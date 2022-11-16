Киберспорт в Казахстане: на каких стримеров в TikTok обратить внимание

TikTok — это место, где люди открывают для себя гейминг по-новому.

Видеоигры и киберспорт становятся все более популярными направлениями, в том числе и в TikTok, ведущей платформе для просмотра и создания коротких видеороликов. Появляется все больше талантливых стримеров и авторов, которые создают контент на эту тему в своем уникальном стиле.

Специально всех пользователей из Казахстана, увлеченных киберспортом, совсем недавно TikTok запустил Gaming Hub, объединяющий все самое интересное о видеоиграх и стриминге на платформе. Теперь любителям игр еще проще оставаться в курсе последних новостей и следить за самыми интересными трендами и авторами в индустрии.

А в нашем сегодняшнем материале предлагаем вам ознакомиться с подборкой одних из самых интересных аккаунтов, которые делают вклад в развитие гейминга в Казахстане.

314 300 подписчиков

Алина стала для своих подписчиков настоящим проводником в мире видеоигр. На своей странице в TikTok она выкладывает небольшие видеообзоры различных существующих игр на любые темы.

Любите рыбалку? Алина подберет для вас виртуальные приключения в подводном мире. Если вы художник, то автор предложит вам игру, где нужно рисовать, чтобы выжить. А для любителей всевозможных симуляторов — есть и такие видео, где вам расскажут, как, например, прожить полную цифровую жизнь.

Подписчики задают Алине самые разные вопросы. В том числе, какие есть захватывающие игры для тех, кому предстоит долгая поездка.

Есть в аккаунте winalina контент и для любителей GTA, Counter-Strike или поклонников жанра RTS (real-time strategy) — например, ролик о том, как появился жанр шутеры, знакомство с игрой для телефона или видео о стратегиях в реальном времени в формате нарезки.

Девушка изо дня в день показывает своим подписчикам, что для каждого найдется компьютерная игра — будь ты любитель кошек или футболист, водитель грузовика, или фанат хорроров, даже будущий космонавт может найти в сети развлечение по душе.

84 800 подписчиков

Автор регулярно на казахском языке транслирует для своей аудитории стримы в Free Fire, игре в жанре «королевская битва», где игроки соревнуются между собой за первое место.

Конечно, главное, что цепляет зрителей игр в режиме реального времени — это неподдельные эмоции игроков, а также специфический юмор стримеров, когда они, например, побеждают противника. Причина популярности таких игр проста: в них можно играть на смартфоне, в итоге Garena Free Fire, Clash Royale и тот же Pubg Mobile сейчас очень распространены, поскольку телефон сегодня есть практически у каждого.

Подписчиков интересует и реальная жизнь своего кумира. Автор рассказывает, как проводит свободное от игр время, делает забавные видео с нарезками и переходами, делится видео с дружеских посиделок. Но, конечно, больше всего просмотров набирают красивые кадры из Free Fire под казахские песни.

66 100 подписчиков

Kazanbas ведет свой аккаунт почти два года. За это время он очень прокачал свои навыки игрока. Kazanbas профессионально играет в PUBG mobile — смог 49 раз получить ранг «Завоеватель». Недавно поднял очередного завоевателя всего за один день. По некоторой статистике находится в топе среди всех регионов. Регулярно ведет стримы, выкладывает на канал с лучшими моментами, достижениями и хайлатами.

Активно участвует в киберспортивных турнирах. Получает в играх крутые скины.

Недавно присоединился к киберспортивной организации SLY Machine в качестве креатора. Часто занимал первые места в рейтинге стримеров Game World и в других проектах с рейтингом. Получил призовое место в общем рейтинге стимеров TikTok.

105 800 подписчиков

18-летний Адлет Курмангалиев из Атырау, или, как его называют в сети, Adler, наверное, является одним из самых необычных авторов игрового контента на TikTok — парень играет в CS: GO ногами. В детстве он стал жертвой несчастного случая и потерял обе руки, однако, не сдался, а старается жить полноценной жизнью, чем вдохновляет свою аудиторию.

Автор не обижается на не всегда безобидные шутки своих подписчиков, отвечает с долей юмора даже на бесцеремонные и бестактные вопросы, и тем самым демонстрирует недюжинную силу духа. Возможно, еще и поэтому его стримы собирают большое количество просмотров.

Adler также показывает свою реальную жизнь — питомцев, встречи с друзьями, видео из бассейна, куда он с удовольствием ходит. По комментариям зрителей становится понятно, что Адлет для них — прежде всего, пример того, как нужно встречать трудности. «Только не сдавайся», — комментируют они видео своего кумира.

Адлет мечтает когда-нибудь попасть на профессиональную сцену и стать настоящим киберспортсменом.