В последнее время все как-то разом позабыли про старый добрый десктоп, точнее, не позабыли — отнесли его на свалку истории.

Казалось, все ниши крепко закрыты производителями мобильных ПК. И делать тут абсолютно нечего. Но выяснилось, что это не так.

Возмутителем спокойствия в очередной раз стала Intel с анонсом семейства процессоров Intel Core 13-го поколения (Raptor Lake-S), где во главе линейки восседает Intel Core i9-13900K. Интрига тоже есть — упомянутый Intel Core i9-13900K является самым быстрым в мире процессором для настольных ПК. Чтобы не было разночтений: в семейство процессоров Intel Core 13-го поколения входят и мобильные процессоры. Но, как вы понимаете, мы делаем акцент исключительно на десктопных. И сейчас, собственно, о нашем герое…

Intel NUC 13 Extreme

Здесь инженеры потрудились очень хорошо — всю эту вычислительную мощь, присущую Raptor Lake-S, плюс место для размещения трехслотовой видеокарты, поместили в корпусе объемом… всего 14 литров. Для справки — обычный игровой ПК имеет объем корпуса, исчисляемый плюс-минус 50 литров. То есть, выдающуюся вычислительную мощь, равную которой в аналогичном формфакторе для массового потребителя найти, пожалуй, невозможно, разместили в корпусе на 70% меньше.

Если конкретнее, то размеры Intel NUC 13 Extreme таковы: 337×318×129 мм. Это размер корпуса. Сам же Intel NUC 13 Extreme Element — базовый элемент-модуль, ядро, так сказать, и того меньше — 305×137×47 мм. Помимо основательной работы над габаритами, инженеры тщательно поработали над оптимизацией теплоотвода, что в случае с NUC 13 Extreme Element вылилось в отличные параметры и с точки зрения шумового баланса, что, несомненно, очень важно (не забываем при этом про габариты, которые неприлично малы для такой выдающейся производительности). То есть, если подытожить, то перед нами все тот же мини-ПК (несмотря на заложенную в него мощь), а это и есть самый что ни на есть «фирменный» стиль Intel NUC.

Взглянем на порты и разъемы. Что тут? Поддержка двухканальных модулей SODIMM DDR5-5600 МГц объемом до 64 ГБ, поддержка новых трехслотовых видеокарт PCIe Gen5×16 длиной до 305 мм, поддержка до трех твердотельных накопителей PCIe Gen 4 NVMe (M.2 2280) — как альтернатива для твердотельных — два 2,5-дюймовых накопителя или один 3,5-дюймовый, Intel 2.5GbE (i226-V) / 10GbE (AQC113) LAN, Intel Killer Wi-Fi 6E, два порта Thunderbolt 4 и шесть портов USB 3.2 Gen2 на задней панели.

Что еще важно знать про Intel NUC 13 Extreme? То, что это своего рода конструктор. То есть, пользователь покупает платформу, а оперативную память, накопитель и видеокарту приобретает и устаналивает сам. За счет этого есть очень серьезные основания полагать, что производители, действительно, подтянутся, предлагая самые разные вариции начинки для «пирога» — от обычных до отборных, штучных компонентов, способных на большие «подвиги». Это, так сказать, для пытливых пользователей, которые не ленятся эксперементировать. Для ленивых тоже есть вариант — покупать что-то готовенькое. То есть, то, что предложат вендоры. А они, судя по всему, уже на старте.

Добавим в эту картинку, в общем-то, прозаичную деталь — блок питания, который здесь стандарта SFX 12VO и мощностью от 750 Вт. Конечно, всё соответствует статусу — модульная конструкция, съемные кабели и высокая энергоэффективность (80 PLUS Gold).

И немного философского. Поколение «NUC», которое началось с маленького «наладонника» (системный блок действительно легко помещался на ладони), позже получило полную «пересборку» в виде очень крутого Intel NUC 12 Enthusiastу, полюбившегося как геймерам, так и творцам контента. И вот теперь NUC 13 Extreme Element в новой реинкарнации — это дерзкий возмутитель спокойствия, нацеленный на небольшую революцию в отдельно взятом сегменте. А благодаря унификации, способствует появлению интересных коллабораций с вендорами. Вот так — ни много, ни мало — прекрасная оправа для Raptor Lake-S.

Ну, а теперь обещанная порция информации о «сердце» NUC 13 Extreme Element.

Raptor Lake-S

Итак, в линейке шесть новых процессоров для настольных ПК с разблокированным множителем. Максимум это — до 24 ядер и 32 потоков, при тактовой частоте до 5,8 ГГц. Фактически же, 13-е поколение — это дальнейшее развитие «гибридной» идеи, которая впервые нашла реализацию в 12-м поколении Intel Core. В основе этой гибридности — технологии P-core, E-core и Intel Thread Director.

К другим улучшениям, помимо обновленной архитектуры кэша P-core и большего количества ядер E-core, а также заметно увеличившегося объема L2 кэш — 2 Мб на P-core и 4 Мб на E-core, есть еще Thunderbolt 4 и Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+), поддержка PCIe Gen 5.0 и PCIe Gen 4.0, поддержка DDR5-5600/ DDR5-5200 плюс DDR4 до 2X L2 кэш, а также увеличенный L3 кэш. Понятно, что если мы говорим о процессорах с разблокированными множителями, то есть тут и набор фирменных технологий, которые заметно оптимизируют оверклокинг. Среди них, например, Intel Speed Optimizer.

Вообще, сама идея «разгона» в 13-м поколении значительно демократизирована: быть оверклокером здесь совсем несложно. И более того, процесс выглядит весьма наглядно. Для этого имеется, помимо упомянутого Intel Speed Optimizer (тут главная идея — оверклокинг на уровне одного клика), Intel Extreme Tuning Utility, которая, как понятно из названия, визуализирует упомянутый процесс. Далее в списке технология Extreme Memory Profile 3.0, которая позволяет разгонять память в один клик (справедливо как для DDR4, так и для DDR5). Наконец, для разблокированных Intel Core i9 есть еще две полезных технологии для разгона — Intel Adaptive Boost и Thermal Velocity Boost, которые оптимальным образом повышают тактовую частоту процессора в зависимости от мощности и теплового запаса во время заданной рабочей нагрузки.

К слову, оверклокеры уже успели разогнать P-ядра до 8 ГГц, а DDR5 — до 10000 МТ/с, поставив рекорды всех времен. И эти же цифры говорят об огромном потенциале топовых процессоров для оверклокинга — как говорится, новые достижения не за горами.

Буквально пару слов о чипсете Z790. Тут нужно знать 2 вещи — поддержка PCIe Gen 4.0 и USB 3.2 Gen 2×2 (до 20 Гб/с).

Если пробежаться по представителям линейки, то отметим, что для Intel Core i5-13600K — это 14 ядер до 5,1 ГГц, для Intel Core i7-13700K — 16 ядер до 5,4 ГГц, наконец, для Intel Core i9-13900K — это упомянутые 24 ядра и 5,8 ГГц.

Несколько слов о производительности в реальных приложениях и играх. По данным Intel, в среднем прирост в игровых приложениях составляет от 6% до 58% (AVG FPS) и от 11% до 107% (FPS) в сравнении с ближайшими конкурентами. В приложениях для создания контента — от 33% до 69% (например, Pugetbench — Photoshop Overall или Auto desk Revit — Model Creation). Понятно, что неплохо дела обстоят и в многопоточных задачах, где, по оценке Intel, прирост производительности для топовых решений достигает в среднем 34%.

Получается, что 13-е поколение одинаково хорошо и для игр, и для работы в высоконагруженных приложениях, и для генерации контента, и, конечно, для энтузиастов, стримеров, видеоблогеров и т. д.

Фактически, все, что мы говорили о семействе процессоров Intel Core 13-го поколения и в более широком смысле о Raptor Lake-S, имеет прямое отношение к платформе Intel NUC 13 Extreme Element.

Возвращение забытого героя

Настольные персональные компьютеры, которые с легкой руки «мобильности» стали изгоями, триумфально возвращаются на сцену. Сначала на сцену домашнего офиса, а потом и того гляди — в святую святых — корпоративный офис. Где сотрудники, намучавшиеся с «мелкими» дисплеями, ждут их и воспримут на ура. Где, наконец, и откроются возможности для настоящего творчества. И цена, в общем-то, не противоречит этой идее — цены на киты на NUC 13 Extreme Compute Element начинаются от $1300. При этом, сам по себе NUC 13 Extreme Compute Element, как мы говорили ранее, — это настоящий клондайк для производителей, которые могут создавать самые разнообразные моды, ограниченные лишь физическим параметрами базового элемента (NUC 13 Extreme Compute Element), собственной фантазией и реальным спросом.

АСБИС Казахстан — официальный дистрибьютор Intel в Казахстане.