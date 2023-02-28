С каждым годом продолжает увеличиваться время, которое люди предпочитают проводить в интернете.

Однако, чем больше погружаешься в сеть, тем выше риск столкнуться с различными угрозами безопасности. Согласно исследованиям, проведенным в 2022 году, количество атак со стороны программ-вымогателей увеличилось на 82%. Также отмечается рост случаев утечки конфиденциальной информации граждан Казахстана именно через интернет.

Но как обезопасить себя в сети, чтобы не дать мошенникам и другим киберпреступникам никаких шансов? Существуют приложения VPN, прокси-серверы, а также анонимные браузеры типа Tor. При этом самыми простыми и эффективными, согласно последним исследованиям, являются именно VPN.

Подробнее о технологии VPN

Что такое VPN? Это специальная программа для компьютера или смартфона, которая позволяет создать защищенный туннель между устройством и интернетом. Таким образом ВПН не дает злоумышленникам отследить ваш трафик, а значит все личные и конфиденциальные данные надежно защищены.

Включив подобное приложение на своём телефоне, вы подключаетесь к ВПН-серверу выбранной страны или региона. В итоге весь трафик перенаправляется через зашифрованные туннели. В таком случае никто не сможет получить доступ к вашим данным — ни хакеры, ни провайдеры, ни даже правительство.

Подобные приложения востребованы как обычными пользователями, так и компаниями. При этом каждая группа пользователей преследует свои цели:

1. Частные пользователи. Обычные люди устанавливают VPN для того, чтобы сохранить анонимность своих действий в интернете. Также такие программы позволяют обойти существующие блокировки тех или иных сайтов и сервисов.

2. Компании. Фирмы устанавливают VPN для того, чтобы обеспечить подключение всех удаленных сотрудников к одной сети.

Какие преимущества получает пользователь при использовании VPN

Установить ВПН на свой компьютер стоит из-за ряда преимуществ, которыми обладают такие приложения:

1. Смена текущего местоположения. VPN-сервис изменяет ваш реальный IP-адрес (именно через него удается идентифицировать личность пользователя, а также установить практически точное текущее местоположение). С помощью же VPN-сервиса можно фактически находиться в Казахстане, а интернет будет считать, что вы в Японии, Канаде, Великобритании или любой другой выбранной вами стране.

2. Защита конфиденциальных данных. VPN препятствует веб-сайтам, различным приложениям и сервисам собирать ваши личные данные. Также сохранится в тайне интернет-трафик пользователя. Какие именно страницы в интернете вы посещаете, не узнает ни интернет-провайдер, ни мобильный оператор, ни любой другой посторонний человек.

3. Повышенная безопасность устройств. Установка VPN повышает безопасность серфинга в сети. Вы будете надежно защищены от различных форм взлома и кражи данных. Например, от поддельных беспроводных сетей, атак через посредников, сниффинга пакетов и прочих кибератак. Поэтому VPN стоит использовать каждый раз, когда вы выходите в интернет вне дома, особенно во время использования ненадежных сетей (например, публичный Wi-Fi).

4. Доступ к заблокированным сайтам. Еще один плюс, который не связан с безопасностью. Установка VPN позволяет получить доступ к сайтам, которые по тем или иным причинам заблокированы в Казахстане.

ВПН с каждым годом становится все популярнее

Постоянный рост ВПН-приложений приводит к тому, что количество прокси-серверов значительно уменьшается. Если количество VPN на рынке в прошлом году стремительно увеличивалось, то использование программного обеспечения с прокси-серверами сократилось на 62%. Так, браузер Tor снизил свой рейтинг популярности на 46%. Пользователи связывают это с большим количеством включений и отключений во время серфинга в сети, что ставит безопасность под угрозу.

Все преимущества VPN-приложений приводят к тому, что они становятся все более популярными среди пользователей. На данный момент именно этот способ большинство людей использует для того, чтобы обеспечить свою защиту от кибератак. Тенденция к росту популярности VPN обусловлена тем, что он работает стабильно, тогда как прокси-серверы часто отключаются.

Использовать VPN проще, чем прокси-сервер. При этом приложения ВПН рассчитаны на широкую аудиторию, они предлагают доступ к различным функциям безопасности, которые могут потребоваться той или иной категории пользователей.

Тенденция роста популярности приложений ВПН позволяет сделать выводы о том, что в последние годы все больше людей заботятся о своей безопасности и конфиденциальности при использовании интернета. Также пользователи все чаще ищут информацию о том, как лучше защитить свои данные от хакеров и других злоумышленников в сети.

Некоторые пользователи идут дальше и используют VPS для своей безопасности. VPS — это виртуальный частный сервер, на основе которого можно создать собственный VPN. При нём защита всех подключенных устройств к интернету будет практически максимальной.

Независимо от выбранного метода защиты, можно сделать следующий вывод — каждый человек стремится максимально обезопасить себя в цифровом пространстве.