Язык IT-гигантов: зачем изучать Python подросткам и новичкам

Язык программирования пять раз становился «Языком года» по версии TIOBE в период с 2007 по 2021 годы.

А на сентябрь 2022 года Python занимает первое место в рейтинге самых популярных языков программирования.

Популярность языка объясняется его простотой и многозадачностью:

— легкий в изучении (подходит Python и для подростков, и для опытных профессионалов)

— простой и понятный синтаксис (не содержит фигурных скобок или точек с запятой. Блоки выделяются отступами, а конец строки означает конец набора команд)

— используют не только разработчики, но и ученые, математики, сисадмины и даже бухгалтеры.

«Должен существовать один — и, желательно, только один — очевидный способ сделать это».

Еще в 1991 году, в год появления Python, была заложена философия языка программирования. Она состоит из 20 принципов, вот некоторые из них:

— Красивое лучше, чем уродливое;

— явное лучше, чем неявное;

— простое лучше, чем сложное;

— сложное лучше, чем запутанное;

— встретив двусмысленность, отбрось искушение угадать.

Эти принципы показывают, что Python стремится к наиболее простой и наименее громоздкой грамматике; а цель же языка — сделать его легким для использования. Поэтому этот язык программирования могут изучать все, вне зависимости от бэкграунда или возраста.

Области применения Python

Python имеет огромную библиотеку кода и фреймворков для разработки различных программ. Среди них Pandas для Больших данных, Tenser Flow и Scikit-learn для машинного обучения, Django и Flask для веб-приложений, NumPy для математических расчетов, PythonCard и Dabo для графического интерфейса. Кроссплатформенность языка позволяет использовать его для различных операционных систем. Благодаря этим преимуществам Python можно применять в различных областях:

— анализ и визуализация данных;

— искусственный интеллект;

— машинное обучение;

— автоматизация процессов;

— графический интерфейс;

— системное программирование;

— создание игр.

Обучение Python

Широкая область применения Python, его многозадачность и простота делают язык привлекательным и перспективным для изучения. Обучение программированию на Python можно начать уже с 10 лет. Для всех новичков в кодинге введение в ЯП начинается с освоения синтаксиса в редакторе кода. Это понятия «типы данных», «условия», «циклы», «функции», «математические функции», «случайные числа»; изучение строк и символов, блоков и отступов и так далее. Обычно теория параллельно закрепляется практикой. Например, на курсах для школьников практика заключается в создании квестов, викторин, чат-ботов, 2D-игр и, наконец, в разработке собственных проектов.

Начать изучать Python можно уже сейчас: в интернете есть множество открытых ресурсов и бесплатных видеоуроков, помогающих освоить Python и создавать проекты самостоятельно.

Где еще можно изучать Python:

— Курсы программирования для подростков в школе «Пиксель»;

— Официальная документация The Python Tutorial;

— Руководство Learn Python от Berkeley Boot Camps;

— Подкаст The Real Python от Real Python.

Проекты, написанные на Python

На Python написано множество проектов — как небольших, так и тех, что на слуху у каждого. Одни компании используют Python полностью, другие — лишь для отдельных частей своих проектов. Мы составили подборку 25 компаний — IT-гигантов, которые в работе отдают предпочтение языку Python.

Google уже много лет финансирует Python и использует его как один из своих официальных языков программирования. Здесь язык применяется в работе поисковой системы, обработке и направлении объема трафика. На Python написано большое количество скриптов Google, которые изначально были созданы на других языках, но позже переписаны.

Dropbox

Вся клиентская сторона десктоп-версии Dropbox построена именно на Python. На его основе компания также выпустила мощный API, позволяющий проследить действия и ход мыслей своих инженеров.

Youtube почти полностью написан на Python, в библиотеке Flask.

Facebook и Instagram. В июле 2022 года в Meta сообщили, что Python является предпочтительным языком программирования в компании. Его продолжают использовать в работе с Data Science, в машинном обучении и для приложения Instagram. «Мы продолжаем инвестировать в экосистему Python», — заявили в Meta.

Microsoft

Python играет значительную роль в инфраструктуре Microsoft и используется в проектах машинного обучения, искусственного интеллекта, Microsoft Azure, Visual Studio Code и других программах.

Yandex

«Яндекс» начал экспериментировать с Python 15 лет назад, в 2007 году. Язык почти сразу же завоевал симпатию разработчиков. Если в начале ЯП использовали для «Яндекс.Погоды» и «Яндекс.Афиши», то сейчас же он есть почти во всех сервисах.

Intel использует библиотеку NumPy в Python для вычислительных операций. В 2021 году компании удалось оптимизировать NumPy и увеличить скорость вычислений в 14-32 раза.

Spotify

Крупнейшая платформа стриминговой музыки Spotify использует Python для анализа данных и работы различных утилит. В общей сложности это больше 6 тысяч отдельных сервисов на Python.

Netflix, так же, как и Spotify, использует Python для анализа большого объема данных. Но это далеко не все — язык программирования используется для ряда других проектов: веб-приложение Central Alert Gateway применяется для автоматической обработки и отправки уведомлений (таких уведомлений компания генерирует сотни тысяч в день!); Security Monkey отслеживает историю конфигурации и оповещений об изменениях в политике безопасности; Chronos отвечает за увеличение скорости внедрения инноваций; Animator используется для создания виртуальной машины; в проектах Data Science и инженерной разработки Python применяется для работы с данными.

В Mozilla Firefox заявляют: «Python — самый предпочитаемый язык программирования в компании и широко используется в Системе автоматизации сборки. Если нужно написать код для сборки, мы сразу обращаемся к Python».

Pinterest

Python играет важную роль в Pinterest, потому как является движком всей платформы. Сооснователь компании Пол Скьярра заявил: «В Pinterest мы придерживаемся довольно практичного подхода к выбору языка — просто ищем лучший инструмент для работы. Мы используем Python и сильно модифицированный Django на уровне приложений».

Paypal и eBay

PayPal использует несколько языков программирования, среди которых уверенно располагается и Python. Этот язык стал популярным среди разработчиков компании благодаря общему прошлому с eBay (eBay является давним сторонником Python). Напомним, что с 2002 по 2015 год PayPal был подразделением интернет-магазина. Сегодня на Python работают более 50 проектов eBay, включая пакетные задания для импорта данных, корректировки цен и даже для обеспечения безопасности.

Uber

Значительная часть кода Uber написана на JavaScript и Python. Вся бизнес-логика сервиса находится в API, построенном на Python. Более того, поскольку бизнес диктует значительное количество точных математических и научных данных для ценообразования, прогнозирование спроса и предложения также осуществляется на языке Python. Uber также отмечает, что коды, написанные на этом языке, помогли в разработке более продвинутых технологий, которые связаны с анализом Больших данных.

Reddit

Изначально сайт-форум Reddit был написан на языке Common Lisp. Но в декабре 2005 года был полностью переписан на Python из-за доступа к большой библиотеке кода и большей гибкости разработки.

Blender

Blender использует язык программирования Python для своих API скриптов. ЯП глубоко интегрирован в продукт и применяется для написания дополнений, создания макетов пользовательского интерфейса, импорта и экспорта многих форматов файлов. Он задействован во всех доступных пользователю данных и функциях.

Survey Monkey

Одно из топовых приложений для проведения опросов Survey Monkey также является приверженцем Python. Как говорят в компании, данный язык программирования «делает платформу интерактивной и простой в использовании. Он может выдерживать большую нагрузку. Python также помогает масштабировать проект». Python привлекает компанию своей расширяемостью и читаемостью.

Python также широко используется в разработке игр. Большая часть игр Civilization IV и Battlefield была написана на Python. В игре Sims4 Python используется для создания дополнений к игре, так называемого mode. Дополнения могут создавать как сторонние разработчики, так и сами игроки. Все скрипты игры Mount and Blade также написаны на Python.

Возможность решать задачи разного уровня и направлений, простота и легкость освоения, богатая библиотека кода и фреймворков делают Python одним из самых популярных и востребованных языков программирования в мире. По данным исследования HeadHunter, требование «владение Python» встречается в 45% вакансий по анализу данных, в 51% вакансий в области машинного обучения. С каждым годом упоминание Python в описаниях вакансий растет, что также говорит о перспективности языка.