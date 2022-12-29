Ракета для создания контента: Lenovo Legion 5 на AMD Ryzen™ 7 5800H

На что еще способен мощный игровой ноутбук — в нашем обзоре.

Насколько хороши современные ноутбуки для тяжеловесных игр, требующих больших ресурсов? Возможно ли создавать крутые медиа-проекты, быстро «рендерить» видео, без лагов нырять в виртуальную Вселенную не на десктопе, а на мобильном устройстве где и когда угодно? Да! — еще как возможно! Сегодня речь пойдет о представителе серии игровых ноутбуков Legion, полное имя которого Lenovo Legion 5 на базе процессора AMD Ryzen™ 7 5800H.

Своим мнением о том, как важен мощный ноутбук в создании качественного профессионального контента, с Profit.kz поделился пилот FPV-дрона Ярослав Бартули. Ярослав проводит съемку крупных проектов: реклама, концерты, фильмы, городские мероприятия. Сотрудничает с телевизионными каналами. Также снимал по заказу государственных органов документальный проект про казахстанский спецназ.

«Я работаю с различными продакшенами и не состою ни у кого в штате. Чаще всего я снимаю видео для рекламных роликов и музыкальных клипов. Также в моей копилке есть работы в полнометражных фильмах, сериалах, документальных фильмах и ТВ-шоу. После завершения съемок очередного проекта я приступаю к предварительной подготовке видео для заказчика, она заключается в пост-стабилизации видео на компьютере. Этот процесс очень требователен к ресурсам компьютера, и чем мощнее компьютер, тем быстрее проходит процесс стабилизации. Когда я не занят на съемках коммерческих проектов — снимаю свои творческие видео, часто выезжаю в экспедиции на природу», — рассказывает Ярослав.

Ноутбук, который в любых условиях под рукой

«Особенности FPV-квадрокоптеров заключаются именно в их управлении. Оно кардинально отличается от обычных „любительских“ квадрокоптеров. В обычных дронах вам помогают управлять различные датчики и системы стабилизации, чтобы не совершить ошибку и не уронить беспилотник. В fpv же все эти вспомогательные системы отсутствуют и все управление напрямую зависит от навыков пилота. Поэтому большинство сначала тренируются в специальных симуляторах полета. Эти симуляторы достигли хорошего уровня реалистичности и вполне подходят для тренировок, но для их использования вам тоже необходим мощный компьютер», — поделился Ярослав

К мощным компьютерам относится и ноутбук Lenovo Legion 5, который выбирают профессионалы в качестве надежного инструмента для работы. Давайте подробнее разбираться, чем хорош данный девайс и какие возможности в производительности он открывает.

Что входит в комплектацию?

Поставляется Legion 5 в картонной коробке, на всю площадь которой дизайнеры Lenovo разместили название игровой серии и лого компании. На боковых сторонах коробки значатся товарные знаки и наклейка с кратким описанием характеристик ноутбука. В качестве защиты при транспортировке служат мягкие боковины из пухлого мягкого пенопласта, тканевый чехол и белая синтетическая ткань между дисплеем и клавиатурой.

Полный набор комплекта включает в себя: бумажную книжку-инструкцию, наклейки с символикой серии Legion, а также увесистое зарядное устройство в пластиковом пакете. Все это удобно расположено в отдельном отсеке коробки.



Порт подключения сетевого кабеля IEC320 C14

Брутальная внешность со стильной атрибутикой

Ярослав рассказал нам о том, как для него важен дизайн и удобство ноутбука: «В дизайне мне важен эстетический вид ноутбука, также важна подсветка клавиатуры, потому что часто работаю ночью без освещения, и удобный большой тачпад на случай, если нет мышки, хороший звук и изображение для качественного монтажа».

Само собой, в категории игровых машин сначала мы рассматриваем начинку и уже потом все остальное. Несмотря на то, что производитель использовал пластик, Lenovo Legion 5 имеет прочный композитный состав, из которого изготовлены основные детали корпуса. Вес в 2,4 кг обусловлен мощными компонентами внутри корпуса.

На нижней панели расположен пылезащитный фильтр, который закрывает отверстия для кулеров. По контуру крышки расположены болты. Динамики разместились по бокам под скошенным углом и формируют глубокое и чистое звучание, мощностью в 2 Вт. Звук создается с помощью аудио чипа High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec.

На правой кромке корпуса расположены: выхлопное отверстие; разъем USB 3.2 Gen 2; световой индикатор работы устройства; физический переключатель работы веб-камеры (серый — выключена, красный — включена).

Левая сторона корпуса имеет: выхлопное отверстие; порт USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой DisplayPort 1.4; совмещенный разъем для наушников и микрофона Jack 3.5.

Задняя грань состоит из: двух отверстий для выдува воздуха по краям; двустороннего порта зарядки; USB 3.2 Gen 2; HDMI 2.1; USB Gen 2; USB-C с поддержкой DisplayPort и зарядки Power Delivery (65-100 Вт); порт Ethernet.

Экран и качество цветопередачи, которое ждешь от всех ноутбуков

Наследник серии Legion оснащен экраном 15 дюймов на 165 Гц и 300 нит яркости с разрешением 1920×1080. Камера, подсветка и два микрофона расположились в верхней части экрана. Цветовой охват sRGB 100%. Если вам важен хороший экран для корректной цветопередачи, то sRGB 100% — это стандарт, на который стоит ориентироваться.

Устройства ввода

Клавиатура и тачпад имеют стандартный классический для такого рода ноутбуков дизайн. Мягкие и бесшумные клавиши и классический шрифт на них способствуют быстрому привыканию к работе с оными. Ложные нажатия отсутствуют и под весом нажатий корпус клавиатуры не прогибается. На клавиатуре также расположен цифровой блок, клавиши которого гораздо меньше по размеру, чем на основном блоке.

Техническая спецификация: тяжесть, мощь и адреналин

Для сложного рендеринга нужны хорошие ресурсы. Ярослав в своей работе в основном использует такие программы, как Premier Pro, Davinci Resolve, After Effects и свои специализированные программы для стабилизации видео Gyroflow и GoPro player.

Связка процессора AMD Ryzen™ 7 5800H и мощной дискретной видеокарты, представленная Lenovo в новинке Legion 5 15, выглядит многообещающе, и мы с удовольствием ее протестируем. Но, прежде чем мы исследуем игровую производительность, уделим внимание конфигурации.

Процессор

Как мы писали выше, компания Lenovo использовала в данной конфигурации AMD Ryzen™ 7 5800H, что является топовым решением для игровых станций.

Это 8-ядерный, 16-поточный процессор AMD семейства Cezanne с тепловым пакетом 45 ватт и тактовой частотой в бусте до 4,4 ГГц. Откровенно говоря, это одно из лучших игровых решений на рынке и именно по этой причине Lenovo использовала его.

Максимальная рабочая температура, заявленная производителем — 105 градусов, что много, и, тем не менее, мы протестируем систему охлаждения, которую использовали в Lenovo при построении Legion 5 и посмотрим, удалось ли Lenovo обуздать горячий нрав этого скакуна.

Оперативная память

Помимо прочих достоинств процессора AMD Ryzen™ 7 5800H, преимуществом является поддержка очень быстрой оперативной памяти стандарта DDR4 и LPDDR4 с тактовой частотой от 3200 МГц до 4266 МГц. Признаться, последних, мы на рынке модулей не встречали, а вот модули на 3200 МГц достаточно широко распространены и являются дефолтными для большинства топовых игровых решений.

Как мы видим по показаниям утилиты CPU-Z, в данной конкретной модели ноутбука применены два модуля DDR4 объемом по 8 Гб каждый с тактовой частотой 3200 мегагерц. Производитель модулей — корейская компания SK Hynix. И это правильно, надежность — превыше всего.

16 Гб быстрой памяти, работающей в двухканальном режиме с тактовой частотой 3200 МГц, более чем достаточно для комфортной работы практически любого игрового или творческого проекта, с различным уровнем сложности в техническом плане.

Графическая подсистема

Видеокарта nVidia RTX 3060 в мобильном исполнении — это отличный вариант для игрового ноутбука. Греется не сильно, и счетчик FPS должен быть стабильно высоким в большинстве игр, что мы и проверим чуть позже. А пока немного деталей.

По показаниям утилиты GPU-Z в Legion 5 используется видеокарта nVidia RTX 3060 с объемом памяти 6 Гб. Производитель чипов — Samsung, что круто, так как это дает возможность поколдовать с разгоном, если такой потребуется.

Из особенностей: по умолчанию, тактовая частота графического процессора составляет 900 мегагерц, и в случае нагрузки на него, тактовая частота увеличивается до 1425 мегагерц в режиме Boost.

В случае же с графической памятью мы имеем дело с чипами, работающими на тактовой частоте 1750 мегагерц. И да — тип памяти здесь GDDR6, которая в отличие от GDDR6X стоит дешевле, но в реальной производительности мало чем уступает, что идеально для нашего ноутбука. Нагрев чипа и модулей памяти, мы проверим, когда будем тестировать ноутбук.

Тестирование

В этой главе мы протестируем связку «процессор+память+видеокарта» на производительность в играх, рендеринге и выполнении ежедневных типовых задач. Кроме того, мы проверим производительность системы охлаждения, поняв, справляется ли она с охлаждением столь мощных компонентов, как топовый восьмиядерник от AMD и дискретная видеокарта.

CPU MARK

Данный бенчмарк оценивает производительность процессора и всех его узлов как в однопоточном режиме, так и многопотоке, и полученный результат конвертирует в количество баллов. Кроме того, исходя из полученных результатов CPU Mark рассказывает, какую позицию занял наш процессор в мировом рейтинге процессоров. Как мы видим, 21668 баллов которые набрал мобильный AMD Ryzen™ 7 5800H стало достаточно, чтобы попасть в ТОП процессоров HI-END сегмента (зеленая шкала), в то время как в среднем по миру это 14075 баллов. Это, конечно же, не может не радовать владельцев такого ноутбука.

PC MARK 10

Один из самых любимых наших бенчмарков, позволяющий вычислить общую производительность всех компонентов компьютера. Данный тест включает в себя выполнение типовых задач, таких как просмотр видео, серфинг в интернете, просмотр фотографий, работа с текстами, игровая производительность, монтаж фото и видео и т. д. На основе полученных данных бенчмарк присваивает общий балл, который мы можем сравнить с другими, аналогичными конфигурациями.

Итак, в результате тестирования в бенчмарке PC MARK 10 наш ноутбук Lenovo Legion 5 набрал 6658 баллов в совокупности — очень хорошо.

3D MARK FIRE STRIKE EXTREME

В бенчмарке Fire Strike Extreme наш ноутбук выбил 9342 очка. Самые топовые выбивают 11167 очков, и как видим по диаграмме, Lenovo Legion 5 находится практически на самой вершине.

3D MARK PORT ROYAL

Еще один жесткий бенчмарк от 3D Mark, который выжимает из связки «Процессор+видеокарта» максимум возможного.

Как видим, и в этой дисциплине наш ноутбук справился на отлично, отстав от самых топовых и самых дорогих решений всего на 1000 баллов, ибо 5738 — это максимально возможный зафиксированный результат на сегодняшний день и Lenovo Legion 5 набрал здесь 4656 баллов. Великолепно!

3D MARK TIME SPY

Заключительным бенчмарком от 3D Mark на сегодня это высокотехнологичный Time Spy. В нем мы тестируем все существующие технологии визуализации, тесселяцию и прочие.

На финише мы получили 8102 балла из 10130 возможных, и данный результат приближает нас к вершине высокопроизводительных компьютерных систем.

CINEBENCH (Еще немного и Threadripper!)

Итак, с игровыми тестами мы закончили, на очереди тестирование в системах для рендеринга, так как использовать ноутбук со столь мощным процессором можно не только в играх, но и для профессиональной деятельности, связанной с монтажом и рендером.

Бенчмарк Сinebench имитирует рендер изображения на процессоре, используя как однопоточный режим, так и многопоточный. В однопоточном режиме мы оцениваем производительность одного ядра, в многопотоке — всех физических и виртуальных ядер.

Полученный результат в 11948 баллов по версии Cinebench R23 является лучшим среди всех процессоров с 8-ю ядрами. Впереди только процессоры с 16ю, 24мя и 32мя ядрами. Это не может не радовать и дает нам в полной мере пользоваться данным ноутбуком для монтажа и рендера изображений и видео!

CORONA 1.3 BENCHMARK

Следующий бенч, который оценивает производительность процессора в рендере изображений, является Corona Benchmark.

Типовой проект, который предлагается тестером для нашего процессора, является изображение БТРа, который нужно отрендерить за определенное время. Чем меньше времени затратит процессор на рендеринг изображения, тем большей производительностью обладает процессор. В данном конкретном случае AMD Ryzen™ 7 5800H, установленный на борт Lenovo Legion 5, справился с поставленной задачей за 1 минуту и 53 секунды. Этого было достаточно, чтобы в рейтинге Corona обогнать многие восьмиядерники из настольного сегмента, которые изначально мощнее, чем их ноутбучные аналоги.

Тест в игре CYBERPUNK 2077

Для проверки игровой производительности мы не случайно выбрали встроенный в игру тестер, так как в данном проекте используются все самые современные технологии отображения и обработки графической информации. Протестировали мы в двух режимах:

— Максимальные настройки с отключенным режимом DLSS и Ray Tracing

— Максимальные настройки с включением вышеописанных опций

Итак, разрешение FullHD, максимальные настройки без Ray Tracing и DLSS — в этом режиме Lenovo Legion 5 выбил 64 кадра, очень достойно. Изображение плавное и очень комфортно играть в таком режиме.

Во втором режиме мы включили абсолютно все настройки и тут производительность просела практически вдвое, что не удивительно. И, тем не менее, Legion 5 комфортно выводил изображение в 40 кадров в секунду. Картинка была довольно плавная и позволяет с комфортом играть в Cyberpank на максималках, хотя, по моему мнению, DLSS можно оставить в среднем значении, приподняв при этом фрейм рейт до 50-55 кадров.

Температурный режим

Как мы выяснили из предыдущих тестов, никаких проблем с производительностью у Lenovo Legion 5 нет. А вот справляется ли он с охлаждением мощных компонентов — сейчас выясним.

В игре Cyberpunk 2077 процессор AMD Ryzen™ 7 5800H максимально нагревался до 83 градусов, что до заявленных производителем 105 градусов очень далеко. Графический чип грелся максимум до 75 градусов, а это означает, что инженеры Lenovo очень хорошо поработали над системой охлаждения и в игровых задачах с высокими температурами никаких проблем не возникнет.

Ну и в заключение, мы сгенерировали максимальную нагрузку на процессор утилитой 3D Mark CPU Profile, чтобы проверить, насколько система охлаждения ноутбука Lenovo Legion 5 справляется с повышенной нагрузкой на процессор.

В итоге, по показаниям датчиков HW Monitor, температура процессора достигла максимум до 78.8 градусов, что с головой достаточно для стабильной работы, не отражающейся на долговечности самих компонентов.

Выводы

Подводя итоги, мы получили ответы на следующие вопросы:

— Подходит ли ноутбук Lenovo Legion 5 15 на базе процессора AMD Ryzen™ 7 5800H для игр?

— Безусловно. Это отличное игровое решение, которое позволяет с комфортом играть на максимальных настройках даже в требовательные игровые проекты.

— Подходит ли ноутбук Lenovo Legion 5 на базе процессора AMD Ryzen™ 7 5800H для выполнения профессиональных задач, таких как рендер фото и видео?

— Однозначно! Как показали результаты многочисленных тестовых задач — данная модель ноутбука подходит для выполнения большинства задач по рендерингу и монтажу фото, видео и других профессиональных задач.

— Ноутбук безусловно мощный, но справляется ли его система охлаждения с нагрузкой?

— Вне всяких сомнений, полученные результаты нам об этом говорят, что при любой нагрузке, которую вы будете задавать для ноутбука Lenovo Legion 5 — система охлаждения справится с ней без каких-либо проблем.

Стандарты качества Lenovo Legion 5 на базе процессора AMD Ryzen™ 7 5800H в сфере производительности, звука и цветопередачи представлены довольно высокие, и цена на такое устройство соответствующая. Если пользователь ищет для себя мобильное устройство с минимумом внешних «примочек», но с максимально мощной начинкой, то я однозначно советую присмотреться к нашему сегодняшнему герою. Lenovo собрали по-настоящему достойного представителя индустрии создания цифрового контента!