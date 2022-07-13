Арман Нурушев, VK Цифровые технологии: ИТ-рынок переходит к платформизации

Интервью с директором представительства в Казахстане — о цифровых вызовах, взрывному спросу на облака и возможностях VK.

О том, как сегодня развивается ИТ-сфера, какие цифровые вызовы стоят перед бизнесом и как решения компании помогают преодолеть трудности цифровизации, в интервью Profit.kz рассказал Арман Нурушев, директор представительства VK Цифровые технологии в Казахстане.

— Арман, как вы оцениваете уровень цифрового развития Казахстана?

— Процессы цифровизации экономики в Казахстане активно идут последние 20 лет как в частном, так и в государственном секторе. Например, цифровизация государственных услуг — 90% из них в Республике доступно онлайн. Развивается финтех и e-commerce, появляются новые образовательные и развлекательные цифровые сервисы. Казахстан постепенно переходит от так называемой лоскутной автоматизации — точечного внедрения отдельных сервисов — к полноценному процессу цифровизации и развитию цифровых экосистем.

При этом, что важно, топ-менеджмент большинства ведущих компаний осознает роль технологий в успешном развитии бизнеса. Растет спрос на технологические продукты и решения.

И на этом моменте проявляется специфика — спрос растет, а предложение по некоторым классам решений ограничено.

— О каких классах решений вы говорите?

— Например, облачные платформы. По итогам 2021 года аналитики iks-consulting зафиксировали максимальный рост спроса на облака в Казахстане за все время наблюдений — рынок увеличился на 40%. Это говорит о высоком интересе бизнеса к облачным решениям.

Что же с предложением? У глобальных вендоров широкий спектр инфраструктурных и платформенных сервисов, которые сегодня необходимы для развития бизнеса. Но они не хранят данные на территории Республики, как того требует законодательство. Локальные же вендоры соответствуют законодательству, но пока уступают по уровню развития облачных сервисов международным игрокам.

Такие реалии характерны для Казахстана, и мы, будучи технологической компанией, стремимся сократить разрыв между потребностями и возможностями наших клиентов. Платформа VK Cloud Solutions предоставляет стек облачных сервисов, выполняя локальные требования законодательства по хранению данных. Нашим партнером стал инфраструктурный провайдер QazCloud, владеющий дата-центрами на территории Казахстана. Таким образом, бизнес получает доступ к широкому спектру облачных сервисов, при этом договор на оказание услуг заключается с местной компанией, а оплата осуществляется в тенге.

— С какими сложностями сталкиваются казахстанские компании в рамках проектов цифровизации?

— Один из сдерживающих факторов — общий для казахстанского и российского рынка — это устаревшие ИТ, то есть системы, которые внедрялись давно и не рассчитаны на поддержку современных процессов и сервисов. Чаще всего это базы данных, биллинговые, ERP и другие корневые системы, которые содержат важные для бизнеса данные. Доступ к этим данным необходим для запуска современных ИТ-решений — от интернет-магазина и личного кабинета до систем аналитики и витрин данных.

Замена устаревших информационных систем — это дорогой, долгий и сложный процесс, который иногда требует остановки бизнеса. Не всегда это можно сделать прямо сейчас, а развивать цифровые сервисы критически важно. Поэтому стала развиваться концепция трехскоростных ИТ: между пользовательскими сервисами и корневыми системами устанавливается платформа in-memory вычислений. Она хранит данные в оперативной памяти, что позволяет ускорить обмен данными и повысить отказоустойчивость систем. В нашем портфеле решений есть платформа in-memory вычислений Tarantool.

— В каких бизнес-кейсах уже используется платформа Tarantool?

— Классический пример — создание «золотого профиля» клиента, где собраны сведения из всех систем и каналов взаимодействия. Сегодня это одна из важнейших задач для банков, телеком-операторов и ритейлеров.

Например, в Газпромбанке Tarantool ускорил обслуживание клиентов. Информация по картам, вкладам, счетам, кредитам передается в приложение для сотрудников колл-центра и офисов в 50 раз быстрее. Клиентам не нужно ждать, пока загрузятся нужные сведения, — все данные доступны специалисту моментально, и он может ответить на возникший вопрос.

Еще один сценарий — запуск программ в сфере маркетинга в режиме реального времени. Так, на кассе в магазине в момент оплаты покупателю вместе с чеком печатается купон на скидку или спецпредложение — в зависимости от его истории покупок и состава покупок. А интернет-магазин может предложить сопутствующий товар или релевантную скидку, как только пользователь положил товар в корзину.

— Искусственный интеллект — это модная технология или реальный способ решения бизнес-задач? Какие сценарии его применения вы видите в Казахстане?

— Искусственный интеллект — это эффективный инструмент для автоматизации взаимодействия с клиентами и партнерами, а также между сотрудниками. Одним из трендов казахстанского рынка сегодня можно назвать внедрение цифровых ассистентов.

Цифровые помощники берут на себя первую линию поддержки, отвечая на стандартные вопросы и переводя звонок на нужного специалиста. Внутри компании они автоматизируют получение различных справок, согласование отпусков и командировок, исполняют типичные запросы сотрудников к отделу кадров и техподдержке.

Для запуска цифровых ассистентов удобнее использовать диалоговые платформы, например, нашу VK Assistant. Это комплексное решение, которое объединяет голосовые технологии и возможности искусственного интеллекта для корректной обработки запросов пользователей.

— Какие еще вызовы цифровизации стоят перед казахстанскими компаниями?

— Как и весь мир, казахстанские компании столкнулись с необходимостью адаптировать HR-процессы к гибридному формату работы. Так, одним из приоритетов соискателей становится гибкость в выборе места и графика работы. На смену традиционным инструментам привлечения и удержания сотрудников приходят цифровые — и компаниям важно соответствовать ожиданиям сотрудников, особенного молодого поколения.

В нашем продуктовом портфеле есть платформа социализации и управления опытом сотрудника VK People Hub, которую используют для выстраивания HR-процессов в российских крупных компаниях. Она обеспечивает пространство для рабочего и неформального общения, доступ к сервисам самообслуживания, инструменты для онлайн-обучения и вовлечения сотрудников в жизнь компании, возможности для формирования команд и многое другое.

Еще один актуальный тренд — это переход на онлайн-взаимодействие бизнеса и государства. Например, в Казахстане реализуется пилотный проект по внедрению горизонтального мониторинга. Это новый для Республики режим налогового контроля, который предполагает замену традиционных проверок на онлайн-обмен данными с налоговым органом. Наш продукт VK Tax Compliance берет на себя технические нюансы организации горизонтального мониторинга, предоставляя обеим сторонам удобные инструменты для удаленного взаимодействия.

Каждое функциональное подразделение бизнеса — HR, операционные процессы, финансы и другие — имеет специфику и точки роста. Наши продукты закрывают максимально широкий спектр потребностей казахстанских компаний.