ASUS ExpertCenter E5 AiO: умный и защищенный бизнес-моноблок

Новый моноблок меняет правила игры на рынке и возрождает интерес корпоративного сектора к концепции «все в одном».

Бизнес-моноблоки и моноблоки вообще до поры до времени оставались в тени. Но в последнее время на рынке заметен рост интереса к такой концепции. И для этого есть веские основания.

Во многом осторожное отношение со стороны бизнеса (и потребителей в широком смысле) к этим устройствам было обусловлено высокой их дороговизной, при параметрах, которые находились как бы «ниже рынка». Последнее стоит пояснить: компактный размер моноблока, а конструкционно и вычислительное устройство, и монитор тут исполнены на одном шасси, то есть, на шасси монитора, сильно отличались от стандартных формфакторов — компонентная база разрабатывалась исключительно для конкретной модели. Иными словами, на заре становления концепции преобладало мнение, что моноблок — это дорого, не гибко и неконкурентоспособно, а потому, малопривлекательно. Тем более, для бизнеса. Успех Apple со своими моноблоками тут не в счет, так как производитель со своими «аймаками» находится совсем в другой ценовой категории, да и спрос зонально и фактически ограничивается Северной Америкой — а там другой мир. Все остальные за пределами «золотого миллиарда» очень пристально смотрят на соотношение цена/качество. Это чуть ли не главный определяющий фактор.

Еще один важный момент — ремонтопригодность. Если в случае со стандартным ПК выход его из строя не означал одномоментный выход из строя монитора, то в случае моноблоком дело обстоит как раз именно так. Большие сложности имелись и с апгрейдом ранних моноблочных систем.

Собственно, тема могла бы полностью исчерпать себя, но на помощь пришла компонентная эволюция, которая привела к тому, что элементная база стала надежнее, производительнее, дешевле. А потому у массового моноблока появился шанс на реинкарнацию. Тем интереснее посмотреть на нашего гостя — ASUS ExpertCenter E5 AiO.

ASUS ExpertCenter E5 AiO 24

К слову, для ASUS ExpertCenter E5 возможны две модификации, отличающиеся размером экрана — 23,8 или 27 дюймов. Тот образец, который имеется в редакции, с диагональю 23,8 дюйма.

В самой компании моноблок ориентируют на корпоративный сегмент — здесь и мощный процессор Intel Core i7 13-го поколения, и широкий набор высокоскоростных интерфейсов, и расширяемая подсистема хранения данных, и совместимость с VESA-кронштейнами. Но прежде несколько слов об экстерьере.

В целом, в корпоративном дизайне есть определенные неписанные правила, которые можно выразить так: строгие линии и сдержанная цветовая гамма; эргономичность, ориентированная на непрерывную работу; широкий набор интерфейсов; возможность апгрейда; широкий спектр инструментов безопасности и удаленного управления.

Возвращаясь к ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 отметим безрамочный дизайн (NanoEdge — площадь экрана 88%), интересное дизайнерское (многогранное) решение для стойки, которая, в свою очередь, позволяет регулировать высоту устройства в диапазоне 150 мм, а также угол наклона в пределах от минус 5 до плюс 22 градусов. Кроме стандартной развертки есть и портретный режим, что очень удобно для чтения текстовых документов. Сама матрица — 24 дюйма (точнее, 23,8), это IPS с антибликовым покрытием, широкими углами обзора, разрешением 1920×1080, 16:9, яркостью 250 кд/м², sRGB 100%. Конечно, есть сертифицированная защита от синего цвета.

Чуть выше дисплея — ИК-видеокамера ASUS AI Sense (HD), которая, в свою очередь, позволяет реализовать функцию ASUS AdaptiveLock (устройство автоматически блокируется, когда пользователь отходит от него, а затем автоматически разблокируется, когда определяет, что пользователь вернулся — Windows Hello). Разумеется, есть тут и стандартная механическая шторка. Завершает эту картину уже обязательный для корпоративного сектора массив микрофонов с собственной системой интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling.

Интерфейсные возможности в ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 очень широки. Тут и HDMI, и Thunderbolt 4, и опциональный DisplayPort, что позволяет организовать конфигурацию для многозадачной работы из четырех дисплеев с разрешением до 4K. Там же, на боковой панели — 1x выход для наушников, 1x кард-ридер (SD, MMC, MS), 1x USB 3.2 Gen2 Type-C и 1x USB 3.2 Gen1 Type-A. На бэк-панели панели имеются: COM-порт или Display Port, слот замка Kensington, разъем питания, RJ45 Gigabit Ethernet, упомянутый HDMI и DisplayPort, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A. Наконец, Wi-Fi 6E — без него никак.

Аппаратные и программные особенности

ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 строится на платформе Intel Core 13-го поколения, но может отличаться в широком диапазоне объемом оперативной памяти (до 32 Гб) и объемом накопителей (до 3 единиц, например, 2 накопителя SSD NVMe PCIe 3,0×4 объемом до 1 ТБ каждый и HDD до 1 ТБ) в зависимости от потребностей заказчика. Графика интегрированная — Intel UHD Graphics.

Несколько слов о криптопроцессоре TPM 2.0 — обязательном элементе корпоративной среды. Чаще всего TPM 2.0 используется такими службами, как шифрование диска BitLocker, сервисом Windows Hello, а также для безопасного создания и хранения криптографических ключей. Кроме того, TPM 2.0 используется для подтверждения того, что операционная система и встроенное ПО на конкретном устройстве соответствуют указанным сведениям и не были изменены.

Очень интересны собственные приложения ASUS, предустановленные на ASUS ExpertCenter E5. Например, ASUS Business Manager V3.0 — мощный пакет удаленного администратора, который имеет в своем арсенале функционал контроля доступа к данным, веб-сайтам и настройкам системы; позволяет создавать зашифрованный виртуальный раздел на локальном диске, и т. д. В составе пакета, например, ASUS Control Center — совершенно новое программное обеспечение для централизованного управления. Оно способно отслеживать и контролировать серверы ASUS, рабочие станции и коммерческие продукты, включая ноутбуки, настольные компьютеры, моноблоки, тонкие клиенты и цифровые вывески. В этом же пакете — ASUS UEFI BIOS. За что он отвечает, понятно, собственно, из названия.

Далее — ASUS Cloud Recovery. Софт позволяет быстро, удобно и безопасно развернуть заводской образ системы через интернет подключение, а ASUS Diagnostic Tool способен производить диагностику работоспособности оборудования даже без установленной операционной системы (из BIOS) и постоянного запоминающего устройства (HDD или SSD).

В целом, набор софта корпоративного уровня выглядит очень внушительным. И что немаловажно, он поставляется в качестве бонуса, что наверняка будет с благодарностью принято в небольших компаниях, где нет средств для приобретения стороннего ПО для удаленного управления парком ПК. Так что тут однозначный плюс в копилку ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 и других бизнес-моноблоков производителя.

Кстати, помните, мы говорили о низкой ремонтопригодности в ранних моделях концепции? Так вот, ASUS со своим ExpertCenter E5 AiO 24 задает новые стандарты — апгрейд систем происходит на уровне буквально нескольких «щелчков».

В целом, ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 выглядит не просто новым словом в своем сегменте — новый моноблок (точнее, линейка) фактически меняет правила игры на этом рынке, что, несомненно, возродит интерес корпоративного сектора к моноблокам в принципе.

Построение экосистемы

И все же, даже самого хорошего моноблока или линейки недостаточно для возрождения интереса корпоративного сектора к концепции. Нужно строить экосистему. В ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 мы уже увидели достаточно широкий набор программного обеспечения для удаленного управления парком AiO. И этим в ASUS не ограничиваются. Выше всего этого компания строит новую бизнес-модель взаимодействия с корпоративным сектором — ASUS Business. Среди особенностей программы: возможность размещения спецзаказов, гибкие программы гарантии; профессиональная команда, консалтинг и высокая скорость реакции; широкая поддержка проектных сделок; наличие популярных моделей у дистрибуторов, а также возможность заказа специальных конфигураций; широкая сеть сервисных центров.

В этой же категории сети корпоративного уровня. Заметно, что ASUS в последнее время делает акцент на это направление. Итогом стало появление интересной линейки продуктов, относящихся к классу ячеистых систем, в частности, ASUS ZenWiFi XT9, которая находится как бы на стыке сегментов — домашний офис/корпоративный офис. Сильные стороны ASUS ZenWiFi XT9 — трехдиапазонная ячеистая система, которая обеспечивает высокую плотность покрытия и скорость передачи данных (до 7800 Мбит/с), при компактном дизайне и высокой совместимости с другими продуктами ASUS, например, с линейкой AX. Наконец, немаловажный фактор — это интегрированная система сетевой безопасности на базе технологий одного из лидеров рынка, Trend Micro, которая отличается простотой настройки и надежностью в эксплуатации.

Вместо послесловия

Ранее мы говорили о том, что компонентная и платформенная эволюция дала новый шанс моноблокам. И складывается ощущение, что ASUS со своим ExpertCenter E5 AiO 24 реализовал эту возможность на все 100%.

Во-первых, дизайн. ASUS — гуру в области дизайна, владелец десятков и даже сотен престижных наград в этой области. И ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 еще один повод для гордости — лаконичный (ничего лишнего), строгий и функциональный. Это очень «корпоративное» устройство, где разработчики изучили и как бы «пропустили» через себя все потребности пользователя, и не просто пропустили, — реализовали в металле.

Во-вторых, широкий набор интерфейсов и компонентная база — тут все по максимуму — передовая платформа и гибкий подход к требованиям заказчиков — от оптимума до максимума.

В-третьих, возможность для апгрейда. С появлением ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 моноблоки перестали быть «черным» ящиком, а способны оставаться в актуальном состоянии долгие годы.

Далее — ремонтопригодность. Судя по всему, здесь тоже все кардинально поменялось.

В-пятых, внушительный набор корпоративного ПО, который прямо с «колес» создает среду для удаленного управления и администрирования десятками устройств подобного класса.