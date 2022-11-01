Яркий и «вкусный» контент с HUAWEI nova 10

Huawei смогла усовершенствовать уже имеющуюся линейку смартфонов HUAWEI nova и довести новый продукт до золотого треугольника «цена/удобство/качество».

Успешна та компания, которая знает главные потребности нынешних пользователей и хорошо ориентируется в главных течениях цифрового мира, быстро подстраиваясь под текущие тренды: скорость, стильный дизайн, качественный и реалистичный цифровой контент. А владеют ли этими параметрами новые смартфоны от компании Huawei? Проверим в данном обзоре! Казахстанцы могут сделать предварительный заказ смартфона HUAWEI nova 10 уже с 1 по 9 ноября и получить возможность сэкономить 159 990 тенге.

В линейке HUAWEI nova 10 существует три комплектации: HUAWEI nova 10 SE, HUAWEI nova 10 и HUAWEI nova 10 Pro. Нам на обзор досталась золотая середина — модель HUAWEI nova 10, которая поставляется в двух расцветках: сияющий черный и мерцающий серебристый. У нас — сияющий черный (правда, его еще называют самым марким и не практичным). Я уже было расстроилась, что придется подготовить место для специальной тряпочки, но не тут-то было. Производитель заботливо положил в комплект поставки прозрачный силиконовый чехол. С одной стороны, можно наслаждаться красотой дизайна, с другой — ее теперь не испортят отпечатки пальцев.

Приятно!

Бич современного мира — сутулые плечи, боль в позвоночнике и усталость в руках после активного и продуктивного дня. И считаю, что не отметить вес нашего устройства будет преступлением. Всего 168 граммов при габаритах корпуса 162,18×73,91×6,88 мм — да это пушинка на рынке смартфонов, где почему-то до сих пор существует тенденция утяжеления устройств! Притом, что ультратонкий корпус позволяет спокойно размещать телефон в портмоне и не брать сумочку, когда это не нужно.

Дизайн корпуса уникален наличием стильных деталей. Основная камера на задней панели корпуса выполнена в виде орбитального кольца. Тонкие линии в золотом оттенке гармонично сочетаются как со светлой, так и с темной версией корпуса. Логотип компании аккуратно нанесен снизу крышки. Кнопки по бокам настолько тонкие, что практически не выделяются — их можно нащупать пальцами. Снизу расположились: микрофон, вход Type-C для подзарядки и отсек для сим-карты.

Производительность

Внешнюю привлекательность обсудили, переходим к начинке. Мозговым центром системы является 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G 4G, за графику отвечает процессор Adreno 642L. 8 Гб оперативной памяти дополняет 128 Гб энергонезависимой памяти для хранения данных. Новинка работает под управлением системы EMUI 12.

Для быстрого обмена данными присутствуют чипы Wi-Fi 6-го поколения с пиковой скоростью 3,2 Гбит/с и работает поддержка NFC. Пик моей активности пришелся на выходные, где я в огромных объемах была вынуждена загружать и передавать данные. Со скоростью проблем не возникало — интернет работает без нареканий.

Одна из интересных фишек устройства — новое инновационное программное обеспечение Touch Turbo 2.0. Она дает возможность смартфону быстро реагировать на различные функции, а также команды в игровых приложениях. Например, чтобы активировать выбранные функции, смартфон нужно просто встряхнуть.

Интеллектуальные функции EMUI

В моей коллекции аксессуаров имеются смарт-часы и наушники от компании Huawei, которые я пробовала подключать к HUAWEI nova 10 с помощью интеллектуальных функций программного обеспечения EMUI. Для этого всего лишь нужно было на панели управления HUAWEI nova 10 в виджете функции «Суперустройство» перетащить значок устройства на значок смартфона. Такие манипуляции здорово экономят время. Да и в целом, есть ощущение отсутствия операционных действий. Будто все уже сделали за тебя. Позаботились.

Моментальная зарядка, которой хватает на несколько дней

Технология HUAWEI SuperCharge и режим Turbo позволяет зарядить устройство настолько быстро, насколько уходит времени сделать утреннюю рутину. Буквально 20 минут в режиме Turbo и батарея заряжена на 100%. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, максимальная скорость зарядки — 66 Вт. Все мы понимаем, что за батареей любого устройства нужно тщательно следить и тогда она прослужит долгую службу. На старте мы имеем хорошие данные и максимально короткий срок подзарядки. Длительность супер-активного автономного использования телефона — сутки, пассивного — без преувеличения несколько дней!

Экран и цветопередача

Экран водопад с углом закругления 75% выполнен по технологии OLED с частотой обновления в 120 Гц и частотой отклика в 300 Гц. Размер экрана — 6,67 дюйма, со сверхвысоким разрешением 2652×1200 точек и плотностью пикселей (PPI) 392 на дюйм.

Если охарактеризовать свои первые впечатления от знакомства с HUAWEI nova 10, то мое внимание не зацепили сенсорные «затыки», которыми зачастую грешат смартфоны похожей спецификации. И это очень радует! Вам может быть знакомо такое легко-уловимое ощущение торможения. Заметит, возможно, только натренированный глаз, но, к сожалению, этот недочет часто встречается даже в новых устройствах. Подобное вполне может выявиться в долгосрочной перспективе, но пока манипуляции с экраном проходят весьма плавно. Это происходит благодаря поддержке цветового охвата P3 и широкому динамическому диапазону HDR10.

Камеры

Фронтальная камера тут одинарная — с 60-мегапиксельным сенсором и сверхширокоугольным объективом. Вы только представьте, насколько продвинулась сфера селфи-съемки?! А ведь когда-то, данное явление «фото самого себя» причисляли к психическим расстройствам. Сегодня можно смело утверждать о пользе фронталки и насколько она может облегчить даже рабочие моменты. Пишу, как человек, который работает с медиа-контентом. Радует, что спустя столько лет мы больше не разваливаемся на пиксели, глядя на себя в экране телефона через камеру.



Фронтальная камера имеет один главный модуль на 60 мп с размером сенсора ½.61 дюйма, диафрагмой f 2.4, углом захвата 100 градусов, записью видео 4К и автофокусом.

Сэлфи с функцией улучшения в режиме «Портрет» не только «замыливает» видимые дефекты, но и слегка меняет формы лица и шеи. Будто немного их утолщает. Так как редактура фото происходит не сразу, а через пару секунд после съемки в автоматическом режиме — это легко заметить.

На тыльной стороне разместились три модуля. Один из которых — 50-Мп сенсор с флагманским массивом HUAWEI Ultra Sense RYYB, с диафрагмой f 1.9, автофокусом и размером сенсора 1/1.56 дюйма. Алгоритм искусственного интеллекта помогает хозяину смартфона довести фото и видеокадры до идеального состояния, распознать объект, избежать смазывания. 10-кратный цифровой зум приближает объекты, не засеивая шумными вкраплениями.

Режим «Супермакро» на расстоянии 2 см выделяет объекты хорошо, но ближе изображение уже размывается и поймать детали практически невозможно, особенно в затемненном помещении.

Электронная стабилизация изображения помогает избежать размазанного изображения, путем полного или частичного компенсирования движения объекта. Сюжетно-важные детали при этом остаются четкими. Не могу обойти стороной панорамные снимки — они у меня получались четкие буквально с первого раза.



Панорамная фотография



Уличные кадры в режиме «ночной съемки»



Фото на ультраширик внутри помещения в вечернее время



Съемка в дневное время в пасмурную погоду



Камера как бы подстраивается под основные оттенки. В данном случае преобладают приятные глазу теплые тона

Режим ночной съемки превращает ночной кадр в вечерний, а вечерний в дневной. Такой эффект меня до сих пор впечатляет не меньше функции моментальной зарядки.



Защитить свои права или сделать отметку возможно со встроенной функцией водяного знака.

В режиме «видео» имеется поддержка 4К изображения и встроенный видеоредактор. Также можно выбрать подходящий цветовой фильтр. Во время видеозаписи стоит отметить реалистичность цветопередачи и плавный переход фокуса от одного объекта к другому. Алгоритмы распознавания портрета и фонового боке работают в авторежиме. Следящий режим фокусировки, который не упускает из виду движущийся объект после установления нужной точки.

Макросъемка в режиме видео дает возможность без длительной ручной фокусировки настраивать объектив на самых мелких деталях. У меня функция макро лучше всего сработала в режиме «видеоблог».

Идентификация

Функция разблокировки смартфона по лицу пользователя является на сегодняшний день одним из основных инструментов безопасности и защиты данных владельца телефона от постороннего вмешательства. В HUAWEI nova 10 эта функция работает исправно, даже в полумраке телефон узнает лицо пользователя, внесенное в базу как основное. Чего не скажешь про утреннее время. Тут даже самые чувствительные Face ID зачастую дают сбой и не признают изменившееся за ночь некогда родное лицо хозяина.

Фирменный магазин приложений

Весь развлекательный контент, безопасные приложения, игры можно скачать на телефон через бесплатный магазин приложений AppGallery от Huawei, который имеет совместимость с любыми сборками на базе Android. Через AppGallery удобно управлять установками и обновлениями скачанных приложений, а также легко найти новые.

У AppGallery есть преимущества, на которые стоит обратить внимание:

— безопасность. Весь скачиваемый контент, в том числе личные данные пользователя находятся под четырехуровневой защитой от подделок и вымогателей на основе международной сертификации;

— реальный рейтинг софта на витрине скачиваний;

— удобный интерфейс;

— умная система рекомендаций на основе пожеланий пользователя;

— возможность установить систему родительского контроля;

— для пользователей, имеющих vip-статус, есть возможность получать приятные бонусы и ваучеры от компании Huawei.

Вывод

Кого я вижу в качестве пользователя HUAWEI nova 10? Это однозначно активный пользователь с регулярной потребностью делать качественный контент как для личного архива, так и для профессиональной деятельности. HUAWEI смогла усовершенствовать уже имеющуюся линейку смартфонов HUAWEI nova и довести новый продукт до золотого треугольника «цена/удобство/качество». Если вам необходимо устройство для повседневных классических задач, то у него есть явные достоинства перед конкурентами — легкий вес, тонкий яркий экран и ширина корпуса, которая идеально располагается в ладони. Хорошее качество фото, прекрасная автономность, стильный дизайн — это, пожалуй, главные достоинства HUAWEI nova 10. А что еще нужно сегодня для активного и увлеченного человека? Подробнее.