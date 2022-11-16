Киберспорт в Казахстане: на каких стримеров в TikTok обратить внимание
TikTok — это место, где люди открывают для себя гейминг по-новому.
Видеоигры и киберспорт становятся все более популярными направлениями, в том числе и в TikTok, ведущей платформе для просмотра и создания коротких видеороликов. Появляется все больше талантливых стримеров и авторов, которые создают контент на эту тему в своем уникальном стиле.
Специально всех пользователей из Казахстана, увлеченных киберспортом, совсем недавно TikTok запустил Gaming Hub, объединяющий все самое интересное о видеоиграх и стриминге на платформе. Теперь любителям игр еще проще оставаться в курсе последних новостей и следить за самыми интересными трендами и авторами в индустрии.
А в нашем сегодняшнем материале предлагаем вам ознакомиться с подборкой одних из самых интересных аккаунтов, которые делают вклад в развитие гейминга в Казахстане.
@winalina
314 300 подписчиков
Алина стала для своих подписчиков настоящим проводником в мире видеоигр. На своей странице в TikTok она выкладывает небольшие видеообзоры различных существующих игр на любые темы.
Любите рыбалку? Алина подберет для вас виртуальные приключения в подводном мире. Если вы художник, то автор предложит вам игру, где нужно рисовать, чтобы выжить. А для любителей всевозможных симуляторов — есть и такие видео, где вам расскажут, как, например, прожить полную цифровую жизнь.
Подписчики задают Алине самые разные вопросы. В том числе, какие есть захватывающие игры для тех, кому предстоит долгая поездка.
Есть в аккаунте winalina контент и для любителей GTA, Counter-Strike или поклонников жанра RTS (real-time strategy) — например, ролик о том, как появился жанр шутеры, знакомство с игрой для телефона или видео о стратегиях в реальном времени в формате нарезки.
Девушка изо дня в день показывает своим подписчикам, что для каждого найдется компьютерная игра — будь ты любитель кошек или футболист, водитель грузовика, или фанат хорроров, даже будущий космонавт может найти в сети развлечение по душе.
@f1rebek
84 800 подписчиков
Автор регулярно на казахском языке транслирует для своей аудитории стримы в Free Fire, игре в жанре «королевская битва», где игроки соревнуются между собой за первое место.
Конечно, главное, что цепляет зрителей игр в режиме реального времени — это неподдельные эмоции игроков, а также специфический юмор стримеров, когда они, например, побеждают противника. Причина популярности таких игр проста: в них можно играть на смартфоне, в итоге Garena Free Fire, Clash Royale и тот же Pubg Mobile сейчас очень распространены, поскольку телефон сегодня есть практически у каждого.
Подписчиков интересует и реальная жизнь своего кумира. Автор рассказывает, как проводит свободное от игр время, делает забавные видео с нарезками и переходами, делится видео с дружеских посиделок. Но, конечно, больше всего просмотров набирают красивые кадры из Free Fire под казахские песни.
@kazanbas.pubg
66 100 подписчиков
Kazanbas ведет свой аккаунт почти два года. За это время он очень прокачал свои навыки игрока. Kazanbas профессионально играет в PUBG mobile — смог 49 раз получить ранг «Завоеватель». Недавно поднял очередного завоевателя всего за один день. По некоторой статистике находится в топе среди всех регионов. Регулярно ведет стримы, выкладывает на канал с лучшими моментами, достижениями и хайлатами.
Активно участвует в киберспортивных турнирах. Получает в играх крутые скины.
Недавно присоединился к киберспортивной организации SLY Machine в качестве креатора. Часто занимал первые места в рейтинге стримеров Game World и в других проектах с рейтингом. Получил призовое место в общем рейтинге стимеров TikTok.
@adlercsgo
105 800 подписчиков
18-летний Адлет Курмангалиев из Атырау, или, как его называют в сети, Adler, наверное, является одним из самых необычных авторов игрового контента на TikTok — парень играет в CS: GO ногами. В детстве он стал жертвой несчастного случая и потерял обе руки, однако, не сдался, а старается жить полноценной жизнью, чем вдохновляет свою аудиторию.
Автор не обижается на не всегда безобидные шутки своих подписчиков, отвечает с долей юмора даже на бесцеремонные и бестактные вопросы, и тем самым демонстрирует недюжинную силу духа. Возможно, еще и поэтому его стримы собирают большое количество просмотров.
Adler также показывает свою реальную жизнь — питомцев, встречи с друзьями, видео из бассейна, куда он с удовольствием ходит. По комментариям зрителей становится понятно, что Адлет для них — прежде всего, пример того, как нужно встречать трудности. «Только не сдавайся», — комментируют они видео своего кумира.
Адлет мечтает когда-нибудь попасть на профессиональную сцену и стать настоящим киберспортсменом.