HONOR 70: красивый телефон с крутой камерой

Как производителям HONOR 70 удалось собрать флагманские технические характеристики в смартфоне среднего ценового сегмента: делимся впечатлениями в новом обзоре.

Развитие технологий в двадцатые годы XXI века спровоцировало рост требований к базовым характеристикам смартфонов. Производительная начинка вкупе с современным и стильным дизайном должна быть доступна по цене, но при этом не уступать даже самым дорогим флагманским устройствам. А значит, самое время обратить внимание на HONOR 70, который мы с удовольствием протестировали.

Полный комплект

Комплектация базовой поставки HONOR 70: белая толстая коробка с изображением логотипа компании в серебре; несколько продуманных внутренних отсеков для всех комплектующих и мануала; металлическая скрепка; адаптер питания; usb-шнур; и, конечно же, сам телефон, обернутый в полупрозрачную упаковку с нежным рисунком и номером серии. Выглядит весь набор аккуратно и стильно.

Радует глаз и удобно лежит в ладони

Мне не терпится поделиться своими впечатлениями относительно дизайна: тут будто ювелир поработал! Оттенки цвета, в которых играет задняя панель смартфона, подчеркивают плавно изогнутую форму и гармонично расположенные камеры.

Подробнее о цветах. HONOR постарались угодить разным типам пользователей: приверженцам традиционного дизайна — создав панель цвета «полночный черный», эстетам — «мерцающий кристалл», а любителям необычного — «изумрудно-зеленый». Я отношусь к консерваторам, но увидев «изумрудно-зеленый» телефон, не смогла остаться равнодушной.

Цвет насыщенный, не статичный, переливается на свету. Во всех вариантах рамка смартфона пластиковая, а спинка — стеклянная.

Дополнили приятные впечатления тактильные ощущения. Материал корпуса матовый и будто из бархата — смартфон приятен на ощупь. Следов от пальцев на нем почти не остается. Можно носить без чехла. А на экране уже есть заводская пленочка, ее при аккуратном использовании хватит надолго.

Все основные камеры спрятались в двух круглых элементах одинакового размера. Под ними красуется надпись с основными свойствами камер, еще ниже — ровненький логотип компании, и в левом нижнем углу − дополнительная информация о стране-производителе.

Активные тонкие кнопки присутствуют только с правой стороны панели, и мне такой подход ближе всего. Когда-то опытным путем был выявлен самый удобный вариант взаимодействия (по моему субъективному мнению) двумя пальцами — указательным и средним. На других телефонах, где кнопки расположены с двух сторон, даже спустя год буду заглядывать и искать нужную.

На нижнем торце размещен один динамик. Монозвучание вполне приемлемо даже в шумных местах. Рядом — порт для зарядки USB-C и лоток для двух SIM-карт.

Яркий, но реалистичный OLED-экран

Изогнутый под углом 58 градусов экран-водопад имеет диагональ 6,67 дюйма и обеспечивает соотношение лицевой части экрана к корпусу 93,27% и, как следствие, ультратонкие рамки по бокам — 1,51 мм. Максимальная яркость 800 нит, 100% цветовой охват DCI-P3, поддержка HDR10+ и частота обновления — до 120 Гц. Данные характеристики приближают HONOR 70 к флагманским продуктам: шустрый, сбалансированный экран с глубокой цветопередачей.

Производительность

Современные смартфоны среднего и высокого ценового диапазона комплектуются в большинстве случаев процессорами, производительности которых хватает буквально для всего. Конкретно HONOR 70 работает на базе Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G — это ускоренная версия хорошо известной платформы Snapdragon 778G. Чипсет состоит из восеми ядер и выполнен по 6-нанометровому техпроцессу, что дает нам великолепную производительность при низком нагреве.

За обработку графики отвечает графический процессор Adreno 642L. Специально разработанные технологии GPU Turbo X и OS Turbo X обеспечивают высокую частоту кадров и максимальную скорость во время игр. И обрамляет это торжество производительности 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5. Вы только вдумайтесь − не каждый настольный компьютер обладает столь впечатляющими характеристиками!

И, чтобы не быть голословными, проведём несколько тестов производительности. Телефон тянет классические PUBG Mobile и Call of Duty на средне-достаточном уровне — 40-45 fps.

Первый на очереди — универсальный бенч от Geekbench. По своей сути он напоминает десктопный Cinebench, только для мобильных устройств. Нагрузка проходит как в одноядерном, так и многоядерном режиме. Наш подопечный набрал 789 и 2828 баллов, соответственно. Крепкий середнячок.

И напоследок пройдемся нагрузкой по всей однокристальной платформе тестером Sling Shot Extreme от компании 3D Mark. Этот бенч оценивает возможности связки «процессор + графический процессор + оперативная память». По результатам тестирования смартфон набрал 5268 баллов. Это отличный результат. Можно быть уверенным в том, что HONOR 70 сможет потянуть почти все современные игровые проекты для смартфонов на максимальных настройках.

Реальный мир через объектив

Двойная основная камера HONOR 70 выдает контрастные и реалистичные фотографии в любой ситуации и при любой погоде. Она представлена 54-мегапиксельным сенсором Sony IMX800 размером 1/1, 49 дюйма с диафрагмой f/1.9 и датчиком глубины резкости на 2 Мп.

Второй модуль — 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор (122’) с диафрагмой f/2.2.

Первые впечатления от съемки

Во-первых, камера считывает правильный угол обзора и выдает изображение таким, каким я и планировала его зафиксировать. Получаются снимки без перегибов и замыливания. Недостаток освещения, пасмурная погода и другие факторы тут не помеха — детализация кадра остается хорошей. Во-вторых, глубина цвета передает всю атмосферу места и времени суток, которые были во время съемки.



Уличная съемка на основную камеру



Режим «диафрагма». Видно хорошее выделение объекта и хорошо выраженное боке



Уличная съемка на основную камеру



Режим «диафрагма»



Режим «супермакро» вызвал особую симпатию. Даже самые мелкие детали легко можно разглядеть. Натуральность цветовых оттенков сохранена



Широкий формат фото отражен в самом лучшем виде — большой угол захвата и хорошая детализация даже по краям

Фронтальная камера на 32 Мп, на первый взгляд, не отличается по качеству от основного модуля. С первого же раза мне понравилось запечатленное собственное отражение на экране. Модификация для улучшения внешности не превращает кожу в восковую поверхность с нарисованными деталями в виде глаз, носа и рта. Реалистично с легким осветлением. То, что надо!

Видео в 4К формате с частотой 30 кадров в секунду получается плавным за счет электронной стабилизации изображения (EIS).



Съемка видео в режиме «мультивидео». Эффект двойной камеры сейчас уже не новинка, но все еще удобная фича для любителей влогинга

Отдельно стоит упомянуть режим смарт-видеофокус. Благодаря этой фишке камеры HONOR можно снимать два видео одновременно: общий план и видео с конкретно выбранным объектом съемки. Идеально подойдет для тех, кто хочет запечатлеть событие на память и одновременно подготовить видео, например, для социальных сетей.

Активный день без подзарядки

Благодаря аккумулятору емкостью 4800 мАч и оптимизированному процессору, HONOR 70 дает возможность пользоваться всеми основными функциями современного телефона, в том числе такими ресурсоемкими приложениями, как навигатор и онлайн-игры, на протяжении дня, не рефлексируя на тему забытого дома зарядного устройства. Минус одна причина для стресса. До глубокого вечера я и не вспоминала о том, что мне нужно искать розетку, чтобы закончить переписку или досмотреть видеоролик на YouTube. Однако, если все же возникнет экстренная необходимость зарядить телефон, технология быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт позволит всего за 20 минут достичь показателя в 60% заряда.

Телефон успешно поддерживает Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и NFC. Работает на базе системы Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1.

Вывод

— контрастная камера, передающая естественные оттенки;

— ощутимые возможности модуля «ультраширик»;

— естественные селфи в улучшенном режиме без замыливания;

— красивый и по-настоящему стильный дизайн;

— достойный уровень производительности;

— возможность играть в популярные игры;

— большой объем ROM-памяти;

— быстрая и плавная реакция экрана.

Если вы активный человек, увлекаетесь созданием фото/видеоконтента, или же это ваша профессиональная сфера деятельности, то HONOR 70 точно станет незаменимым помощником!

HONOR 70 в продаже в торговой сети электроники «Мечта» в трех цветах: «полночный черный», «мерцающий кристалл» и «изумрудно-зеленый. До 31 декабря покупатели смартфона получат в подарок HONOR CHOICE Earbuds X3.

Рекомендуемая розничная цена HONOR 70 составляет 279,990 тенге за версию 8+128 Гб и 299,990 тенге за максимальную версию 8+256 Гб.