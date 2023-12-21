Управление технопарком Apple с экономией ресурсов и времени

Множество казахстанских компаний, от стартапов до крупных предприятий, для своего бизнеса выбирают технику от Apple.

Для таких предприятий, где важно простое и эффективное управление устройствами и тщательное соблюдение информационной безопасности, использование устройств Apple облегчает задачу. Одним из мощных инструментов для контроля за корпоративными устройствами являются системы Mobile Device Management (MDM). На рынке решений MDM для экосистемы Apple лидирующую позицию занимают продукты компании Jamf, которые де-факто стали золотым стандартом для управления устройствами Apple и обеспечения их безопасности.

Продукты Jamf предоставляют единственное в своем роде масштабируемое решение, которое может автоматизировать весь жизненный цикл устройств Apple на предприятии, от автоматического развертывания и настройки девайсов до управления ими и обеспечения их безопасности, при этом гарантируя бесперебойную работу пользователей без необходимости физического доступа IT-администратора к устройствам. С помощью этих продуктов организации могут применять политики безопасности и распространять приложения и контент для своих сотрудников.

Использование решений Jamf позволяет экономить время и усилия, затрачиваемые системными администраторами на настройку и наблюдение за корпоративными устройствами Apple, делая эти процессы безопасными, простыми и эффективными. Это значительно улучшает корпоративную мобильность, особенно если сотрудники компании работают удаленно или разбросаны по всему миру.

Возможности, которые предоставляют продукты Jamf:

— развертывание без касания: подготовка системы к использованию на новом устройстве без физического контакта системного администратора с девайсом;

— инвентаризация всего парка компьютеров: подробное отслеживание всех корпоративных устройств;

— контроль безопасности: защита от угроз, управление политиками безопасности и реакция на возможные уязвимости;

— управление системными обновлениями;

— конфигурация устройств: настройка и установка всех необходимых параметров;

— управление приложениями.

Преимущества использования продуктов Jamf

1. Технопарк управляется удаленно, одним IT-специалистом. Когда в компании появляется новый сотрудник, он сразу получает готовое к работе устройство с установленными приложениями, настроенными и готовыми к использованию, находясь в любой точке мира.

2. IT-специалист может удаленно ограничить сотрудникам доступ к сторонним приложениям, даже не приближаясь к их устройствам. Это обеспечивает компании безопасность устройств и данных.

3. Благодаря решениям Jamf все устройства Apple полностью под контролем компании и работают без необходимости привязки личного Apple ID сотрудников, что позволяет компании не переживать о блокировке устройств в будущем.

Такой подход позволяет одному человеку удаленно управлять всем технопарком. Это экономит значительные средства на технической поддержке устройств, вследствие чего компания получает возможность высвободить ресурсы системных администраторов на решение других технических задач.

Продукты и решения Jamf для бизнеса:

— Jamf Pro — решение для управления инфраструктурой Apple корпоративного уровня

— Jamf Now — базовое решение для малого и среднего бизнеса

— Jamf Connect — решение для управления учетными записями и аутентификации

— Jamf Protect — решение для защиты, мониторинга безопасности данных и фильтрации контента

Как подключить решения Jamf

Все предложения Jamf актуальны только для юридических лиц. Выбор конкретных решений зависит от размера и существующих потребностей бизнеса: Jamf Now, Jamf Pro, Jamf Connect, Jamf Protect. Для того, чтобы начать использование Jamf для бизнеса, компании могут обратиться к официальному дистрибьютору Apple в Казахстане — компании ASBIS, которая предоставляет не только доступ к самой системе, но и консультации и поддержку по ее внедрению.

Ознакомиться подробнее можно по ссылке. Почта для запросов — apple.b2b@asbis.kz.