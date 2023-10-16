PIN-UP.TECH: развиваемся сами и двигаем технологии вперед

iGaming-индустрия стоит на стыке сразу нескольких направлений — от больших данных до виртуальной реальности — и по праву считается одной из самых прогрессивных в мире IT.

В цифровую эпоху, чтобы бизнес был привлекательным для клиента, и, следовательно, успешным, просто качественного продукта недостаточно. Важно первым внедрять инновационные решения и предлагать пользователю уникальный сервис. Для этого требуется команда сильных технических специалистов, готовых каждый день воплощать в жизнь смелые идеи. Специалисты, которые работают над продуктовой составляющей в сфере iGaming, имеют возможность одними из первых знакомиться с новыми технологиями и даже создавать их сами.

iGaming — это сегодня одно из самых быстрорастущих направлений, поскольку онлайн-игры используют передовое программное обеспечение, позволяющее пользователям получать больше захватывающих и качественных продуктов. Отрасль требует глубокого понимания современных технологий, концепций и подходов, среди которых — High Load, Big Data https://profit.kz/tags/bigdata/, High Availability, High Scalability, Realtime и Low Latency. Поэтому разработчики программного обеспечения для ниши iGaming являются «двигателем» глобального развития индустрии. И именно так можно охарактеризовать команду PIN-UP.TECH.

PIN-UP.TECH — один из сегментов экосистемы PIN-UP Global. К этому направлению относятся IT-компании, профиль которых — разработка программного обеспечения для участников экосистемы. PIN-UP.TECH специализируется на уникальных для рынка технологических решениях, позволяющих партнерам сохранять лидирующие позиции и предоставлять клиентам сервис высокого качества. В техническом направлении PIN-UP задействовано около 400 специалистов из разных стран, которые обеспечивают стабильность работы iGaming-платформы, CRM, Anti-fraud инструментов и партнерской системы. Это профессионалы с уникальным опытом работы, готовые к любым вызовам.

В основе партнерской программы PIN-UP.TRAFFIC, одного из направлений PIN-UP Global, лежит микросервисная архитектура, написанная на Golang. Такое решение обеспечивает высокую скорость обработки большого количества запросов. Инфраструктура развернута в k8s, что позволяет оперативно масштабировать ресурсы при увеличении нагрузки. Для обработки и хранения больших объемов статистических данных используется ClickHouse, разнообразный выбор движков таблиц которого дает возможности для решения широкого спектра задач.

«В PIN-UP.TECH мы стремимся к техническому совершенству в реализации, доставке и эксплуатации наших продуктов. Это означает, что мы внедряем и используем современные технологии и инструменты: Service Mesh для контроля коммуникации между микросервисами, Domain-driven design вместо монолитной архитектуры для оперативного внедрения новых фич, TOGAF как основного помощника в организации системного и продуктивного процесса разработки. Сейчас мы находимся на этапе ввода в стек репозитория Data lake, который позволит нам хранить большие массивы данных и оперировать ими в разы эффективнее. Наша команда задает тренды, развивает рынок и растет с каждым днем. Спрос на профессионалов есть в любой сфере деятельности, как в IT в целом, так и в iGaming в частности. Мы ищем прогрессивных, инициативных, активных и смелых, помогаем им быстро развиваться, даем возможность участвовать в различных проектах и напрямую влиять на них», — отмечает Дмитрий Полторак, VP of Engineering в PIN-UP.TECH.

Стоит отметить, что профессионалы PIN-UP не просто работают с лучшим ПО, но и создают его сами. Как пример — уникальная разработка команды PIN-UP.TECH Anti-fraud tools. Проект отличается подходом, сочетающим традиционные решения в области антифрода с машинным обучением. Anti-fraud tools выводит на новый уровень оценку рисков транзакций, с еще большей точностью предотвращая мошенничество на различных этапах контакта с клиентами. Благодаря этой разработке решения принимаются максимально быстро, а все связи в системе визуализируются всего за 5-7 кликов. Аналогичного продукта с подобным количеством возможностей просто не существует.

«В PIN-UP.TECH каждый день ощущаешь уверенность в том, что ты причастен к созданию чего-то высокотехнологичного, сложного и влияющего на всю индустрию», — говорит Владимир Тодуров, Chief Analytics Officer.

PIN-UP.TECH находится в регулярном поиске новых Solutions Architect и Software Architect, Golang-разработчиков, Angular-разработчиков, DevOps, инженеров NOC и SRE, QA-инженеров, а также менеджеров продуктов и проектов, бизнес-аналитиков. В техническую команду PIN-UP ищут специалистов с мощной экспертизой и потребностью в постоянном развитии. К примеру, разработчик Golang, попадающий в PIN-UP.TECH, будет заниматься разработкой микросервисной архитектуры с подходами Domain-Driven Design и Event-Driven, использовать лидеров рынка среди облачных провайдеров, gitops, CI/CD, геораспределенные проекты, MongoDB, Redis, PostgreSQL, Clickhouse, Redshift, Elasticsearch и многие другие инструменты.

Интеллектуальная работа требует максимальной погруженности в процесс, и, соответственно, энергозатрат. В PIN-UP.TECH это понимают и обеспечивают сотрудников всем, что нужно для поддержания их продуктивности, развития, достижения амбициозных целей и реализации новых идей.

«Мы всегда в поисках профессионалов. Наши специалисты имеют возможность расширять свои горизонты и учиться у лучших. Они получают международный опыт, общение с командами из разных точек мира — есть возможно на практике прокачать свои навыки, участвуя в проектах с профессионалами своего дела. Мы также предоставляем возможность посещать конференции и оплачиваем внешнее обучение для развития. Кроме этого, наши команды активно участвуют в тимбилдингах и корпоративных мероприятиях, которые мы регулярно проводим», — прокомментировала CHRD PIN-UP Global Оксана Измайлова.

Помимо привилегий и соцпакета у потенциальных сотрудинков PIN-UP.TECH есть возможность работать удаленно. Именно поэтому PIN-UP.TECH набирает в команду разработчиков со всего мира. В техсегменте подчеркивают: индустрия развлечений стремительно развивается, так что амбициозных задач и сложных вызовов всегда будет достаточно.

К слову, Дмитрий Полторак прогнозирует, что в 2024 году отрасль будет расти сразу в нескольких направлениях, среди которых — криптовалюты, более масштабное внедрение NFT, AR, VR и метавселенной, а также более широкое применение AI и ML. PIN-UP.TECH планирует пробовать себя в наиболее перспективных нишах.