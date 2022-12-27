Бизнес-ориентированность во всем: обзор ноутбука Dell Vostro 15 5515 на базе AMD

Для кого предназначена новая линейка ноутбуков от компании Dell на базе процессоров AMD и чем она привлекает новых пользователей?

Согласно данным Strategy Analytics, обнародованным в конце января 2022 года, объем мирового рынка ноутбуков за прошлый год увеличился на целых 19%. Это говорит не только о том, что сфера продажи портативных компьютеров бьет новые рекорды, но и о том, что уровень современных устройств дает нам возможность осуществлять решение важных задач быстро, качественно и при этом не быть привязанными к одному рабочему месту. Однако, чтобы полностью удовлетворить свои индивидуальные потребности, необходимо более детально изучить рынок ноутбуков, узнать сильные и слабые стороны каждой понравившейся модели, сравнить с модельным рядом других компаний. Благодаря нашим обзорам гораздо легче определиться, оценить преимущества и недостатки, и сделать правильный выбор. Сегодня речь пойдет о деловом представителе компании Dell — 15,6-дюймовом ноутбуке Vostro 15 5515 на базе процессора AMD Ryzen™ 5 5500U.

Комплектация и внешний вид

Знакомство с новым устройством всегда начинается с его верхней «одежки» и меня, как любителя минимализма, радует отсутствие ненужных деталей в упаковке: только коробка с логотипом компании, два боковых лотка для безопасной транспортировки ноутбука, мануал и адаптер питания.



Крепкая картонная коробка без лишних деталей



От поломок во время транспортировки с двух сторон защищают картонные лотки объемной формы.

Лаконичность, простота и удобство — главные синонимы успешного дизайна современных устройств. Ряд известных компаний по производству мобильной техники делают упор на увеличение производительности и работоспособности своих продуктов, уменьшая при этом количество внешних раздражителей. Даже значимые детали, такие как логотип или операционные значки, служат стильным едва заметным дополнением, а не главной изюминкой образа. Изюминка в таком случае — это ощущение удовлетворения от качественно проделанной работы и быстрого выполнения рутинных задач с помощью приобретенного гаджета. Справится ли такой ноутбук с нерутинными задачами мы проверим позже. Пока все внимание на внешние данные. Цвет корпуса Vostro 15 5515 мне понравился сразу, как только я освободила девайс от защитного пакета. Эдакое смешение серебра и бронзы с легким блестящим напылением, которое позволяет устройству оставаться незапятнанным. Для лучшего понимания оттенка приложу фото рядом с MacBook в его классическом серебре.

Середину верхней крышки украшает логотип Dell в металлическом оттенке с отливом. Здесь я обнаружила небольшой нюанс. Так как рисунок лого имеет тонкие грани и как бы вдавлен в поверхность, этот участок нуждается в более тщательной очистке. Это явление к минусам нельзя отнести, но для педантов, не выпускающих ватные палочки из рук, такой нюанс значение, все же, имеет. То же самое происходит у владельцев топовой версии 13-х «айфонов» с сильно выпуклой камерой.

Вес ноутбука составляет 1632 грамма. Этот параметр оценят владельцы старых моделей ноутбуков, вес которых переходит границу 2,7 кг. Размер составляет 35,6×22,8×1,8 см — компактный, легкий и приятный на ощупь.



С левой стороны корпуса расположены: разъем питания, HDMI 1.4b; USB 3.2 Gen 1 Type-A; USB 3.2 Gen 1 Type C (DP/PowerDelivery)



С правой стороны корпуса расположены: устройство чтения SD-карт; USB 3.2 Gen 1 Type-A; разъем RJ45; разъем для гарнитуры; замок клиновидный



Корпус надежно держится на плоских резиновых ножках, которые не дают ноутбуку скользить по поверхности

Каждый раз, когда на обзор приходит очередной ноутбук, открывая крышку корпуса, надеюсь, что в этот раз клавиатура без экспериментов. Особенно это касается серьезных бизнес-моделей. Dell не подвел! К их комфортной влагозащищенной клавиатуре с увеличенным шагом не нужно привыкать, перестраивать пальцы и приглядываться к буквам. Имеется двухуровневая подсветка клавиш и цифровой блок, что является, несомненно, преимуществом. Особенно хорошо это ощущается в конце месяца, когда нужно вести быстрые подсчеты и сдавать очередной отчет. «Продажники» меня поймут. И то, что шрифты латиницы и кириллицы идентичны по своему стилю, тоже очень порадовало.

Большой прямоугольный удобный тачпад обыгран тонкой светящейся рамкой — выглядит это красиво и видно границы рабочей зоны даже в темноте. Реакция на все прикосновения адекватная. Я не заметила скольжения или торможения. Оценила его работу в текстовых документах при выделении больших объектов на рабочей зоне и ничего необычного не заметила. Пространство для пальцев отмерено в достаточном, для того чтобы не обращать на это внимание, количестве.

Экран и графика

Как уже было обозначено, за вывод изображения и обработку графики отвечает встроенная в процессор видеокарта Radeon™. Сразу могу отметить четкий в меру яркий экран, который при длительной работе не заставил мои глаза краснеть и страдать. Такое обычно бывает, если экран уходит в синеву или рябит при долгой работе с текстовыми документами. Однако лучше ноутбук использовать при искусственном освещении. При ярком дневном свете яркости экрана будет недостаточно для комфортной работы.

Экран имеет тонкие боковые рамки, что всегда приветствуется, так как визуально увеличивает объем изображения.

Панель экрана держится на надежных широких шарнирах. При открытии верхней части корпуса люфт отсутствует, как и при транспортировке ноутбука с уже открытой крышкой.



Все детали сделаны хорошо и имеют приятный эстетический вид



Максимальный угол раскрытия крышки

Конструкция Vostro 5515 прошла 15 различных испытаний военного уровня, и производитель дает гарантии на то, что данная линейка ноутбуков надежная и прекрасно выдерживает реальные условия эксплуатации. Бросать об стену и стучать по нему палками не стоит, конечно, но и излишне переживать за резкие движения тоже не нужно.

Производительность и объем памяти

Система построена на базе ноутбучного процессора AMD Ryzen™ 5 5500U со встроенной графикой Radeon™. Процессор рассчитан на офисные системы. Объем оперативной памяти в нашем устройстве — 8 Гб. При желании и потребности этот объем можно увеличить. Устройство оснащено поддержкой двух слотов памяти и двух твердотельных накопителей. 512 Мб оперативной памяти из 8 Гб, имеющихся на устройстве Vostro 15 5515, выделяется на встроенную видеокарту. Интегрированная графика не требует дополнительного охлаждения и потребляет крайне мало энергии, что создает более комфортные условия для выполнения бизнес-задач и работы профессиональных приложений. Вы используете либо процессор, либо видеокарту — играми злоупотреблять не советую, ноутбук создан для офисной работы.

Если охарактеризовать линейку ноутбуков Dell Vostro 15 5515, одним словом, то это будет «надёжность». За время двухнедельного использования он ни разу не подкачал, даже в режиме многозадачности. Корпус оставался холодным, а устройство продолжало поддерживать мой плотный график в виде частых видео-встреч в сети через Zoom и видеозвонки в Telegram. При долгом общении почти любое мобильное устройство сильно греется. С Vostro такой проблемы не заметила.

Для тестирования Dell Vostro 15 5515 на базе процессора AMD Ryzen™ 5 5500U я, как обычно, использовала одну из лучших программ для проверки мобильных девайсов на прочность — PCMark 10 последней версии. Программа сочетает в себе серию тестов, выявляющую реальную производительность ноутбука. В арсенале тестов: видеозвонки и командные видеоконференции, активность в соцсетях, поиск геолокации, просмотр видео, работа в текстовых документах и пр.

Ниже публикуем фото процесса работы программы и итог тестирования.

Современная конфигурация ноутбука позволила вывести тестовые показатели на весьма хороший уровень — 4371 балл. Во время тестирования не происходило торможений, все рутинные процессы давались Vostro 15 5515 на базе процессора AMD Ryzen™ 5 5500U без какого-либо напряга. Так что, данная модель станет подспорьем для похожих линеек офисных гаджетов других производителей, результаты тестирования которых отстают в среднем на 1000–1100 баллов. Еще один важный момент! Если Vostro дополнить еще одним модулем оперативной памяти, то производительность видеоядра вырастет на 30%.

Звук

К качеству акустики нареканий нет. За время эксплуатации динамики показали отличный результат. Для дополнительных настроек можно воспользоваться специальной утилитой от Dell по настройке звука MaxxAudio Pro.

Автономность

С помощью ExpressCharge Vostro 15 5515 зарядится всего за один час до 80%. В обычном же режиме подзарядки потребуется полтора часа.

Превосходная конфиденциальность и безопасность

Шторка конфиденциальности гарантирует, что никто не увидит пользователя, пока веб-камера HD не используется. Это маленькое изобретение является важной частью в пользовании портативными ноутбуками с тех пор, как заклеивать камеру мобильных устройств пластырем или изолентой стало мейнстримом.



Веб-камера имеет размер всего 2,7 мм

Доверенный платформенный модуль 2.0 (TPM 2.0) — это чип безопасности коммерческого класса, установленный на материнской плате, который создает и хранит пароли и ключи шифрования. Перед загрузкой он проверяет, не был ли компьютер взломан, и защищает данные владельца от внешних программных атак.

Ну и как дополнительный бонус — считыватель отпечатков пальцев с Windows Hello. Программа позволяет легко и безопасно входить в систему одним касанием и определять настоящего владельца компьютера (если, конечно, его не взяли в плен и не держат руку насильно).

Также на компьютерах Dell предусмотрена безопасная возможность звонить, отправлять текстовые сообщения и получать уведомления. Передавать файлы, фотографии, видео, музыку и документы напрямую между ПК и телефоном без облачного хранилища и кабелей, через защищенное соединение Dell Mobile Connect. Для этого достаточно спроецировать экран устройства iOS или Android на ПК и взаимодействовать с приложениями на нем.

Вывод и сильные стороны

Плюсы:

— Сдержанный и стильный дизайн. Это идеально вписывается в деловую обстановку и не будет отвлекать лишними деталями

— Небольшой вес и компактность

— Производительность платформы, сбалансированная для бизнеса

— Возможность выполнять несколько рутинных задач без зависания

— Удобная клавиатура

— Защита конфиденциальных данных

— Персонализация при помощи отпечатка пальца

— Тонкая экранная рамка

— Продуманная система охлаждения

Из нюансов отмечу следующее:

— Для большего комфорта ноутбук лучше использовать при искусственном освещении

— Нужно дополнительно увеличивать объем памяти

Стремление потребителей к мобильности дает больше возможностей крупным компаниям совершенствовать свои продукты. Выгоду получают все: производитель — прибыль, а пользователь — большой ассортимент на любые потребности. Инженеры Dell в партнерстве с AMD постарались сделать универсальное устройство, которое и в работе справляется со всеми поставленными задачами на ура, и позволяет иногда расслабиться в играх. Приобретать его в качестве только игрового гаджета не рекомендую — он предназначен для других целей: режим многозадачности, офисная рутина. Это деловой инструмент для увлеченных своим делом занятых людей, и свою роль он выполняет на отлично!