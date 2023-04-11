Айнур Аханова, inDrive: Еще больше драйва!

Интервью со специалистом по развитию бизнеса inDrive в СНГ — о ребрендинге, релокации и трансформации в маркетплейс городских услуг.

Прошлый год выдался насыщенным на различные события, и ИТ-ландшафт Казахстана претерпел некоторые изменения. На рынок пришло много новых игроков, релоцировались целые компании. Одним из громких имен, кто перевел в Казахстан свой российский офис, стал inDriver. Впрочем, теперь сервис называется несколько иначе. О ребрендинге, релокации, развитии и других вопросах мы поговорили с Айнур Ахановой, специалистом по развитию бизнеса inDrive в СНГ.

— Айнур, компания очень незаметно провела ребрендинг — inDriver превратился в inDrive — что и почему произошло?

— Да, inDrive сделал свой первый ребрендинг за все 10 лет существования. За это время компания хорошо диверсифицировала бизнес с точки зрения географии и предоставляемых сервисов. inDrive значительно вырос: расширил список своих услуг, вывел на рынок новые сервисы и стал уже не просто сервисом для заказа поездок, а целой платформой городских сервисов. По части географической экспансии, только в 2022 году мы запустились в более 10 новых странах. Такие масштабные достижения заставили компанию по-другому взглянуть на свою миссию и поставить еще более амбициозные цели.

Ребрендинг был основательный. То есть, мы не просто сменили название и логотип со слоганом, а обновили и миссию, и ценности компании тоже. Прежнее имя бренда, где ключевым являлось слово driver (водитель), уже не отражало настоящие цели компании. Поэтому его сменили на «inDrive» — это сокращенная версия от «Inner Drive», что означает внутреннюю силу и драйв.

Новая миссия inDrive звучит так — Challenging injustice (Бросая вызов несправедливости). Принцип сервиса («люди для людей») отражен теперь и в слогане компании — «Люди рулят!» (People driven!). Кстати, его графическое начертание не случайно — текст написан от руки. Ведь раз люди рулят, значит и историю сервиса тоже пишут они. И для нас важно, что мы поставили людей в центр нашего бренда и коммуникаций, потому что наша peer-to-peer модель отражает именно это.

С помощью новых ключевых ценностей компания намерена выходить на новые рынки, отраслевые и географические, где присутствует несправедливость, и предлагать альтернативные модели. Помимо этого, новое звучание inDrive будет распространяться на некоммерческие проекты в сфере IT, образования, экологии, здравоохранения, искусства и спорта.

Для нас обновление бренда компании — это знак нашей полной готовности к изменениям. Месседж о том, что дальше мы будем только расти и улучшаться.

— Вы отметили, что inDrive это уже не только сервис поездок. Расскажите подробнее, что такое inDrive сегодня?

— Сегодня inDrive — это целый маркетплейс транспортных и городских услуг. Вдобавок к нашим базовым услугам городских, междугородних поездок и курьерской доставки, мы предлагаем грузовые перевозки — inDrive.Грузовые, а также помощь при проблемах на дороге и в бытовых вопросах — inDrive.Мастера, который особенно популярен у городских жителей. У inDrive.Мастера большой каталог услуг, начиная от ремонта и строительства вплоть до услуг красоты, ухода за детьми, репетиторов, организации мероприятий и разных сезонных услуг.

С курьерской доставкой, которая обычно осуществляется в черте города, тоже пробуем экспериментировать — в прошлом году запустили ее в междугороднем формате. Пилот запущен в Мангистауской области, и при успешной реализации мы будем масштабировать это на весь Казахстан.

Осенью 2022 года компания запустила сервис поиска работы inDrive.Работа, ориентированный на «синих воротничков» и предоставляющий информацию о вакансии в фото- и видео-формате. По сравнению со средними показателями на рынке, в inDrive.Работа соискатели в два раза активнее откликаются на объявления, а многие уже успешно устроились на работу. Клиенты inDrive.Работы — крупные компании, такие как Beeline, KFC, Home Credit Bank, Kcell, Freedom Mobile, онлайн-супермаркет Arbuz, Magnum, Helios, Казахтелеком, Отбасы Банк, Wildberries, SINOOIL, Europharma и др.

В странах своего присутствия inDrive реинвестирует прибыль, полученную с бизнес-проектов, и активно вкладывает их в некоммерческие проекты в сфере образования, спорта, искусства, гендерного равенства. Один из ярких примеров — проект Supernovas, суть которого заключается в открытии бесплатных секций футбола для детей в городах с населением менее 50 тысяч человек. На сегодня у проекта 4 действующих детских клуба в 4 областях страны, в которых занимаются около 200 детей в возрасте от 6 до 13 лет. В следующем году планируется открыть еще шесть по всей стране. Проект нацелен на воспитание у детей стремления к личностному развитию через спорт.

Также у компании множество образовательных проектов. В сентябре прошлого года был отбор талантливой молодежи в рамках проекта Star Team. Проект готовит способных школьников для поступления в ведущие университеты мира. По другой образовательной программе — BeginIT — мы запустили новый формат обучения на онлайн-платформе, с профориентационными онлайн-встречами с сотрудниками inDrive, фестивалями и хакатонами для лучших учеников. В Казахстане проект реализуется в сотрудничестве с образовательным фондом iQanat и Учебно-методическим центром развития образования Карагандинской области. За год к проекту подключились более 250 школьников из 17 регионов Казахстана.

— Компания переехала в Казахстан — как обустроились, с какими сложностями столкнулись?

— Релокация стала ключевым событием в жизни казахстанского хаба inDrive за прошлый год. В целом, можно сказать, что переезд прошел успешно. Офисы inDrive есть в Алматы и Астане. Казахстанцы тепло и гостеприимно приняли нас и, как результат, мы быстро влились в ритм города.

Из неожиданных барьеров можно отметить сложность найти в центральной части Алматы комфортный современный офис для большого числа сотрудников. Если в столице наши сотрудники сосредоточены в комфортабельном офисе на территории Astana Hub, то в Алматы у нас есть постоянный офис в центре города и несколько дополнительных в разных районах. Компания предлагает сотрудникам гибридный формат работы, когда по согласованию с руководством можно работать из дома или даже из любой другой точки мира. Тем, кто предпочитает работать офлайн или решил разнообразить гибридный формат работой в офисе, по системе hot-desk можно забронировать рабочее место в офисе.

— Какова сегодня география присутствия inDrive в мире?

— В 2022 году, согласно данным data.ai (ранее Appannie), inDrive стал самым быстрорастущим сервисом городских поездок в мире и занимает второе место по количеству скачиваний среди приложений для поездок. На сегодня inDrive присутствует в более 700 городах 47 стран мира. Головной офис компании находится в Маунтин-Вью, Калифорния, США.

Основная часть нашей географии — это развивающиеся страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Северной и Южной Америки. Из развитых стран мы присутствуем в Австралии. Во всех странах своего присутствия inDrive стремится расширять список предлагаемых услуг и обеспечить свободное и безопасное использование уже имеющихся внутри платформы транспортных и других услуг. Однако несмотря на то, что мы уже по-настоящему глобальная компания, в каждой стране и регионе мы стараемся сохранять локальный подход.

— Насколько Казахстан важен в бизнесе такой глобальной компании?

— Казахстан — это важный рынок для inDrive. Это была первая страна, куда сервис вышел после России и открыл свой региональный офис. В следующем году будет ровно десять лет, как мы начали здесь свою работу. Казахстан входит в тройку крупнейших рынков для компании, поэтому присутствие inDrive в Казахстане — долгосрочное и стратегическое. Страна есть и будет базовым регионом запуска и развития проектов для СНГ и некоторых других рынков. То есть после подтверждения эффективности и доработки в Казахстане эти проекты будут расширяться и в другие регионы. Так произошло, например, с inDrive.Работа, который впервые запустился в Казахстане и настолько успешно, что компания теперь будет масштабировать этот сервис и в других странах.

— Сегодня мы наблюдаем битву суперприложений — очевидно, что у inDrive тоже есть амбиции стать супераппом: приложение активно обрастает новыми возможностями. В какую сторону будет развиваться приложение дальше?

— Сейчас inDrive — это уже целый маркетплейс городских услуг, который, как и другие успешные приложения, активно смотрит в сторону становления супераппом. По принципу суперприложений, у нас есть базовые сервисы, которые позволяют нам наслаивать и развивать другие проекты внутри одного приложения. То есть, мы сперва запускаем сервис городских поездок, со временем к нему добавляются междугородние поездки и курьерская доставка. И если мы видим, что основные вертикали успешны, мы начинаем запускать и другие сервисы. Вдобавок, наш внутрикорпоративный стартап-подход к запуску новых сервисов, выходящих за рамки мобильности, сохраняет актуальность.

С другой стороны, у нас есть четкий критерий выбора ниши — мы идем туда, где есть несправедливость. Мы не запускаем высокомаржинальные сервисы, которые не отвечают нашим ценностям. Также мы рассматриваем недостаточно обслуживаемые направления и используем их в качестве возможностей для расширения бизнеса. В любом случае мы будем продолжать развивать наши сервисы, запускать новые, и все они будут так же работать на базе прямой договоренности между пользователями. Будем расти и менять мир к лучшему.

— Будете вкладываться в маркетинг? — сегодня у большинства пользователей абсолютно неправильное представление о приложении.

— Наш аудиторный сегмент — это люди, недовольные ценами сервисов со сложным алгоритмом ценообразования. В отличие от них, мы хотим, чтобы люди могли договариваться о стоимости услуг, будь то поездка или ремонт крана, и приходить к консенсусу, который устроит обе стороны. Такое «сарафанное радио» отлично работает: люди начинают рекомендовать нас друг другу, и база наших пользователей активно увеличивается. Особенно это видно в Казахстане, где достаточно продвинутый уровень пользования мобильными сервисами.

С другой стороны, Казахстан — один из давних и зрелых рынков для нас. Здесь больше всего вертикалей. Основной сервис городских поездок — один из самых популярных в стране, а в межгороде — мы и вовсе являемся лидером. Благодаря этому другие наши сервисы также начинают пользоваться спросом и имеют доверие пользователей.

Однако, это не значит, что inDrive не использует маркетинг вообще. Это точно не так. Мы запускаем «кампании 360», в которых используем различные виды медийных ресурсов.

В целом, маркетинг — это, безусловно, важно, но мы делаем ставку на наши ценности и миссию — challenging injustice — бросать вызов несправедливости, — которые отзываются у пользователей. Компания отталкивается от того, что есть сферы, где присутствует несправедливость и наш месседж о справедливости, соответственно, является очень релевантным. Таким образом, у нас есть возможность органического роста в долгосрочной перспективе. И это дает нам возможность построить масштабный и эффективный бизнес на многие годы.

— Давайте вернемся к изначальному, базовому функционалу сервиса — перевозкам. Насколько они надежны и комфортны для пользователей? Есть какие-то гарантии, стандарты качества? Что будет делаться в этом направлении?

— Если говорить о функциональной части, то там все достаточно стабильно. Что касается безопасности, то это наш основной фокус и главный приоритет. Осенью в Алматы inDrive проводила исследование по повышению контроля качества своих услуг, опрашивая пассажиров о самых критичных моментах, касающихся безопасности. Проект оказался успешным — все метрики, показывающие удовлетворенность пассажиров качеством услуг, удалось улучшить на 30%. Теперь он запущен и в других городах Казахстана.

Также в самом начале года мы стали партнерами глобальной кампании SHIELD. Ее технология Device Intelligence позволяет бороться с мошеннической активностью — блокировать фальшивые аккаунты, предотвращать создание аккаунтов-клонов, блокировать работу «автокликеров».

В целом, команда сервиса активно работает над повышением качества услуг и доверия пользователей. Мы регулярно проводим проверки, внимательно следим за всеми жалобами и принимаем все необходимые меры. В зависимости от степени тяжести нарушений или инцидента, на платформе предусмотрены разные меры наказания, вплоть до блокировки. Однако, доля происшествий, по которым предусмотрена блокировка аккаунта, составляет меньше одного процента от общего числа жалоб.