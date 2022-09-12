Умные видеокамеры и гарнитуры приходят на помощь умным людям!

Устройства Jabra для AV конференций впечатляют своими небольшими размерами и функционалом, обеспечивая высокое качество звука и видео изображения.

«Нет худа без добра»

Пандемия отступила, но поменяла мир. В результате мы научились работать, где угодно и «перекраивать» свое рабочее пространство по-новому. Сейчас многие сотрудники могут выбирать, где им работать, а работодатели уже охотно идут навстречу, если у специалистов есть желание работать удаленно. Немаловажную роль в этой трансформации сыграли устройства для рабочих мест. Прежде всего, на смену голосовым коммуникациям приходят «голосовые видео коммуникации» — без видео теперь общаться стало непривычно. Кроме того, все уже поняли, что решения для аудио и видео коммуникаций необходимо всюду носить или возить с собой, разворачивая переговорную или организовывая рабочее место везде, где есть возможность подключиться к интернету. Эти устройства стали настолько «умными», что задумываться о качестве коммуникаций больше не нужно; и звук, и видео будут высокого качества, несмотря на условия для работы: освещение, шум, размер комнаты, необходимость общаться в командах.

Уходит постепенно тенденция сохранять огромные и дорогостоящие переговорные комнаты и фиксированные рабочие места в офисных пространствах. Им на смену приходят небольшие и даже мини-переговорные, мобильные рабочие места. Этому процессу также способствует увеличившаяся миграция специалистов. В связи с чем возникает понимание того, что, «перекраивая» рабочее пространство можно экономить, как на аренде, так и на оборудовании. Что становится очень актуальным с растущей по всему миру инфляцией.

И все-таки «скупой платит дважды»

Во времена кризисов умные люди всегда помнят пословицу «скупой платит дважды» и, все взвесив, платят один раз, забывая затем об инвестициях в устройства для рабочего места на несколько лет. Но, начиная поиск подходящих устройств, специалисты сталкиваются с тем, что и камер, и гарнитур очень много, а разброс цен на них очень большой.

Итак, давайте попробуем объективно определить, что нужно для вашего сценария работы. Вы и только вы можете в этом разобраться, отбросив в сторону страх выбрать что-то такое, что еще не использовали ранее. «Все течет, все меняется» — сказал Гераклит Эфесский, а в нашем случае — это означает, что, оставаясь консервативными в таком выборе, вы непременно проиграете. Итак, не бойтесь менять и меняться!

Делая осознанный выбор устройств для рабочего места, нужно опираться на функционал устройств, надежность, портативность, простоту в использовании, а потом смотреть на цену. Цена имеет значение, но следует вспомнить о возврате инвестиций и опять же о сроке использования. Возврат инвестиций иногда кроется даже в мотивированности специалистов. Обеспечивая им максимально удобное рабочее место, работодатель получает больше отдачи и признания с их стороны, а бизнес, как известно, — это люди. Срок использования — также очень важный фактор для принятия положительного или отрицательного решения о покупке. Только следует помнить, все качественное, инновационное стоит дороже априори, потому что — это технологии, уникальные разработки и материалы, но служат такие устройства дольше и открывают больше возможностей для пользователя.

Любовь к инновациям со скандинавским акцентом

Выбирая аудио и видео устройства для индивидуальной и командной работы, никак нельзя пройти мимо продукции известного в этой области бренда Jabra. Скандинавские технологии, минималистичный и элегантный дизайн, высокий уровень аудио экспертизы здесь объединились с разработками в области видео от специалистов из Силиконовой долины, где у компании находится центр разработок видео решений. Сегодня компания готова предложить несколько AV решений для современного офиса. Используя эти решения, можно оборудовать индивидуальное рабочее место и переговорные комнаты небольшого размера по последнему слову техники. Если есть сомнения, то специалисты Jabra и их партнеры организуют тестирование в вашем рабочем пространстве и обсудят в деталях ваши сценарии.

Устройства Jabra для AV конференций впечатляют своими небольшими размерами и функционалом, обеспечивая высокое качество звука и видео изображения. Задача Jabra — помочь своим клиентам слышать и видеть только то, что им хочется, а это задача не из легких, как известно. Но, благодаря постоянным программным усовершенствованиям своих решений, новым разработкам производитель доказывает, что лучшее — вовсе не враг хорошего! Сейчас Jabra предлагает три интеллектуальные видеокамеры: PanaCast Original, PanaCast 50, PanaCast 20. Две из них комбинируются с гарнитурами и спикерфонами от Jabra, а третья уже имеет встроенные спикерфоны. Главное, что следует отметить, так это: радиус охвата в 180 градусов, 4К разрешение, которое, кстати, полноценно работает только при наличии технологии охвата в 180 градусов, фокус на выступающем спикере, фокусировка даже во время движения участников, видео изображение остается высокого качества даже при низком освещении в помещении за счет технологии «Intelligent Light Optimization».

Но всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Несмотря на сохраняющийся дефицит компонентов в мире, в Казахстане все новинки есть в наличии, потому что пришло время меняться и не платить дважды!