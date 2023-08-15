HUAWEI MateBook D 16 для гибридной работы

Сильные и слабые стороны нового ноутбука Huawei – в нашем обзоре.

Главный драйвер рынка ПК сейчас — это кардинальная смена парадигмы, а не банальная гонка за вычислениями. Речь идет о трансформации моделей взаимодействия работодателей и сотрудников, что на практике выражается в «побеге» сотрудников из душных офисов в мир гибридных возможностей — где домашний офис имеет такие же права.

Собственно, «гибридный» подход появился даже не вчера. Просто до пандемии работодатели весьма неохотно шли навстречу тем, кто изъявлял желание уйти из офиса: «корпоративные» ценности, борьба за рост производительности, безопасность данных — всё это было немыслимо за пределами корпоративного офиса. С другой стороны, по итогам двух-трех лет почти поголовной удаленной работы, выяснилось, что домашний офис вовсе не так уж и плох — производительность не пострадала, даже улучшилась, а сотрудники стали более лояльными к своим компаниям. Впрочем, для более сильного эффекта не хватило совсем немногого — оказалось, что рынок ПК к этим вызовам совершенно не готов…

С тех пор изменилось многое. И все самое интересное, что появилось на рынке, сделано именно с прицелом на гибридную работу. Как и герой нашего обзора — HUAWEI MateBook D 16 — представитель одноименной линейки китайского гиганта.

Дизайн и аппаратное обеспечение

Если мы говорим о дизайне применительно к мобильному ПК, не важно «гибридный» он или нет, то здесь почти без вариантов: мы живем в мире минималистского подхода к дизайну. На практике это выражается в том, что устройство, которое спроектировано по этому принципу, имеет минимум визуально выделяющихся элементов экстерьера. Весь акцент, главная деталь в рамках этой концепции — дисплей. В случае с HUAWEI MateBook D 16 — 16-дюймовая безрамочная «глянцевая» матрица с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920×1200 и sRGB, к тому же, сертифицированная Dual Eye Comfort. Вторая технология в списке тех, что обеспечивают защиту и бережно относится к зрению пользователя — TÜV Rheinland (защита от вредного для глаз синего света на уровне аппаратного обеспечения). К слову, уход в сторону 16 дюймов выглядит вполне обоснованно — сегодня это оптимальная диагональ для устройств, ориентированных именно на гибридную работу, что, собственно, подтверждается растущим спросом на подобные устройства.

Корпус. В соответствии с современными трендами — он металлический и исполнен из легкого и прочного алюминиевого сплава. Металл, кстати, стал мейнстримом по ряду причин, и немаловажная — гибридная работа, поскольку этот сценарий сильно ужесточил требования к прочности устройств. Кстати, это же делает HUAWEI MateBook D 16 очень легким — его вес всего-то около 1,7 кг при толщине корпуса 18,4 мм. Для матрицы 16,1 дюйма результат очень хороший. Несмотря на такой незначительный вес, HUAWEI MateBook D 16 весьма богат с точки зрения встроенных физических интерфейсов. Тут — пара USB-A, пара USB-C, HDMI и 3,5-мм аудиоразъем.

Взглянем на клавиатуру. Огромный плюс HUAWEI MateBook D 16 — наличие физической цифровой клавиатуры с клавишами быстрого доступа (AI Search, калькулятор, возврат на главный экран и включение/выключение камеры). Сами клавиши имеют ход 1,5 мм, характеризуются «мягким» срабатыванием, достаточно близкие по ощущениям к механической клавиатуре.

Начинка. Под этот многообещающий дизайн должно быть соответствующее наполнение — сердце HUAWEI MateBook D 16 — 14-ядерный процессор Intel Core i7 13700H 13 поколения с графикой Intel Iris Xe (также доступны варианты с Core i9 13900H). Очень интересна, кстати, технология Super Turbo, которая может автоматически определять пользовательские сценарии и оптимизирует производительность. Опосредованно данная технология должна очень благотворно оказывать влияние и на длительность работы HUAWEI MateBook D 16 в автономном режиме — от аккумулятора (его номинальная емкость, кстати, 60 Втч). Здесь же нужно отметить унификацию зарядных устройств (SuperCharge) — одно зарядное устройство способно работать со всеми современными смартфонами, планшетами и мобильными ПК Huawei.

WiFi антенна. Вот здесь мы остановимся более подробно. В HUAWEI MateBook D 16 компания Huawei основательно поработали над встроенной антенной, что значительно улучшило ее параметры: и в части защиты от помех, и в части качества приема. Это в итоге значительно улучшает пользовательский опыт для HUAWEI MateBook D 16, особенно в зонах, где наблюдается неустойчивый прием. По оценке Huawei, новая антенна способна обеспечить устойчивый сигнал на расстояниях до 270 метров от источника WiFi.

Камера и звук. Еще один критичный элемент с точки зрения пользовательского опыта в режиме удаленной/гибридной работы. HUAWEI MateBook D 16 оснащен камерой 1080P с углом обзора 88 градусов. И самое интересное даже не это, а то, что камера оснащена технологией Huawei Smart Conference — в целом, это набор технологий для комфортного общения в режиме «гибридного» офиса, среди которых такие, как «Виртуальный фон», FollowCam и «Зрительный контакт». Основательно поработали в HUAWEI MateBook D 16 и над звуком — за голос тут отвечает технология «Усиление голоса» (Mobile Personal Voice Enhancement) + алгоритмы шумоподавления с AI. С аппаратной точки зрения речь идет о массиве из 4 микрофонов.

Особо хотелось бы сказать о технологии AI Search (дополнительная опция, ее вызов доступен с помощью горячей клавиши чуть выше цифровой клавиатуры), которая позволяет реализовать идею «умного» поиска файлов, сохраненных в разных местах и на разных устройствах. При этом, опция не только подбирает наилучший результат по заданным критериям, но и позволяет осуществлять просмотр файлов в режиме предпросмотра (не открывая их). AI Search очень тесно связан с другим интересным функционалом — «Суперустройство».

Суперустройство

Мы уделим этой функции больше внмиания ввиду значимости в части построения экосистемы, а также уровню и глубине проработки этого функционала.

Итак, как это работает? При подключении к ноутбуку смартфон будет отображаться на компьютере в виде внешнего накопителя. То есть, пользователь в этом режиме может получить доступ к файлам смартфона на ноутбуке и использовать функцию синхронной работы с файлами на нескольких устройствах. Но это еще не все. С помощью этого функционала пользователь может управлять смартфоном с помощью интегрированных/подключенных к мобильному ПК клавиатуры, мыши или микрофона. На практике, чтобы активировать этот опцию, необходимо включить NFC на смартфоне, запустить программу Huawei PC Manager и приложить смартфон к значку Huawei Share на ноутбуке.

Конечно, наиболее впечатляющая возможность в рамках этого функционала — это drag-and-drop — просто перетащите файл со смартфона на рабочий стол вашего HUAWEI MateBook D 16, как если бы вы это делали на вашем ПК. После этого простые опции как, например, копирование фрагмента содержимого файла со смартфона на HUAWEI MateBook D 16 не выглядят чем-то необычным. Добавим к этому возможность открывать несколько (до трех окон) приложений смартфона на экране ноутбука (опция «Мультскрин»), чтобы понять, что этот функционал реально интересен для выстраивания более эффективной рабочей среды.

С планшетом опция выглядит несколько иначе. Например, тут есть возможность использовать планшет как графический планшет (режим проекции) или более того — как второй экран для ноутбука (режим расширения). Разумеется, тут также работает drag-and-drop, устройства ввода вашего HUAWEI MateBook D 16 будут также доступны и для планшета, кроме того, ваш планшет (как и смартфон) в этом режиме становится дополнительным накопителем.

Еще один вариант взаимодействия в режиме «Суперустройство» — с монитором. Правда, в качестве такового должен выступать, например, Huawei MateView, который можно подключить либо беспроводным способом, либо с помощью кабеля. Huawei MateView использует проприетарный протокол Huawei Cast+, который, согласно спецификации производителя, обеспечивает удобное, безопасное и плавное подключение, более четкое качество изображения и низкий уровень задержки, поддерживая, при этом, опции, описанные ранее — управление с помощью мыши и клавиатуры. Сопряженный ранее монитор повторно подключается практически мгновенно, и это очень удобно.

Сценарий использования

Конечно же, HUAWEI MateBook D 16 выглядит как устройство, в базу которого легла упомянутая идея мобильного ПК для гибридной/удаленной работы. Устройства, которое можно развернуть прямо на «коленках» в считанные секунды и получить максимум возможностей — здесь и сейчас. Идея, о которой мы говорим, реализована соответствующим образом: качественно и насколько это возможно на современном уровне развития технологий — то есть, бескомпромиссно. Возникает ощущение, что в HUAWEI MateBook D 16 нет ничего лишнего, при этом, не в ущерб производительности, эргономике или здоровью пользователя (ранее мы говорили о двух технологиях, которые помогают защищать зрение владельца).

Второе. Несмотря на то, что HUAWEI MateBook D 16 — это идеальное устройство для гибридной работы, в более широком понимании — это все-таки мобильный ПК. А тут «законы» никто не отменял: пользователям нужны легкие, прочные (и опять-таки — производительные) устройства, способные долгие годы работать в машинах, самолетах, поездах, на океанских лайнерах — там, где потребуется. И это не какой-то рафинированный офис — тут все по-другому.

Третье — видео-конференции, которые обрели новое дыхание с момента «гибридизации» офиса. Эта часть также реализована в HUAWEI MateBook D 16 на очень хорошем уровне. Напомним, что в основе — камера 1080P с углом обзора 88 градусов, оснащенная набором технологий Huawei Smart Conference. Над голосом (массив из 4 микрофонов) в HUAWEI MateBook D 16 работает AI (технология «Усиление голоса» (Mobile Personal Voice Enhancement) + алгоритмы шумоподавления).

Четвертое. В те минуты, когда ваш жизненный баланс смещается в сторону семьи, HUAWEI MateBook D 16 тоже может стать незаменимым — любимый сериал в кругу близких? Пожалуйста — и безрамочный 16-дюймовый дисплей, как и звук, тут на высоте.

Во всех этих сценариях очень полезна инновация, которая сильно повышает пользовательский опыт — уникальная встроенная антенна HUAWEI MateBook D 16.

Выводы

Целевой аудиторией HUAWEI MateBook D 16, по мнению производителя, являются профессионалы, работающие в сфере финансов, специалисты в ИТ, руководители различного уровня. Устройство выглядит очень сбалансированным — это настоящая рабочая лошадка, при этом оснащенная уникальным набором технологий — от AI до уникальной антенны.

В итоге HUAWEI MateBook D 16 выглядит как очень качественная и, более того, скрупулезная реализация идеи создать устройство, способное раскрыть потенциал пользователя по-максимуму в условиях, когда физические, «корпоративные» границы стираются, где география пользователя здесь и сейчас становится второстепенным фактором, выводя на передний план продуктивность и производительность.