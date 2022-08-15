Владимир Карелый, LeverX: стабильность без бюрократии

Интервью с директором департамента консалтинга LeverX Group о планах компании по завоеванию рынка Казахстана.

Эффективность работы компании во многом зависит от того, насколько четко и грамотно выстроены ее бизнес-процессы. Возможность создания единой системы и готовность бизнеса к цифровой трансформации стали гарантом конкурентного преимущества предприятий, которые уже сделали свой осознанный выбор в сторону ИТ.

Мы встретились с Владимиром Карелым, директором департамента консалтинга LeverX Group, стратегического партнера SAP и обладателя статуса SAP Gold Partner, и узнали о планах компании на рынке Казахстана, поговорили об инновациях и обсудили тренды.

— Владимир, расскажите о LeverX Group и ее деятельности.

— LeverX Group — это международная группа компаний, которая объединяет несколько брендов. Мы работаем с 2003 года. Сейчас в LeverX Group более 1500 человек. Компания включает в себя 10 филиалов в разных странах и регионах мира: США, ОАЭ, Польша, Германия, Узбекистан, Прибалтика и Восточная Европа. И буквально в июле мы начали работу в Казахстане, в Нур-Султане. Здесь у нас уже есть клиентская база, мы активно сотрудничаем с такими компаниями, как Eurasian Resources Group, KEGOC, «КазПочта» и др.

LeverX Group занимается разработкой, внедрением и адаптацией решений на базе SAP и других актуальных технологий. В том числе и для самого SAP, выступая его технологическим партнером. Благодаря этому мы предоставляем всем нашим клиентам самые передовые решения, которые SAP выпускает в своих релизах. В этом наше преимущество перед другими ИТ-интеграторами, которые занимаются технологиями SAP.

— Наверняка, прежде чем прийти в Казахстан, вы изучили наш рынок. Каким вы его видите?

— Мы, безусловно, провели исследование перед выходом на рынок Казахстана. Но с тех пор многое сильно изменилось. Например, пандемия COVID-19 активизировала переход многих работников и целых компаний на удаленную работу, стала актуальной модель распределенных команд. Сейчас уже не так важно, где человек находится территориально, если он может качественно выполнять свои задачи.

И, конечно, нынешняя геополитическая ситуация сильно отразилась на всей концепции. Поэтому все те исследования и цифры, которые мы получили ранее, уже не так актуальны. Безусловно, мы их используем для общего понимания, как и куда двигаться. Но жизнь во многом состоит из набора очень простых действий, которые нужно совершить, чтобы переосмыслить ситуацию и двигаться дальше. Этим мы сейчас и занимаемся.

В целом, мы видим потенциал для развития казахстанского рынка. Отмечаем инвестиционную привлекательность этого региона и видим, каким компаниям могут быть полезны наши продукты и услуги для дальнейшего роста и экспансии на другие рынки.

— Поделитесь планами по работе в Казахстане. Как будет строиться бизнес, как будут решаться вопросы с технической поддержкой?

— Во-первых, мы активно работаем с клиентами из разных индустрий. В Казахстане уже есть завершенные проекты, а некоторые только намечаются. И мы надеемся, что качество услуг и опыт, который мы нарабатывали в Германии и США, будут востребованы и здесь. Наше многолетнее сотрудничество с SAP, а также успешно реализованные кейсы для таких американских клиентов, как Hitachi, Federal-Mogul и других компаний, уверен, будут интересны и в среднеазиатском регионе. Мы рассматриваем Казахстан как точку роста нашего бизнеса и возможность для расширения клиентской базы.

Кроме того, мы рассматриваем местный офис как ресурсный. Мы нацелены на хайринг специалистов, в том числе благодаря сотрудничеству с университетами, будем заниматься подготовкой кадров. Компания готова инвестировать в человеческий капитал, и мы верим, что через год в казахстанском офисе будет как минимум 100 человек.

— LeverX Group — стратегический партнер SAP и обладатель статуса SAP Gold Partner. Какие предложения готовите для казахстанских компаний? С какими запросами они могут к вам обратиться, какие свои боли могут закрыть благодаря вам?

— Думаю, основная проблема компаний, которые занимаются IT и интеграцией, в том, что они мало инвестируют в своих сотрудников и их компетенции. Это распространенная ситуация для игроков не только на рынке Казахстана, но и в других странах, где мы работаем. Нередки случаи, когда выходит какой-то новый продукт, но о нем, кроме самого SAP, знает очень мало партнеров. И тогда компании на рынке упускают возможность быстро освоить новое решение и ускорить рост бизнеса.

Наше предложение состоит в том, что те продукты, которые были выпущены SAP и появились на рынке, мы готовы предоставлять по достаточно демократичной цене на комфортных условиях. Это и современные ERP-системы SAP S/4HANA, и продукты в области Supply Chain, управления надежностью, управление линейными объектами и многие другие решения. Их в портфолио у SAP очень много, несколько тысяч. И мы готовы представить на рынке Казахстана всю линейку.

— Почти на каждой конференции Profit Events, когда речь идет о каких-то решениях, в комментариях сразу интересуются, делает ли вендор или партнер демо-проекты. То есть, это весьма насущный вопрос. Предлагаете ли вы такую возможность клиентам?

— Как правило, мы при общении с заказчиками показываем системы и готовы строить демо с учетом данных заказчика, проводить воркшопы. Девиз LeverX Group: «Мы достаточно большая компания, чтобы быть стабильным партнером, но не настолько, чтобы стать бюрократической». То есть, мы достаточно мобильны, у нас нет сложных процедур согласования, когда какой-то проект надо «пилотировать» для заказчика. Все достаточно быстро решается. И это для многих компаний является основополагающим фактором в работе.

— Команда, которая занимается внедрением, впоследствии сопровождает заказчика? Ведь всегда необходимо что-то доработать, объяснить, внести изменения…

— Абсолютно верно. Мы помогаем заказчикам, у которых нет SAP, внедрить решение, сформировать задание и стратегию, построить команду и обучить ее. Потом запускается процесс внедрения и поддержки. Так же и с теми заказчиками, у которых уже есть решения SAP — ведь бизнес развивается, меняются внешние условия, законодательство.

Я не видел ни одной компании, которая после внедрения SAP на этом останавливалась. Всегда будут доработки, улучшения, переход на новые версии, поддержка. И мы это обеспечиваем для всех наших клиентов, на каком бы этапе внедрения или использования SAP они ни находились.

— На какие отрасли в Казахстане вы ориентированы, кто ваши заказчики?

— Наши заказчики — это, в первую очередь, те компании, которые понимают, что за цифровыми технологиями будущее. Мы работаем с организациями во всех отраслях. Наиболее востребованы наши продукты в таких секторах, как нефтегазовый сектор, металлургия и добыча, автомобилестроение, ритейл, но главное, чтобы компания понимала осознанность своего выбора в области IT, что за этим будущее и конкурентное преимущество. Это как раз тот заказчик, с которым мы работаем.

— Я знаю, что у вас есть интересный кейс в Казахстане по внедрению в дистрибуции. Расскажите, пожалуйста, о нем.

— Это компания Eurasia Group Kazakhstan. Она занимается поставкой техники для сельского хозяйства и ее обслуживанием. Мы начали сотрудничество, выиграли тендер, который они проводили, и запустили проект по переходу на новую версию системы SAP S/4HANA. Клиент рассматривал предложения нескольких интеграторов и выбрал нас.

Сейчас проект в процессе реализации, заказчик доволен качеством услуг, мы довольны тем, насколько он вовлечен. В целом, считаю сотрудничество взаимовыгодным.

— Я так понимаю, проект достаточно серьезный. Сколько времени потребовалось для реализации?

— Такие проекты, как техническая миграция, занимают около четырех месяцев. У нас запланировано восемь месяцев из-за специфики бизнеса — есть четкая сезонность: посевные, уборочные. В этот период компания загружена операционной деятельностью и рабочими задачами, поэтому заказчик обратился с предложением увеличить сроки, чтобы сотрудникам было комфортно.

У нашего клиента уже была система SAP ERP, но он столкнулся с тем, что все технологии, которые появились с новым релизом (это и Data Science, и Machine Learning, и другие новинки с точки зрения процессов, функционала), им просто недоступны. Это стало препятствием. И для того, чтобы бизнес себя чувствовал комфортно, мог развиваться, они инициировали переход на SAP S/4HANA. Это очень важно, когда компания понимает, что она получит от внедрения. Отрасль в этом случае, будь то металлургия, нефть и газ, энергетика или ритейл, уже не имеет значения, главное — результат. Это ключевой бенефит.

— Какие у вас приоритеты на ближайший год работы в Казахстане? Как планируете взаимодействовать с соседними странами?

— Два года назад мы открыли представительство в Узбекистане. Там выиграли большой тендер в автопроме, в ритейле, потом в нефтегазе. В целом LeverX Group в регионе уже достаточно представлен. Перед выходом на рынок Казахстана у нас уже было четкое представление о тех услугах, которые будут востребованы.

Я не исключаю, что могут быть открыты офисы компании в Азербайджане или в Грузии в ближайшем будущем. Но пока это только предположения, время покажет. Мы обычно открываем офис и смотрим, каких достигли результатов, а дальше или тиражируем этот опыт, или, в случае каких-то упущений, исправляем ошибки и учитываем приобретенный опыт при выходе на другие новые рынки.

Первая и главная задача в Казахстане — чтобы о нас узнали те клиенты, которым нужны наши услуги.

Вторая — чтобы о нас узнали те люди, которые хотят у нас работать.

И третья — это, безусловно, работа с университетами, чтобы обратить внимание тех студентов, которые видят себя и свое будущее в IT, на перспективы, которые им готова предложить компания LeverX Group.