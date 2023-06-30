NUC Тринадцатый

«Business Driver. Space Saver.» — под таким лозунгом Intel выпускает в свет очередную итерацию знаменитого NUC. Посмотрим на него.

Начнем с напоминания, что вся серия NUC — это, так называемые, баребон-системы. И это очень важная фишка/опция, которая позволяет делать тонкую настройку под конкретные задачи заказчиков и, более того — сэкономить существенные средства, не перегружая системы избыточной производительностью. Так что это неоспоримый плюс. Разумеется, в NUC 13 Pro, а мы сегодня будем говорить о нем, возможны и полностью укомплектованные системы, включая оперативную память, SSD и операционную систему.

Business Driver. Space Saver.

Интерес к NUC 13 Pro, определенно, сильно возрастает в современных условиях тренда в сторону гибридного офиса, когда после жестких пандемийных ограничений, компании выводят сотрудников в офис. Этот процесс непростой и требует соответствующей аппаратной подготовки, и такие компактные устройства, как NUC 13 Pro, помогут подготовить рабочее пространство к такой миграции. При этом сам NUC 13 Pro вовсе не выглядит компромиссом — это чрезвычайно производительная машина, несущая на борту процессоры Intel Core 13-го поколения (вплоть до 14 процессорных ядер — 6P+8E) и двухканальную память DDR4 объемом до 64 Гб. А некоторые комплектации по требованию заказчика могут оснащаться набором технологий Intel vPro Enterprise, которые, в свою очередь, позволяют обеспечить комплексную безопасность корпоративного уровня плюс удаленное управление/администрирование на очень широком масштабе — сотни и тысячи устройств. Решение не новое, но проверенное и зарекомендовавшее себя в корпоративной среде.

Очень важный момент — жизненный цикл некоторых систем в рамках линейки NUC 13 Pro составляет до 5 лет (вкупе с сертификацией в режиме 24×7, кстати). Тут, как говорится, комментарии излишни — больший цикл — это весомый плюс, который позволяет сократить расходы на обновление парка ПК, и более того, сократить экологическую нагрузку на окружающую среду. Последнее требует пояснений. Помимо увеличенного life-цикла, мини-ПК Intel NUC 13 Pro могут апгрейдиться, что позволяет использовать их повторно, поддерживая актуальную производительность.

Аппаратные особенности

Intel NUC 13 Pro оснащаются мобильными процессорами Intel (Raptor Lake) вплоть до упомянутого 14-ядерного Core i7-1370P с частотой до 5,2 ГГц. В варианте комплектации упомянутым ранее Core vPro, имеется набор технологий «повышенной безопасности», среди которых, например, многофакторная аутентификация, полное шифрование диска и удаленное безопасное форматирование, здесь же — набор инструментов для удаленного управления устройствами (удаленное обновление и устранение неисправностей).

Далее. Как понятно из концепции NUC — это компактное устройство и дискретных видеокарт тут не предусмотрено: за графику несет ответственность встроенное в CPU графическое ядро Intel Iris Xe (до 96 исполнительных блоков и частота до 1,5 ГГц). В спецификациях также упоминается вариант с графикой Intel UHD.

Мини-компьютеры линейки поддерживают установку до 64 Гб двухканальной ОЗУ стандарта DDR4-3200, имеется слот PCIe x4 Gen4 для твердотельных NVMe-накопителей, имеется также возможность подключения 2,5-дюймового SSD или HDD (правда, есть особенности — чуть ниже).

Что еще? Конечно, есть тут 2,5-гигабитный сетевой адаптер Ethernet, два разъема HDMI, два Thunderbolt 4 (а это означает, что есть возможность подключения до четырех 4К мониторов к одному NUC), три USB 3.2 и один USB 2.0. В документации также упоминается возможность подключения дискретных криптографических модулей TPM 2.0 (опция доступна только для платформы vPro). Виртуальный TPM доступен по умолчанию. Наконец, остается отметить наличие модулей Intel Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Несколько слов о формфакторе. Intel NUC 13 Pro доступен как в высоком профиле, так и в низкопрофильном варианте корпуса. Первый имеет размер 117×112×54 мм (объем 0,7 литра), а второй — 117×112×37 мм (объем 0,5 литра). Низкопрофильные конфигурации не поддерживают установку 2,5-дюймового накопителя, то есть, для этих вариантов доступна только установка NVMe-накопителей.

Сценарии использования

Стандартные сценарии использования устройств линейки, помимо stand-alone устройства, это совместная работа (видеоконференции, переговорные комнаты), цифровые вывески, цифровые киоски и интеллектуальные торговые автоматы, информационные дисплеи (доступно подключение до четырех дисплеев 4K) и т. д. То есть, там, где требуется компактное устройство, способное работать в режиме 24×7 и обладающее высокой производительностью, надежностью при низких уровнях шумов. Описанный вариант использования можно отнести к Edge Compute, но есть еще и IoT (Интернет вещей), где, по оценке Intel, устройства линейки Intel NUC 13 Pro также будут широко востребованы.

И, конечно, нельзя не пройти мимо сценария, уже описанного выше, — как индивидуальное вычислительное устройство для сотрудников компании.

Но это не все. Очень интересен набор технологий, реализованный в моделях линейки. Кое-что уже фрагментарно затронули выше, например, тот же Intel vPro. Пробежимся по наиболее интересным из них.

Intel SIPP. Тут идея в том, чтобы сократить количество изменений, наблюдаемых в течение срока службы устройства. На практике это выражается в том, что Intel SIPP старается блокировать изменения в драйверах оборудования или микропрограммах (как минимум на срок 15 месяцев или до выпуска продукта следующего поколения). Выглядит вполне логично — любое обновление драйверов, которое часто происходит автоматически, может привести к непредсказуемым последствиям — к отказу тысяч систем по всему миру. И такие новости мы регулярно видим. Intel SIPP минимизирует эти риски.

Intel Hardware Shield. Технология обеспечивает безопасность на низком уровне — то есть, ниже операционной системы или конкретных приложений.

Intel Active Management Technology (часть стека Intel vPro). Инструмент для решения широкого спектра системных проблем на низком уровне (работает независимо от операционной системы). С помощью него доступно восстановление поврежденных драйверов, прикладного программного обеспечения или операционных систем в ПК, которые не запускаются.

Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA). С помощью этого программного обеспечения ИТ-специалисты могут удаленно и безопасно управлять устройствами, поддерживающими данную технологию, за пределами брандмауэра через облако.

Intel AMT. Аппаратный KVM позволяет ИТ-специалистам удаленно управлять ПК, даже если операционная система не работает или находится в спящем режиме.

Резюмируем

Intel использует терминологию «Интернет вещей» и, так называемых, Edge Compute применительно к Intel NUC 13 Pro и области применения устройств линейки, мотивируя это тем, что в NUC концентрируются компактный форм-фактор, высокая производительность, наличие широкого спектра интерфейсов ввода-вывода, надежность, экономичность, способность работать в высоконагруженных задачах 24×7, экологичность, и т. д.

Сама идея IoT и Edge Compute в общем-то нивелирует «проблему» вычислений, характерных в сложившейся и уже привычной «облачной» иерархии — в Edge Compute, к примеру, данные обрабатываются в непосредственной близости от их источника. Примеры использования NUC в понимании Intel, помимо вышесказанного, вот: города и транспорт; автономные транспортные средства; электромобили и зарядные станции; управление движением; здравоохранение; медицинские устройства визуализации; промышленность; мониторинг процессов и т. д. Конкретика? Пожалуйста — информационные табло на остановках общественного транспорта (задача — информирование пассажиров, расписание движения общественного транспорта и т. д.). Изначально нужны решения, во-первых, рассчитанные на работу вне помещений — где и дождь, и снег, и жара. Во-вторых, срок службы должен быть соответствующим. Вот здесь NUC как важнейший компонент таких систем выглядит очень выигрышно. Потому что компактен, рассчитан на длительный срок эксплуатации (5 лет) в режиме 24×7. Еще один пример — офисные информационные табло. Здесь нет требований к функционированию устройства вне помещений, но есть другое — возможность подключения нескольких дисплеев. И NUC тут тоже выглядит очень выгодно, как мы помним. Если мы говорим об Интернете вещей, то важная составляющая IoT — это визуализация, мониторинг: NUC 13 Pro здесь будет незаменим: к примеру, на его базе можно в минимальные сроки развернуть настоящий ситуационный центр для визуализации процессов.

В сухом остатке нужно признать, что Intel за годы работы над концепцией NUC не только оставил всех конкурентов далеко позади, но и создал продукт, вокруг которого уже фактически сформировалась широкая экосистема индустрий.

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