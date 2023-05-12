Высокие стандарты складных смартфонов. Обзор HUAWEI Mate X3

Недавно состоялась презентация новой модели HUAWEI Mate X3, одного из лидеров на рынке производителей смартфонов Huawei.

Редакции портала Profit.kz одной из первых посчастливилось познакомиться с новинкой поближе и насладиться всеми передовыми функциями современных устройств. Подробнее о каждой мы расскажем в этом материале.

Изменяющий форму дизайн в самых трендовых и притягательных оттенках.

По традиции отмечу то, на что обращаешь внимание в первую очередь: упаковка и дизайн. Коробка и все внутренние комплектующие соединились в гармоничной черной композиции. Сам девайс, завернутый в бумажную упаковку, по-королевски расположился на плоской форме и двух вытянутых коробках с остальными комплектующими. Среди них: зарядное устройство с Type-C наконечником, булавка для размещения sim-карты и чехол, который имеет непривычную для меня форму и крепится только на одну сторону устройства. Когда экран свернут, он защищен от царапин и повреждений, и это увеличивает срок службы смартфона. Каждый компонент в данном форм-факторе устройства был тщательно подобран под потребности современного пользователя.



Стильно подобранные аксессуары и упаковка

Цвет на «кожаной» панели HUAWEI Mate X3 в оттенке «Dark Green» создает стойкий приглушенный эффект, который выглядит особенно привлекательным и стильным. Я бы охарактеризовала оттенок задней стенки устройства как трендовый пыльно зеленый, смешанный с голубым и серым. Внешняя рамка стеклянная и играет темно-синими тенями.

Текстура, напоминающая кожу, не только приятна на ощупь, но и не оставляет следов от отпечатков.

HUAWEI Mate X3 доступен в двух версиях: с покрытием из экокожи и со сверкающей стеклянной панелью. При этом вес версии из экокожи составляет около 239 г, а версии со стеклянной панелью — около 241 г. Толщина смартфона в сложенном состоянии составляет 11,08 мм, а в разложенном — всего 5,3 мм.

Корпус смартфона имеет изогнутые грани, благодаря которым он удобно лежит в руке. Сканер отпечатка пальцев расположен на боковой панели, на тонкой кнопке блокировки. Сама кнопка весьма удобна, однако для любителей длинных ногтей может быть не очень удобно нажимать на нее из-за стыка двух экранов.

Смартфон поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и датчик NFC.

Мобильность и большой экран

Одним из ключевых преимуществ HUAWEI Mate X3 является складной OLED-экран размером 7,85 дюйма и разрешением 2224×2496 пикселей. Когда экран свернут, смартфон становится более компактным и может легко поместиться в кармане или сумке. В развернутом же виде он близок к планшету, что делает его в разы удобнее для просмотра фильмов, чтения книг и редактирования медиаконтента.

Возможность выводить информацию на дисплей в режиме ожидания — главное преимущество дисплеев OLED и AMOLED. Это свойство достигается за счет отсутствия прослойки между стеклом и матрицей, что обеспечивает высокую контрастность. Кроме того, такие дисплеи имеют хорошее качество обзора в любых углах. Специфические особенности OLED позволяют темным частям изображения потреблять меньше энергии, что делает использование темных тем на HUAWEI Mate X3 более энергоэффективным и увеличивает автономность.

Основной экран HUAWEI Mate X3 предлагает достаточно пространства для заметок и рисования. Возможно, стилус был бы здесь к месту, но и без него пользоваться большим размером комфортно — функционал устроен с учетом современных потребностей пользователя. Стекло изготовлено из высокопрочного материала, поэтому я спокойно позволяла своему ребенку поиграть на устройстве. Казусов в нашем случае не было, но и без этого, прошлый опыт взаимодействия с устройствами Huawei оставил приятное доверительное послевкусие. Технологии совершенствуются, а мы становимся более спокойными за сохранность дорогих приобретений. В телефоне даже предусмотрена возможность управления мокрыми руками, что расширяет возможности для творчества и экспериментов.

Если смотреть динамичную картинку, например — фильм на высоком разрешении, то экран будет отрабатывать максимальную возможную частоту в 120 Гц. А при чтении статьи в браузере или работе с документами частота экрана может снизиться до 1 Гц! Система экономии энергии продумана и доведена до автоматизма. Я испытала экран в разных условиях, начиная от использования его дома и в авто, заканчивая улицей в разное время суток. Заодно проверила свое восприятие: насколько было комфортно глазам. Ведь какие бы замеры не делали специалисты и разработчики, именно субъективные ощущения в реальных условиях обычного стороннего пользователя имеют решающее значение в том, насколько конкретный гаджет подходит для использования в повседневной жизни.

В любом случае, чтобы привыкнуть к подобным технологиям, нужно доверие, которое взращивается длительным временем использования. Мой опыт пока не такой богатый, и я все еще с опаской воспринимаю экранный шарнир. Кажется, что вот-вот он «пойдет по швам», изображение начнет моргать, а лица на изгибе свернутся в жуткую гримасу. Пока это все фантазии и страхи, ничего общего с реальностью не имеющие. Экран-бабочка вызывает неподдельный восторг! Активные петли выполнены из высокопрочного алюминия и, как заверяет производитель, обеспечивают повышенную надежность всей конструкции.

Скоростная беспроводная зарядка

HUAWEI Mate X3 имеет встроенную батарею емкостью 4800 мАч и быструю зарядку мощностью 66 ватт, поэтому я могу не переживать за автономность своего устройства. А когда мне нужно зарядить телефон в офисе или в дороге, я могу воспользоваться удобной беспроводной зарядкой мощностью 50 ватт. Это действительно удобно, потому что я больше не трачу время на поиск розеток и могу заряжать телефон прямо на своем рабочем столе.

Многозадачные функции ПК в кармане. Возможно даже мощнее…

Фантастическая мощность смартфона HUAWEI Mate X3 обусловлена работой системы на базе чипа Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G и оснащением 1024 ГБ быстрого накопителя. Это означает, что я могу спокойно сохранить огромное количество данных, включая игры, фотографии, приложения и видео — и все это без замедлений и ограничений. По сравнению с некоторыми настольными компьютерами, емкость HUAWEI Mate X3 кажется поистине невероятной! И если вдруг этого объема внутренней памяти окажется недостаточно, можно легко расширить его с помощью microSD карты. А визуально смартфон радует еще и благодаря графическому ускорителю Adreno 730, который отвечает за отличную картинку.

С такими данными телефон с легкостью тянет требовательные игры, в числе которых Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Asphalt 9: Legends, Shadowgun Legends, Fortnite, Genshin Impact, Dead Trigger 2, Marvel Contest of Champions, Real Racing 3 и Vainglory.

Мне стало интересно увидеть возможности процессора в цифрах. На помощь пришел бенчмарк 3DMark Wildlife Extreme. Он разработан именно для оценки производительности современных смартфонов и мобильных устройств.

Итак, в основной дисциплине смартфон набрал 2782 балла, что является великолепным результатом. HUAWEI Mate X3 оставил далеко позади всех основных конкурентов. Во время самого тестирования смартфон нагрелся совсем незначительно, до 34 градусов, что для такой мощности — совсем не много!

Любителям игр он подойдет идеально, а если в играх все хорошо с производительностью, то и остальные задачи будут выполняться на ура.

Умная камера HUAWEI Mate X3

Ультракамера XMAGE с разрешением 50 мегапикселей предлагает набор преимуществ, позволяющих получать качественные фото и видео в любых условиях. С помощью 5-кратного оптического зума можно приблизить объект съемки, сохраняя при этом четкость и детализацию изображения. Режим мгновенных снимков позволяет быстро запечатлеть важные моменты, подчеркивая каждую деталь. Фильтры XMAGE добавляют в фотографии новые эффекты, которые можно использовать по настроению.

Всего есть три фильтра: Original, Vivid и Bright. Второй и третий фильтры обеспечивают улучшение снимков и делают их более яркими и выразительными. Фильтр Vivid отлично подходит для передачи красоты природы на фотографиях, особенно если вы снимаете пейзажи с многообразием различных цветов. С другой стороны, фильтр Bright может осветлять изображения и делать снимки людей или блюд более привлекательными. Этот фильтр мне оказался больше всего по душе. Я его испольовала часто на встречах и в работе — цвета и передача атмосферы потрясающая. По ходу работы мне удалось сделать несколько кадров блюд, которые не нужно было в последствии улучшать с помощью Lightroom. Самые частые манипуляции — это обычно осветление и выделение деталей. Bright мне сэкономил время на обработку.

Умный режим нескольких окон повышает продуктивность и эффективность работы, позволяя одновременно открывать и использовать несколько приложений для редактирования фото и видеоконтента. Новые возможности раскрытия экрана под углом также расширяют функционал, делая его более удобным и интуитивно понятным. При открытии экрана я не растерялась ни капли, пальцы сами быстро ориентировались в новом пространстве и нашли нужные места для взаимодействия с камерой. При закрытии внутреннего экрана открытое окно с камерой переносится на внешний экран — это очень удобно.

Оптическая стабилизация в HUAWEI Mate X3 используется для увеличения четкости изображения. Если освещение недостаточно, она помогает компенсировать дрожание рук. Диафрагма основной камеры имеет f/1.8. Ее размер почти не влияет на глубину резкости изображения, как это происходит на больших камерах из-за крошечного размера сенсора и компактной оптической схемы. Однако, большая диафрагма необходима для повышения светосилы объектива. На фото ниже — наглядный пример съемки затемненного пространства в вечернее время.

Мощный процессор и искусственный интеллект играют ключевую роль в улучшении изображения на снимках, настраивая необходимые параметры в зависимости от условий съемки.

В режиме «Диафрагма» 2.0 — получился шикарный результат по цветопередаче и идеальному боке. Далее «Ночной режим», который осветлил фото, но слегка увел результат в зеленые оттенки. Третья позиция — основная камера и мне такой результат понравился мягкой цветопередачей и хорошим балансом белого. Последнее изображение в профессиональном режиме с увеличенным ISO до значения 400, что слегка приглушило цвета и контрастность.

Телевик немного уступает основной камере и имеет разрешение 8 мегапикселей. Однако этот объектив идеален, если нужно максимально передать естественное изображение или снять портрет.

Широкоугольная камера имеет 13 мегапикселей и показала себя не хуже основной. Снимки такие же светлые и четкие, цвета сохранены и не смешались, даже при неблагоприятных условиях съемки.

Еще несколько кадров в автоматическом режиме на основной сенсор:

Сказочная детализация в макрорежиме

Если искать эпитеты для фотографий, сделанных в макрорежиме, то наилучшим выбором будет «картинка из яркой книжной иллюстрации».

Настолько точно камера передает детали, будто снимали под микроскопом и добавили в кадр мягких художественных красок. Кадры получились чудесные. Это ТОП среди всех предыдущих камер, которые я тестировала на макросъемку!

Плюсы:

— многофункциональность: в отличие от обычного смартфона, смартфон со складным экраном может иметь несколько экранов. Это позволяет использовать несколько приложений одновременно на разных экранах, что делает смартфон еще более многофункциональным;

— емкий аккумулятор и возможность беспроводной зарядки;

— плавный интерфейс;

— интересный, стильный и практичный дизайн;

— четкое изображение;

— надежная механическая конструкция петель из прочного алюминия;

— идеальный размер;

Среди минусов — внушительный вес устройства.

Дебют гибких смартфонов состоялся аж четыре года назад, и только сейчас линейки таких устройств начинают становиться массовыми. С выпуском HUAWEI Mate X3 компания Huawei показала, что у нее есть все возможности занять лидирующие позиции на рынке телефонов со складным экраном. Разработчики компании создали мощное, красивое, удобное и интересное устройство. Новинка стала подспорьем для пользователей в многозадачности и оптимизации ежедневных задач.