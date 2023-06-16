Андрей Адаменко, «Казахтелеком»: мы улучшаем ИТ инфраструктуру и сертифицируем процессы

Казахстанский оператор фокусируется на развитии сети центров обработки данных и модернизации ИТ инфраструктуры компании.

Рынок центров обработки данных находится в фазе активного развития. Виртуальные сервера, облачные вычисления, хранение данных и приложения как сервис становятся все более популярными среди организаций, которые стремятся сократить свои затраты на ИТ-инфраструктуру и повысить ее производительность. Эксперты прогнозируют дальнейшее ускорение роста этого рынка, поскольку все больше компаний осознают преимущества облачных решений и готовы переходить на новый уровень работы с данными.

Однако в этой сфере есть и существенные риски, связанные с надежностью и безопасностью, поэтому выбор провайдера услуг центров обработки данных должен быть основан на тщательном анализе — здесь важно обращаться к экспертам, способным предоставить высочайший сервис. Андрей Адаменко, технический директор Дивизиона информационных технологий — филиал АО «Казахтелеком», рассказал в интервью Profit.kz о подходе, который применяется в компании, когда речь идет о предоставлении услуг ЦОД. В настоящее время «Казахтелеком» проводит масштабную реорганизацию ИТ-инфраструктуры и выводит сервис на новый качественный уровень. Более того, «Казахтелеком» готовится к прохождению международной сертификации ISO/IEC 20000. Это стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов, а сертификат подтверждает, что в компании была внедрена система ИТ-менеджмента высокого качества. О том, как оператор идет к этой цели, мы и поговорили с Андреем Адаменко.

— Сегодня спрос на коммерческие дата-центры находится в стадии уверенного роста. Насколько заметно активное ЦОДостроение на рынке Казахстана?

— За последние пару-тройку лет интенсивность ввода новых центров обработки данных в Казахстане значительно выросла. Судя по доступным исследованиям IKS-Consulting, до 2020 года рынок был достаточно стабилен, но, начиная с конца 2020-го количество профессиональных игроков рынка ЦОД заметно увеличилось. При этом инициативы по строительству собственных ЦОД на казахстанском рынке начали проявлять и нерезиденты. В первую очередь это связано со сравнительно доступной энергетикой, во вторую — с ролью Казахстана как транзитного государства.

Отмечу, что по объемам серверных стоек ЦОД «Казахтелеком» остается бесспорным лидером на рынке страны.

— Насколько услуги, предоставляемые АО «Казахтелеком» сегодня, отвечают запросам рынка? Какие планы у компании по развитию коммерческих дата-центров?

— «Казахтелеком» владеет сетью дата-центров практически во всех крупных городах страны. Но большая часть ресурсов уже утилизирована. Поэтому основным приоритетным направлением для нас является дальнейшее развитие сети дата-центров в регионах страны. В ближайшие три года мы намерены увеличить сеть дата-центров на 426 стоек.

В настоящее время в Алматы введен в коммерческую эксплуатацию новый модульный центр обработки данных уровня надежности TIER II+ и высоким уровнем сейсмоустойчивости. Буквально на днях мы планируем запустить здесь в коммерческую эксплуатацию еще 84 дополнительные стойки. В конце года мы также намерены ввести в эксплуатацию дополнительные мощности в ЦОДе города Акколь на 42 стойки, а на следующий год запланировано строительство крупного ЦОД уровня надежности TIER III в столице — емкостью 300 стоек. С учетом роста спроса на облачные сервисы, 50% новых ресурсов ЦОД планируется задействовать под «облака».

— Каков срок жизни дата-центров, если говорить об устаревании и амортизации оборудования?

— Согласно установленным нормативам, срок эксплуатации ИТ- и сетевой инфраструктуры, включая инженерное оборудование технологических дата-центров, которые предназначены для автоматизации бизнес-процессов внутри компании, составляет до 10 лет. Однако здесь нужно отметить, что модернизация оборудования ЦОД всегда идет в связке с бизнес-задачами компании и зависит от потребностей клиентов, как внешних, так и внутренних.

К примеру, в последние годы значительно выросла доля виртуальных сервисов, вместе с тем увеличилась производительность вычислений и плотность расстановки серверного оборудования. Это привело к росту тепловыделения и увеличению потребления электроэнергии. Если в 2010 годах нормой считалось 5-6 кВт на стойку, то сейчас это минимум 10 кВт. Поэтому, учитывая такие и аналогичные потребности, компании должны на регулярной основе проводить анализ и диагностику ИТ-инфраструктуры и разрабатывать детальный план по ее обновлению.

— Какова периодичность обновления оборудования в «Казахтелекоме» и как проходит этот процесс?

— Что касается нашей компании, то вопрос модернизации ИТ-инфраструктуры для нас всегда был и остается в приоритете. Помимо того, что мы проводим сейчас масштабную цифровую трансформацию и наращиваем объемы бизнеса, вплоть до внедрения новых сервисов и программных продуктов (которые уже накладывают на ИТ-направление компании определенные обязательства в части эксплуатации, производительности и надежности существующей ИТ-инфраструктуры), мы также готовимся к прохождению международной сертификации ISO/IEC 20000. Она позволит нам подтвердить, что в «Казахтелекоме» все процессы управления ИТ-сервисами, а это в первую очередь эксплуатация, соответствуют международным стандартам. Эту сертификацию мы планируем пройти уже к концу текущего года.

Сейчас мы реализуем масштабный внутренний проект, направленный на обеспечение непрерывности работы ИТ. Этот проект планируется полностью завершить до конца 2024 года. Работы по проекту включают модернизацию ИТ, сетевой и инженерной инфраструктуры, а также георезервирование ключевых ИТ-систем и цифровых платформ компании. Таким образом, мы намерены вывести эксплуатацию ИТ в «Казахтелекоме» на новый и качественный уровень, что увеличит надежность инфраструктуры, сократит время возможного простоя в год и в целом сведет к минимуму вероятность глобального сбоя.

Отмечу, что в рамках проекта мы уже реализовали первый этап модернизации ИТ-инфраструктуры: в наших дата-центрах установлено новое высокопроизводительное серверное и сетевое оборудование, на которое уже перенесены наиболее критичные ИТ-системы. В рамках реализации второго этапа проекта мы модернизируем сеть передачи данных — заменим маршрутизаторы и коммутаторы, благодаря чему пропускная способность сети увеличится в несколько раз.

Кроме того, мы уже приступили к работам по запуску площадки георезервирования Астана-Акколь. Геораспределенный метрокластер обеспечивающий автоматическое переключение между территориально распределенными узлами при отказе одного из них, позволит добиться непрерывной работы и постоянной доступности предоставляемых нами сервисов на внешних порталах Telecom.kz и Ismet.kz, а также в корпоративных системах, таких как аналитическая платформа Qlik Sense, почта Mail.telecom.kz, CRM2.0, VCIP, BMC Remedy, ASAP, Genesys, а так же платформы окружения микро сервисов и другие.

— Как повлияют на работу клиентов процессы по обновлению оборудования и георезервирование ИТ-систем?

— Модернизация ИТ-инфраструктуры направлена, прежде всего, на повышение надежности работы и обеспечение высокой стабильности наших ИТ-систем. По итогам всех проводимых работ мы планируем достичь параметры коэффициента доступности ИТ-систем в георезерве до 99,95%.

— Можно ли сказать, что заказчикам выгоднее использовать дата-центры «Казахтелекома», нежели собственные? В чем ваше преимущество?

— В целом для бизнеса и крупных компаний размещать свое оборудование в коммерческих дата-центрах, к примеру «Казахтелекома», значительно выгоднее, чем строить свои. Во-первых, отсутствуют капитальные затраты на создание собственной инфраструктуры, которые исчисляются миллионами тенге. Во-вторых, сокращаются расходы на ИТ-персонал благодаря обслуживанию серверов сотрудниками дата-центров. В-третьих, сокращение операционных затрат на поддержку и обслуживание инфраструктуры. Кроме того, в случае размещения своих проектов на виртуальной инфраструктуре «Казахтелекома» (VDC) объем расходов у компаний снижается, нет необходимости в закупе оборудования и лицензий виртуализации, и в любой момент можно гибко масштабировать виртуальную инфраструктуру в любую сторону.

В целом, используя инфраструктуру ЦОД «Казахтелекома», компании получают разнесенную отказоустойчивую систему для размещения, оборудования, ИТ систем и хранения данных и резервных копий, катастрофоустойчивый резервный центр хранения данных для реализации политик безопасности по снижению рисков потери информации, высокий уровень информационной защиты и безопасности, бесперебойную систему электропитания, кондиционирования и газового пожаротушения, круглосуточный мониторинг состояния серверов, защиту от несанкционированного доступа и видеонаблюдение, а также надежные магистральные каналы передачи данных.

— Какие технологии сейчас наиболее актуальны на рынке ЦОД? Что в приоритете у клиентов, на чем они делают акцент?

— Основными требованиями для заказчиков в последнее время выступают уровень надежности ЦОД не ниже TIER III, резервирование канала передачи данных, наличие защиты от DDoS-атак, сервис «smart hand», резервирование данных в географически удаленных ЦОД, а также уровень мощности одной стойки 10 кВт и более.

— Вернемся к вопросу стандартизации и сертификации дата-центров. Насколько она актуальна?

— Соответствие определенным стандартам и сертификатам требуется для большей части проектов в государственных учреждениях и квазигосударственных компаниях. Наличие сертификации прописывается в технических требованиях к закупу услуг ИТ. Для ИТ-компаний, которые предоставляют свои предложения по цифровым проектам, включение в предложение сертифицированного ЦОД дает больше преимуществ.

Что касается сертификации ЦОД по уровню надежности TIER, то стандарт TIER III востребован не только среди государственных проектов, но и среди бизнес-клиентов, так как он гарантирует стабильную работу ИТ-систем, без каких-либо остановок.

— В какие решения и разработки «Казахтелеком» активно инвестирует сейчас? Каким вы представляете дата-центр будущего? Как будет выглядеть дата-центр «Казахтелекома» через 10 лет?

— Согласно исследованиям IDC и IKS-Consulting, мировой тренд рынка ИТ направлен в сторону развития облачных решений на ресурсах ЦОД, отвечающих современным технологиям. Именно поэтому 50% ресурсов новых дата-центров мы планируем задействовать под облачные сервисы. И в дальнейшем эта тенденция будет только расти.

Что касается самих ЦОД, то в нашем представлении дата-центр будущего будет соответствовать как минимум четырем принципам. Обладать энергоэффективными инженерными системами, которые позволяют сократить потребление электроэнергии и, как следствие, уменьшают выбросы диоксида углерода, то есть, он будет более экологичным. Иметь высокий уровень надежности, с резервированием всех систем. Он будет полностью автоматизирован в процессах управления, возможность чего открывают машинное обучение и оперативный сбор данных — тем самым минимизируется обслуживающий персонал в самом дата-центре.