд Aorus, созданный компанией GIGABYTE, стал настоящей легендой в игровой индустрии и известен не только среди геймеров, но и широкому кругу пользователей. Этот лакомый кусочек в мире игр и технологий стал визитной карточкой компании и завоевал беззаветную любовь благодаря впечатляющему сочетанию инноваций, мощности и выдающегося дизайна. Aorus не просто представляет технические решения, он становится исключительным проявлением страсти к игровой культуре и стремлению к совершенству.

Мне же не терпится поделиться впечатлениями от последней новинки — высокопроизводительного ноутбука Aorus 15. Этот аппарат недавно появился на рынке Казахстана и, судя по его характеристикам, может заслужить почетное место не только в рабочих кабинетах пользователей, но и в профессиональных рейтингах.

Комплектующие

Ноутбук и комплектующие надежно упакованы в классический картонный кейс. Устройство бережно уложено в тканевый пыльник, а зарядка и руководство пользователя в уже привычные нам черные коробки.





Современный дизайн, адаптированный под тактильные ощущения

Первое впечатление, когда устройство из своей упаковки перемещается в руки, остается неизменным — мощь, сила, тяжесть, монолит! Компания GIGABYTE известна своим вниманием к деталям и стильному дизайну. Каждый элемент хорош сам по себе и создает гармоничный образ дерзкого парня на байке в общей композиции. Почему именно на байке? Это первая ассоциация, связанная со скоростью, которая приходит в голову. А между брендом Aorus и высокой скоростью всегда стоит знак равенства.

Корпус Aorus 15 изготовлен из качественно спроектированного матового черного пластика. На верхней части выделяется фирменный логотип в металлическом оттенке, а сбоку украшен названием бренда. Крышка надежно удерживается двумя шарнирами, а если нажать на верхнюю часть посередине в зоне логотипа, можно почувствовать слегка упругое углубление.







На верхней и на нижней панели корпуса печатным шрифтом переливается текст «Team up. Fight on.»

Большинство портов дисплея и ввода/вывода тщательно интегрированы на задней панели: стандартный разъем для зарядки, Thunderbolt, HDMI, USB-C и Ethernet.

На левой стороне расположены порт USB-A и аудиоразъем Jack, в то время как справа нас встречают два порта USB-A и один порт USB-C. Обилие разъемов не только обеспечивает максимальную удовлетворенность потребностей, связанных с геймингом, но также вызывает благодарность к производителю за внимание к деталям.



Левая сторона корпуса



Правая сторона корпуса

Экран с разрешением 2560×1440 обеспечивает частоту обновления в 165 Гц. Это необходимо не только для комфортной однопользовательской игры, но и для участия в соревновательных дисциплинах, таких как Hell Let Loose, Apex Legends или GROUND BRANCH. Это игры, в которых частота обновления играет ключевую роль, и Aorus 15 позволяет избежать ситуаций, когда приходится возобновлять сессию из-за того, что реакция соперника оказалась быстрее. А вы в этот момент его даже не заметили.

Клавиатура в ноутбуке Aorus 15 представляет собой не просто функциональное устройство, а настоящий инструмент для упрощения процесса игры. Клавиши расположены в шесть рядов и каждая из них имеет тактильный мягкий отклик. Подсветка клавиш RGB с возможностью настройки создает не только эстетически приятную атмосферу, но и функционально помогает выделить ключевые зоны.





Преимущества клавиатуры Aorus 15 раскрываются в контексте игровых сценариев. Наличие макроклавиш и программной поддержки для их настройки позволяет создавать индивидуальные комбинации для улучшения производительности и командного взаимодействия в играх. Реакция клавиш на нажатие мгновенная, что особенно важно в динамичных игровых ситуациях.

Благодаря эргономичному дизайну клавиатуры, разработанному с учетом потребностей геймеров в длительных игровых сессиях, усталость рук минимизируется, а общая эффективность в виртуальной реальности повышается. Расположение пальцев, напряжение определенной группы мышц на руках во время игры отличается от манипуляций во время рутинной работы за ПК. Ключевые клавиши «Spase» и «Enter» максимально удобны, а вся навигация перенесена в правый столбец.





Порадовал размер и реакция тачпада. Жесты и мультитач-функции работают на отлично, а площадь позволяет не ужиматься в движениях, держать ровно спину и комфортно плавать курсором по экрану.

Кнопка включения, внедренная в правый верхний угол, выглядит как изысканная деталь дизайна, оформленная в стиле логотипа компании с заостренными краями. Эффект дополняется тонкой полоской подсветки, добавляющей утонченности. Расположение также продумано, исключая возможность случайного нажатия в неподходящий момент.



Кнопка включения при включенном ноутбуке

На задней панели, рядом с портами, а также сбоку корпуса, внимание притягивают по два отверстия с каждой стороны, предназначенные для эффективного охлаждения. Также в нижней части корпуса установлены несколько решеток для отвода нагретого воздуха. Везде прослеживается изысканное изображение с заостренными углами, добавляющее динамики и стиля в общем дизайне.





Когда-то высокая мощность устройства была равнозначна внушительным габаритам. Сейчас благодаря современным системам охлаждения мы имеем роскошь пользоваться компактным ноутбуком, начиненным сверхпроизводительной начинкой. В Aorus 15 внедрена лучшая в своем классе фирменная система охлаждения WINDFORCE Infinity. Однако при высоких нагрузках и в душном помещении я все равно советую использовать специальную охлаждающую подставку, которая будет отводить тепло с внешней части ноутбука и снимет с системы охлаждения четверть нагрузки. Так компоненты устройства сохранятся на более длительный срок службы.

Графика

Внутри этого устройства таится два графических адаптера: встроенный Intel Iris XE и мощный Nvidia RTX4070 с 8 Гб памяти. Хранение игрового мира обеспечивается одним накопителем — PCIe 4 M.2 SSD на 1 Тб. А на экране развертывается удивительная картина в разрешении 2К (2560×1440 точек) с потрясающей частотой обновления в 165 Гц.

Трассировка лучей в реальном времени в сочетании с технологией DLSS 3 не только обеспечивают впечатляющую графику, но и создают удивительно реалистичные сцены. Эти инновации позволяют отслеживать лучи света и тени, создавая потрясающие визуальные эффекты, а технология DLSS 3 значительно повышает производительность, обеспечивая исключительно высокую частоту смены кадров. Как результат — игра полная реализма и детализации!

Производительность

Существует два вида производительных ноутбуков, нацеленных на профессиональных пользователей: потребительские устройства с достаточной вычислительной мощью для серьезных операций в специализированных приложениях и играх, и узкоспециализированные мобильные рабочие станции, которые больше подходят профессионалам, работающим в сфере 3D моделирования, рендеринга сложных мультимедийных проектов.

14-ядерный процессор Intel Core i7 13700H, встроенный в Aorus 15, поддерживает самые сложные из вышеперечисленных операций, позволяя закрыть потребности работы в тяжелых программах без нагрева и тротлинга. Данный процессор поддерживает высокий уровень многозадачности и обеспечивает плавный геймплей и производительность на высоком уровне. Благодаря технологии Turbo Boost процессор имеет потенциал автоматического разгона до 5000 МГц.

Контроль за памятью

В Gigabyte не стали шифровать информацию об используемой оперативной памяти и ее параметры легко считались последней версией программы AIDA 64. Производитель решил не экономить и задействовал контроллер памяти на полную катушку, использовав пару модулей от Samsung, объемом по 8 Гб каждый и с частотой 4800 МГц, обеспечив тем самым двухканальный режим работы контроллера памяти, что для игрового устройства есть самое правильное решение.

И раз уж мы добрались до оперативной памяти, то имеет смысл протестировать ее быстродействие. Лучше всего для этих целей подходит та же самая Aida 64 и встроенный в нее бэнчмарк ОЗУ.

Скорость чтения составила 66133 мегабайта в секунду, скорость записи 53846 мегабайт в секунду и скорость копирования данных 58284 мегабайт за секунду. Задержки при этом составили 101.1 ns. Результаты вполне обычные для данного типа памяти, и это хорошо. Для нас куда более важную роль играет связка процессора и видеокарты, и с этим здесь полный порядок, в чем мы с вами сейчас и убедимся.

Общая производительность системы, игровые тесты

В первую очередь, измерим производительность системы уже привычным нам пакетом тестов PC Mark 10. Данный тест имитирует типовые нагрузки на «железо», такие как использование интернета, видеоконференции, монтаж и рендер видео, работа с изображениями и другие.

Общий балл, который набрал ноутбук от Gigabyte, составил 6778 очков, что соответствует самым топовым решениям на сегодняшний день! Оно и не удивительно, когда на борту такой процессор, как Intel Core i7-13700H.

Далее, самый интересный и волнующий тест — мы измерим производительность системы в игровых нагрузках от 3D Mark, ведь именно для игр и разрабатывалось данное устройство.

Нагружать будем самым современным тестом: 3D Mark Time Spy.

Как мы видим, данная модель набрала 11646 баллов, что поставило ее выше, чем самый крутой геймерский ноутбук 2023 года!!! Невероятный результат.

В пакет 3D Mark также входит отличная утилита для измерения производительности непосредственно самого центрального процессора, которая называется CPU Prophile. Ею мы так же воспользовались и получили следующие результаты:

Температурный тест

В завершение испытаний мы проведем температурный тест. Это очень важно, так как каким бы мощным ни был ноутбук, все будет упираться в его систему охлаждения. Если она не вывозит нагрузку, то процессор будет снижать свою производительность, избегая выхода из строя, а это напрямую скажется и на играх, и на выполнении других задач.

Для тестирования системы охлаждения мы воспользуется утилитой AIDA 64 и встроенной в нее системой нагрузки на все компоненты ноутбука, с целью выявить слабые места.

5-минутной нагрузки оказалось достаточно, чтобы получить внятный результат и он по-настоящему меня удивил. Дело в том, что начиная с 12-го поколения у Intel выходили очень горячие процессоры, которые было крайне сложно охлаждать.

Каким-то образом, GIGABYTE умудрились разработать такую систему, которой удалось удерживать температуру горячего парня Core i7-13700H на уровне 87 градусов и без каких-либо намеков на троттлинг — невероятный результат!

Поскольку ноутбук позиционируется компанией Gigabyte как игровой, то пора нам протестировать его в его родной среде — играх. Выбор пал на самую современную игру 2023 года — Starfield. Запускаем ее на максимальных настройках.

Как многие знают, данный проект предпочитает устройства AMD, тем интереснее будет проверить ноутбук от Gigabyte на компонентах от Intel и nVidia.





Настройки игры были выбраны максимальные из возможных.

Минимальное количество кадров — 48 в самых жестких и активных сценах. Максимальное количество кадров — 84. Достигнутые результаты позволяют утверждать, что данный ноутбук действительно относится к классу игровых, причем в его самом верхнем по производительности сегменту.

Остальные игры запускать смысла нет, и так понятно, что его производительности с головой хватит для всех самых современных игр, существующих на конец 2023 года.

Данная модель ноутбука однозначно рекомендуется в первую очередь геймерам, которые предпочитают не отрываться от своих любимых игр в любом месте, где есть розетка и интернет. В ответственный момент Aorus 15 не подкачает!

Автономность

Aorus 15 удивляет выдающейся автономностью — настоящим кузовом энергии. Его 90 Вт/ч аккумулятор волшебным образом вытягивает до 10-ти часов офисной работы при свободном доступе к Wi-Fi. Даже при максимальной загрузке и максимальной яркости экрана (100%) у меня все равно было целых два часа, чтобы воплощать в жизнь свои идеи. И вдохновляющая деталь — заряжать его можно не только стандартным блоком питания на 240 Вт, но и через порт Type-C с использованием Thunderbolt разъема.

Преимущества ноутбука Aorus 15. Выводы

Пришло время подвести итоги и выделить сильные стороны устройства. Сделаю это с удовольствием, так как во время работы, тестов и, особенно, игр, ноутбук проявил себя как надежный боевой товарищ. Я ощутила стойкость и уверенность — что может быть важнее, когда ты выполняешь миссию, от которой зависит жизнь целой команды… пусть и виртуальной!

Итак, чем Aorus 15 завоевал доверие и симпатию пользователей:

— устройство оснащено высокопроизводительными компонентами, такими как процессоры Intel Core i7/i9, мощные графические ускорители;

— супер-эффективная система охлаждения для поддержания оптимальной температуры во время интенсивных нагрузок;

— прекрасно показывает себя в самых жестких и активных игровых сценах;

— доступная цена для игровой категории устройств;

— современный внешний вид и эргономичный дизайн;

— качественный дисплей с высоким разрешением и высокой частотой обновления;

— наличие RGB подсветки клавиатуры. Регулируемые настройки позволяют усилить игровую атмосферу.

Компания GIGABYTE давно и прочно укрепила свои позиции в сфере производства высококачественного железа на глобальном рынке компьютерных комплектующих и завоевала тем самым сердца пользователей своим присутствием в сфере киберспорта. Уровень доверия подкрепляется выпуском готовых решений в виде полноценных удобных и мощных игровых ноутбуков, которые стремятся к первенству по количеству внимания пользователей всего мира.