Банки и безопасность: как облачные технологии меняют банковское дело

5 преимуществ облачных технологий для банков и их клиентов

К 2025 году свыше 85% организаций перейдут на облачные технологии и будут считать их приоритетным направлением для использования в бизнесе, прогнозируют аналитики исследовательской компании Gartner. Экспоненциальный рост Cloud-технологий подтвержден результатами исследования глобального облачного рынка по итогам I квартала 2023 года, проведенного компанией Synergy Research Group. Согласно им, объем мирового облачного рынка в период с января по март 2023 года составил $63,7 млрд. Это на 20% больше по сравнению с I кварталом 2022 года и на 4% — по отношению к IV кварталу прошлого года.

В Казахстане же объем рынка облачных сервисов в 2022 году составил 23,7 млрд тенге, увеличившись почти в 10 раз в сравнении с показателями 2017 года, по данным агентства iKS-Consulting. Облачные технологии продолжают изменять бизнес-ландшафт во многих отраслях страны, став движущей силой цифровой трансформации.

Колоссальные преимущества, которые предлагают облачные технологии, признает и банковская сфера. По данным аналитического агентства Research and Markets, в 2022 году глобальные расходы банков на облачные вычисления составили 39 млрд долларов, и к концу 2026 года сумма расходов превысит 83 млрд долларов. Этот рост обусловлен необходимостью повышения операционной эффективности и производительности программ в связи с увеличивающейся технологической нагрузкой.

К главным преимуществам внедрения облачных технологий в банковской сфере относятся следующие пункты:

— Повышенная масштабируемость и гибкость. Облачные технологии позволяют банкам масштабировать инфраструктуру и ресурсы в зависимости от спроса, позволяя им справляться с пиковыми нагрузками и адаптироваться к быстрому росту. Такая гибкость позволяет банкам быстро внедрять новые продукты и услуги и оперативно реагировать на изменения рынка.

— Оптимизация затрат. Внедрение облачных технологий помогает банкам значительно оптимизировать свои расходы на ИТ. Благодаря cloud-инфраструктуре банки могут сократить расходы на оборудование и техническое обслуживание, устранить необходимость в крупномасштабных центрах обработки данных и платить только за те ресурсы, которые они потребляют.

— Повышенная безопасность и соответствие требованиям. Ведущие поставщики облачных услуг, такие как Huawei, вкладывают значительные средства в усиление безопасности, обеспечивая высокий уровень защиты данных. Банки могут использовать защищенные облачные среды для хранения конфиденциальных клиентских данных, мониторинга безопасности в режиме реального времени и внедрения передовых методов шифрования для защиты от киберугроз.

— Беспрерывное взаимодействие и инновации. Облачные инструменты предоставляют сотрудникам централизованный центр для обмена информацией и доступа к ней, совместной работы над проектами и повышения общей производительности. Кроме того, облако позволяет банкам интегрироваться с партнерами в области FinTech, используя их инновационные решения и расширяя спектр предлагаемых услуг.

— Безупречный сервис для клиентов. Облачные технологии позволяют банкам обеспечивать бесперебойное и персонализированное обслуживание клиентов по различным каналам. Используя облако, банки могут объединять данные из нескольких точек соприкосновения, позволяя предоставлять целевые предложения и персонализированные рекомендации.

В Казахстане облачные технологии все чаще становятся выбором future-ready банков, так как дают им возможность сосредоточиться на своих ключевых задачах и повысить качество обслуживания. Ускорение темпов финансовой цифровизации требует от технологических вендоров создания устойчивой казахстанской cloud-инфраструктуры. Так, в целях масштабизации отечественного сектора облачных технологий компания Huawei работает над внедрением инновационных решений в банковскую сферу, а также созданием новых сервисов и платформенных услуг.

Преимущества использования cloud-инфраструктуры Huawei подтверждает опыт Халык банка, одного из ведущих банков Казахстана. Финансовый институт страны, работающий с 1923 года, известен своей повышенной операционной эффективностью, предоставлением инновационных услуг и обеспечением полной безопасности данных. Внедрение облачных технологий и использование надежных решений для хранения данных позволяет Халык банку сохранять свою высокую конкурентоспособность и предоставлять клиентам качественный сервис.

«Весь мир движется к тому, чтобы инфраструктура стала приближенной к облачной, а значит, автоматизированной. Халык банк самостоятельно разрабатывает очень много приложений, и при их создании учитывается ориентированность на использование облачных инфраструктур. В создании этих инфраструктур нам помогают вендоры, в частности, компания Huawei. Мы развиваем наше партнерство в сфере систем хранения и сетевых технологий, так как Huawei в этих направлениях является мировым лидером», — отметил Артем Павленко, директор ИТ-инфраструктуры Халык банка.

Обширные возможности внедрения единой облачной инфраструктуры подтверждают и данные экспертов исследовательской компании Forrester. Подобный подход позволяет на 98% повысить эффективность эксплуатации и технического обслуживания систем. К другим плюсам использования продуктов одного вендора относятся повышение эффективности разработки приложений на 83% и увеличение скорости реагирования на 80% благодаря слаженной работе внутренних механизмов. Именно поэтому внедрение облачных технологий становится важным стратегическим решением для финансовых институтов, позволяющим стимулировать рост и формировать будущее банковского дела.