ASUS ExpertBook B9

Обзор самого легкого 14-дюймового бизнес-ноутбука.

У нас в редакции побывала примечательная модель — бизнес-ноутбук ExpertBook B9 от ASUS. Мы познакомились с девайсом и можем отметить, что ExpertBook B9 — это шаг вперед с точки зрения конструкции, ощущения, функций и даже общей производительности.

Модель получила высокоэффективный дисплей яркостью 400 нит, улучшенную клавиатуру и процессор Intel Core i5 или i7 (в зависимости от конфигурации) 12-го поколения с графическим ядром Iris Xe. ASUS подчеркивает легкую конструкцию ExpertBook B9, при этом отмечая, что это не сказывается негативно на качестве сборки. Ноутбук выполнен в высококачественном корпусе из литий-магниевого сплава, вес составляет всего 880 г, а толщина — 14,9 мм.

ASUS готов выступать сильным конкурентом в бизнес-сегменте, предлагая послепродажный, гарантийный и дополнительный сервис. Если говорить об ASUS Business, то корпоративным клиентам доступна возможность размещения спецзаказов, гибкие программы гарантий, профессиональная команда поддержки и высокая скорость реакции на обращения, поддержка проектных сделок и запросов SMB, а также наличие популярных моделей у дистрибуторов, и широкая сеть сервисных центров. Кроме того, все устройства, поставляемые в Казахстан, оснащены клавиатурой с поддержкой казахского языка.

В Казахстане у ASUS много корпоративных заказчиков, один из которых — Академия госуправления при Президенте РК, которая является единственным высшим учебным заведением в стране в сфере госслужбы. Основная задача Академии — повышение квалификации уровня госслужащих, подготовка кадров через докторантуру и магистратуру.

Ранее Академия уже закупала продукцию ASUS. А недавно топ-менеджмент протестировал премиальную модель новой корпоративной линейки ExpertBook. Пользователи в первую очередь отметили впечатляющую производительность ExpertBook B9. Своим мнением о том, насколько комфортен и удобен ноутбук в работе, поделился Ерлан Мерембаев, руководитель Отдела цифровых технологий РГКП «Академия Государственного управления при Президенте РК».

«ASUS серии Expert Book приобрели на организацию в 2022 году для топ-менеджеров. Ноутбук достаточно мощный, а самое главное — он очень легкий по весу, менее 1 кг, что является критичным для сотрудников, постоянно находящихся в командировках или на выездных конференциях, к примеру. Также хочу отметить очень быстрое время загрузки — всего 5 секунд, и за все время пользования ноутбуком оно не увеличилось, благодаря установленному SSD. ExpertBook B9 приобретались для выполнения повседневных задач, от работы с офисными документами, до участия в онлайн-встречах с государственными органами и т. д. Преимущества и особенности, которые я отметил для себя — вес изделия, эргономичность, материалы исполнения, технические характеристики. Считаю, ASUS Expertbook B9 оптимальным выбором для выполнения ежедневных задач», — рассказал руководитель Отдела цифровых технологий.

Дизайн и конструкция ExpertBook B9

ExpertBook B9 выполнен в легком корпусе из магниевого сплава и получил компактный форм-фактор раскладушки. Среди его особенностей нельзя не отметить тактильно приятное матовое покрытие темно-серого цвета с синим отливом и приглушенные элементы брендинга. Материал корпуса отлично справляется с «отталкиванием» отпечатков пальцев. В целом дизайн и исполнение производят впечатление стильного и лаконичного бизнес-ноутбука.

Кроме того, корпус, дисплей и клавиатура весьма прочны, нигде не замечено никакого люфта. Про вес мы уже упоминали, и он обращает на себя внимание, как только ноутбук оказывается в руке — поражает, как столь легкое устройство обладает подобной мощностью. Благодаря небольшому весу с ExpertBook B9 одинаково удобно работать как на столе, так и на коленях. К слову, ноутбук настолько прочен, что успешно прошел не только внутренние испытания ASUS на падение, сдавливание и тряску, но и тесты на соответствие американскому военно-промышленному стандарту MIL-STD-810H7.

Если говорить о разъемах и интерфейсах, то их набор вполне универсален для такого форм-фактора: порт RJ-45, 2 Thunderbolt 4 (USB-C) и HDMI слева; USB 3.2, слот Kensington Nano Security и разъем для наушников справа. Ноутбук также получил быстрое беспроводное соединение (Wi-Fi 6E) и сканер отпечатков пальцев.

Говоря о корпусе модели, хочется упомянуть о ESG-принципах ASUS. Компания уделяет большое внимание экологическому, социальному и корпоративному управлению. Цель ASUS — стать компанией с нулевым углеродным следом, ведущей трансформацию к экономике замкнутого цикла, с ответственной цепочкой поставок и создающей общие ценности для общества. Компания уже работает в этом направлении. Пример тому — экономика замкнутого цикла, нулевой углеродный след. В соответствии с корпоративной политикой по устойчивому развитию, ExpertBook B9 2022-го года стал первым ноутбуком ASUS с нулевым углеродным следом. ExpertBook B9 2023-го модельного года делает еще один шаг вперед в этом направлении. Его новый корпус из литий-магниевого сплава обладает повышенной прочностью, а отходы производства во время его изготовления уменьшены на 29%. Кроме того, при этом тратится значительно меньше энергии, что еще больше снижает влияние производства на окружающую среду.

Клавиатура и тачпад у ExpertBook B9

Когда крышка открыта, нижняя рамка ноутбука оказывается под клавиатурой благодаря шарнирной конструкции ASUS ErgoLift. Она поддерживает устройство под небольшим углом, что очень удобно при наборе текста, а также дает охлаждающим вентиляторам немного дополнительного пространства. Небольшой дополнительный бонус — нижняя рамка практически отсутствует, поскольку исчезает за приподнятой клавиатурой. ASUS оснастила ExpertBook B9 клавиатурой с простой раскладкой, без этого дополнительного столбца функциональных клавиш справа. Ход клавиш ощущается весьма мягко, они гладкие и приятные на ощупь. Немаловажно, что клавиатура имеет подсветку — все-таки, это очень выручает, когда приходится работать даже в полутьме.

«Особенно удивляет цифровая клавиатура, встроенная в тачпад. Это просторная поверхность с драйверами Precision. Хорошо отзывается на касания и жесты. Интересное решение — виртуальная цифровая панель, которая активируется нажатием тактильной кнопки в правом верхнем углу тачпада», — отмечает Ерлан Мерембаев.

Экран ExpertBook B9

Для этой серии доступен вариант с 14-дюймовым матовым экраном FHD. Это солидная панель с яркостью 400+ нит, широкими углами обзора, хорошим уровнем контрастности и отсутствием мерцания. Он отлично проявил себя при повседневном использовании. К слову, благодаря тонкой рамке 14-дюймовый экран помещен в корпус, соответствующий по размеру типичным 13-дюймовым моделям. Таким образом производитель сохранил компактность — ExpertBook B9 легко помещается в портфель или среднюю сумку и может сопровождать пользователя как в офисе, так и вне его. Кстати, в комплект поставки входит стильный чехол.

В качестве любопытного дополнения к ноутбуку ASUS предлагает портативный монитор ZenScreen OLED MQ16AH, который является отличным вариантом дополнительного монитора при использовании в офисе. Монитор выполнен по технологии органических светодиодов, имеет размер 15,6 дюйма по диагонали, обладает разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей) и яркостью 400 нит. Монитор воспроизводит боле 1 млрд оттенков, имеет 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3, время отклика составляет 1 мс, частота обновления — 60 Гц, а углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В панель встроен датчик приближения, который затемняет дисплей, когда он не используется, имеются порты Mini HDMI и USB Type-C. Монитор поставляется со смарт-кейсом, который служит удобным «штативом» для нескольких вариантов расположения монитора на столе.

Оборудование и ежедневное использование ExpertBook B9

ASUS ExpertBook B9 выпускается в нескольких конфигурациях, различающихся процессором (Core i5-1235U 1,3 ГГц, Core i7-1255U 1,7 ГГц, Core i7-1265U vPro), оперативной памятью (8 или 12 Гб) и емкостью SSD (512 Гб, 1 Тб, 1+1 Тб).

Как и другие современные ноутбуки от ASUS, модель имеет выбор из нескольких различных профилей питания в приложении MyASUS, со стандартным профилем среднего уровня для сбалансированной производительности, тепловых характеристик и уровня шума. Имеется также режим максимальной производительности. Фирменное ПО MyASUS также предлагает набор приложений и утилит для подключения к смартфону, диагностики и технической поддержки.

Ноутбук работает быстро и приятно в режиме привычной ежедневной многозадачности. При этом, благодаря энергосберегающим функциям модель может похвастаться длительной автономностью. Специальный датчик определяет отсутствие пользователя и автоматическое снижает яркость экрана или блокирует его. А в том случае, если вам необходимо его подзарядить — быстрым пополнением уровня заряда (от 0 до 60% всего за 44 минуты).

«Опыт использования ExpertBook B9 оставил самые приятные впечатления. Действительно, это один из лучших ноутбуков, которые сегодня можно найти на рынке. Модель предназначена для активной мобильной работы и интеграции в корпоративную структуру предприятия, обеспечивая при этом высокую мобильность. Несмотря на рекордно компактные габариты, ноутбук может похвастаться полноразмерными разъемами, обеспечивая удобство эксплуатации как в офисе, так и за его пределами», — подчеркнул представитель Академии.

Если говорить о ключевых преимуществах ExpertBook B9, то это, безусловно, производительность и компактный дизайн, а также защита бизнес-уровня. Модель оснащена полноценными средствами защиты (аутентификация по NFC4, ИК-камера для быстрой и точной идентификации пользователя, криптопроцессор TPM 2.05, слот для кенсингтонского замка, шторка блокировки веб-камеры, сканер отпечатков пальцев). Модель подойдет пользователям, которые ищут сверхлегкий многоцелевой ноутбук, превосходящий «обычные» модели с точки зрения веса, дизайна и технических характеристик.