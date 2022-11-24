HUAWEI Mate50 Pro: высший пилотаж в съемке фото и видео

Новый виток в развитии смартфонов. Обзор HUAWEI Mate50 Pro.

Яркая новинка от Huawei в сфере мобильной фотографии вырвалась на первое место в мировых рейтингах мобильных камер и на данный момент вне конкуренции. Предводитель инноваций, а именно флагман HUAWEI Mate50 Pro выдвинул новую планку качества для мобильных устройств и заслуживает особого внимания.

10 лет назад компания Huawei создала знаменитую ныне линейку смартфонов HUAWEI Mate. Сегодня мы встречаем ее в трех цветовых решениях:

— снежное серебро в глянцевом корпусе HUAWEI Mate50 и HUAWEI Mate50 Pro;

— элегантный черный с задней крышкой HUAWEI Mate50 и HUAWEI Mate50 Pro;

— оранжевый корпус, также из экокожи, именуемый как «рассвет в горах» HUAWEI Mate50 Pro.

Именно последняя из трех перечисленных версий имеет дополнительные преимущества. Рассмотрим ее более детально.

Комплект поставки стандартный для современных смартфонов премиум-класса: черная минималистичная коробка с указанием модели и логотипа компании, зарядное устройство, плотный силиконовый чехол и скрепка для сим-карты.

После вскрытия коробки мне стало понятно, почему использовался черный цвет в дизайне упаковки. Ассоциативное сочетание оранжевой кожи и черного бархата мгновенно производят приятный глазу эффект эксклюзивности, сдержанной яркости и богатства.

Заряженный на максимально возможную на сегодня яркость 6,74-дюймовый OLED-экран — настоящая услада для глаз, которые направлены на смартфон в ясный день под ослепляющими лучами Солнца. Дисплей имеет разрешение 2616×1212 пикселей, частоту обновления 120 Гц и глубину цвета 10 бит.

Экран обрамлен плавно стекающими гранями по бокам и металлической рамкой в золотом цвете. Снизу расположен порт USB-C, который поддерживает быстрый стандарт USB 3.1, протокол DisplayPort 1.2 и лоток для 2-х NanoSIM-карт.

Красивый телефон для суровых реалий

Не для красного словца заголовок. Стильный корпус HUAWEI Mate50 Pro на самом деле подготовлен к самым непредсказуемым и даже опасным жизненным обстоятельствам. Все три модели линейки HUAWEI Mate50 совершенно не боятся воды. Присвоенный рейтинг IP68 означает протестированное погружение в воду на 6 метров без урона для устройства.

Одной из фишек, доступной только для оранжевой версии HUAWEI Mate50, выступает собственная разработка компании Huawei — защитное стекло Kunlun. Благодаря такой разработке экран Pro версии в 10 раз прочнее обычной версии HUAWEI Mate50. Такую прочность при падении обеспечивают вкрапления нанокристаллов. В подтверждение сего факта выступает международный сертификат SGS.

Дерзкий и мощный профессиональный инструмент

HUAWEI Mate50 Pro обновлен до последней версии EMUI 13. Система доступна для всех стран СНГ и Европы. В качестве мозга выступает процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Производительность процессора позволяет использовать самые разные программы и современные ресурсоемкие приложения, которые есть на сегодняшний день. Также можно смело рассчитывать до 120 FPS в играх. Дополняют набор преимуществ еще и стереодинамики. Для любителей качественной музыки в видео и играх несомненный бонус. Реакция на касания ожидаемо быстрая, плавная и точная.

Система EMUI 13 дает нам возможность быстро получать информацию о доступах приложений и закрывает возможность утечек для подозрительных. Удобно расположены виджеты и продумана транспортировка файлов, отображающихся на экране. С такой задачей помогает справиться папка SuperHub.

Приложения скачиваются через фирменный магазин HUAWEI AppGallery, где доступно более 1 млн. приложений, в том числе и самые популярные. Google Play также можно скачать для легального пользования, но только при помощи утилиты GSpace.

Только компания Huawei наряду с Apple на рынке смартфонов практикуют технологию 3D-сканера для разблокировки экрана по распознаванию лица. ИК-датчик распознает лицо даже в полной темноте и не слепит при этом глаза. Также под экраном имеется сканер отпечатка пальцев как дополнительный способ быстрой разблокировки экрана.

Для полноты картины о возможности узнать, как телефон поведет себя при тяжелых длительных нагрузках, я решила протестировать работоспособность процессора в специальных программах. И результаты не оставили меня равнодушной. При низком нагреве устройства — хороший результат! Телефон не становился горячим при стресс-тестах.

Возможности процессора вкупе с графическим процессором и оперативной памятью продемонстрировали тестеры Wild Life Extreme и Sling Shot Extreme от компании 3D Mark. Их результаты выше среднего. Телефон занимает верхние позиции, обойдя 78% похожих устройств и набрав общую оценку 2784 балла.

Универсальный Geekbench для мобильных устройств в многоядерном и одноядерном потоках показал 937 и 3781 балл. Это отличный результат и подспорье всем игровым мобильным устройствам.

Профессиональная камера у меня в кармане

Первое, на что я обращаю внимание при выборе смартфона — насколько мощная и многофункциональная у него камера. Мы уже давно перестали акцентировать внимание на качестве мобильных звонков. Каналов для связи друг с другом в изобилии. В основном это обмен сообщениями в мессенджерах, голосовые дорожки и иже с ними. А вот создание цифрового контента… Это уже совсем другой уровень требований даже от пользователей, которые и фотографами-видеографами не являются. Работа почти во всех… да нет! — во всех сферах уже давно заточена на съемке фото и видео! Пользователи стали зависимы от яркой, сочной, контрастной картинки. От динамики и реалистичности. Все это соединила в себе камера HUAWEI Mate50 Pro. Huawei создал потрясающего, лучшего на сегодняшний день фотомонстра в сфере мобильного контента в кожаной обложке.

Светлая оптика и изменяемая диафрагма давно мелькала в списке желаемых функций многих пользователей, и вот разработчики Huawei воссоздали наяву 10-ступенчатую диафрагму вкупе с высочайшей светосилой f/1.4. Еще и приправили все это дело 100-кратным цифровым зумом.

В режиме «профи» доступны 10 степеней настройки, а в режиме «диафрагма» 4 градации и возможность выбрать тип размытия между «физическим» и «виртуальным». Искусственный интеллект позволяет получить наиболее сильный эффект боке.

Компания Huawei внедрила свою систему обработки изображений под названием XMAGE. Это три категории настроек: естественный и максимально реалистичный; яркий и насыщенный; светлый, уменьшающий присутствие теней в кадре.

Оптическая стабилизация позволила мне донести полный стаканчик горячего кофе до парковки, фотографируя объект в движении и меняя режимы съемки. Что удивительно, даже ночная съемка, для фокусировки и настроек которой сенсор тратит N-ое количество секунд, сработала без смазов. Ранее данный режим я тестировала только в обездвиженном состоянии.



Фазовый и лазерный типы фокусировки применяются для быстрого наведения на объект, а также для удобного перемещения с объекта на объект. В темном помещении или при плохом освещении фокус не промахивается.

Тыльная камера получила 50-мегапиксельный сенсор, позволяющий раскрыть вручную значение диафрагмы до f/1.4. Для сравнения, в последних версиях Iphone светосила имеет значение f/1.78. Камера сверхширокоугольная 13 Мп с функцией макро, телеобъектив с 3,5-кратный оптическим и 100-кратным гибридным зумом.

Ниже представлены кадры, сделанные с помощью короткой выдержки и 3,5-кратным зумом. Картинка не рассыпалась. Детали остаются четкими и контрастными.

Huawei за натуральность

Фронтальная камера 13 Мп выдает прекраснейший результат съемки в 4К, с возможностью автоматического трехэтапного улучшения внешности. И если ранее на других смартфонах бьюти-фотошоп был самостоятельной и слегка корявой функцией (когда подобные плюшки только внедрили в современные смартфоны), то сейчас улучшайзинги работают на еле-заметное максимальное преображение. Представительницы прекрасного пола точно оценят такие настройки. Особенно, когда нет времени или лень себя привести в порядок, а селфи требуется сделать безотлагательно.

Шел 3-й день размеренного использования смартфона, а «стакан на половину полон». Причем на большую его половину. Это я о выносливой батарее и ее реактивном аккумуляторе в 4700 мАч, который обеспечивает сверхбыструю зарядку мощностью 66 Вт.

В первый день общения с гаджетом, спустя 8 часов на индикаторе отнялось ни больше, ни меньше — 2% от общего заряда. При том, что смартфон провел у розетки около 20 минут и этого хватило, чтобы от 0% добраться до 100%. Когда ты весь рабочий день в движении, такая автономность как нельзя кстати!

Преимущества модели HUAWEI Mate50 Pro ярко выражены и говорить о них легко, это:

— хороший производительный процессор;

— Face ID и Touch ID;

— надежная конструкция корпуса и всех внутренних составляющих, защита от воды и пыли;

— изящный дизайн корпуса, задняя панель из экокожи;

— большой объем памяти для хранения данных — 512 Гб и хороший объем оперативной памяти — 8 Гб;

— качество фото и видео на высоком уровне даже в темное время суток;

— быстро сопрягается с другими устройствами;

— яркий OLED-экран, 120 Гц.

Из нюансов:

— не хватает поддержки eSIM и сети 5G;

О линейке HUAWEI Mate50 хочется сказать: «Вот к чему приводят удачные эксперименты!». Теперь у нас есть аппарат? не только превосходящий инновационные продукты последних трех лет в сфере создания, передачи и просмотра цифровых данных, но и удобный для ежедневного использования: легкий, стильный и приятный на ощупь.

Команда Huawei смогла создать один из самых интересных флагманов, и судя по динамике — это еще далеко не предел.

Казахстанцы уже сегодня смогут приобрести смартфоны серии HUAWEI Mate50 на сайтах партнеров компании: Мечта, Sulpak, Technodom, а также, в официальном онлайн-магазине Huawei Official Store на Kaspi.kz.

Рекомендованная розничная цена для каждой модели составляет:

— HUAWEI Mate50 Pro (8+512 Гб доступен только в цвете «рассвет в горах») — 599 990 тенге. В подарок смарт-часы HUAWEI Watch GT 3 Pro White Leather Strap.

— HUAWEI Mate50 Pro (8+256 Гб цвета «элегантный черный» и «снежное серебро») — 549 990 тенге. В подарок смарт-часы HUAWEI Watch GT 3 (42 mm) Black/Light Gold.

— HUAWEI Mate50 (8+256 Гб цвета «элегантный черный» и «снежное серебро») — 499 990 тенге. В подарок смарт-часы HUAWEI Watch GT 2 (46 mm) Matte Black.

Подробнее.