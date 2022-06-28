Разработка в облаках: как ускорить бизнес с помощью современных технологий

Последние несколько лет Gartner называет облака одним из основных технологических трендов в мире.

И в недавнем обзоре не обошлось без них: по мнению аналитиков, облачные платформы дают возможность создавать новые архитектуры приложений — более устойчивые и гибкие. Это позволяет бизнесу быстрее реагировать на потребности клиентов и изменения рынков.

Именно перенос разработки ИТ-решений в облака становится драйвером развития и роста облачного рынка в мире. Этот тренд актуален и для Казахстана: по данным iKS-Consulting, в 2021 году локальный рынок облачных решений вырос на 40%. В то же время несмотря на растущий спрос на облака в Казахстане, предложение провайдеров ограниченно.

Появление на облачном рынке Казахстана новых международных игроков и активное развитие местных провайдеров открывает компаниям возможности, которые могут в буквальном смысле преобразить бизнес. В том числе — за счет создания и размещения в облаках современных сервисов, а также использования облачных инструментов, позволяющих в десятки раз ускорить вывод на рынок новых ИТ-продуктов.

Бизнес в облаках

Часто облака воспринимают просто как альтернативу физической инфраструктуре. И это отчасти справедливо: облака действительно используют для того, чтобы обеспечить бизнес ИТ-инфраструктурой.

Во-первых, облака помогают оптимизировать ИТ-расходы. Вместо покупки серверов компании арендуют вычислительные мощности в облаке. Таким образом капитальные затраты превращаются в операционные. Это позволяет более эффективно распоряжаться ресурсами и не держать парк серверов про запас. Если нужно протестировать бизнес-гипотезу — подключаются необходимые мощности, идея не взлетела — ставшие ненужными ресурсы отключаются по клику.

Во-вторых, облака обеспечивают гибкость инфраструктуры. Любой облачный сервис масштабируется быстро, без значительных усилий и все тех же дополнительных инвестиций. Особенно удобно масштабирование тем бизнесам, которые сталкиваются с сезонными или непрогнозируемыми пиковыми нагрузками. Раньше им приходилось держать резервные мощности, чтобы обеспечивать стабильность работы сервисов. Сегодня для того, чтобы нарастить производительность систем, достаточно сделать несколько кликов мышкой в панели управления. Также можно и подключить автомасштабирование.

В последние несколько лет основным драйвером развития облачного рынка выступают более продвинутые возможности облаков, ориентированные на быстрое развитие бизнеса. Компаниям важно не только своевременно, но и быстрее конкурентов внедрять продвинутые ИТ-решения.

Использование платформенных сервисов (PaaS) снижает порог входа в современные технологии: требуемые для проекта компоненты можно получить в виде готового сервиса, а не нанимать инженеров со специфической компетенцией и делать всё самостоятельно с нуля. Благодаря этому удается ускорить создание и вывод современных цифровых сервисов на рынок. Таким образом, облака обеспечивают гибкость не только на уровне инфраструктуры, но и на уровне архитектуры приложений и процессов разработки. Именно в этом основная ценность облаков.

Изначально гибкие и приспособленные к изменяющимся условиям рынка приложения называют Cloud Native. Они постепенно вытесняют с рынка классические подходы к разработке приложений, которые не могут конкурировать с облачными. Разберемся, в чем особенность Cloud Native приложений. Под приложениями будем иметь в виду любые сервисы, как внешние, так и внутренние, от мобильных приложений и личных кабинетов до систем аналитики и корпоративных мессенджеров.

Особенности облачных приложений

Бизнес растет и развивается за счет внедрения ИТ-решений. Но сегодня недостаточно использовать сервисы с базовым функционалом. Нужно разрабатывать и запускать передовые ИТ-продукты с широкими возможностями.

Часто цифровые сервисы представляют собой монолитные решения. Это большой сложный программный комплекс, где каждая часть приложения зависит от другой и нельзя просто внедрить маленькое изменение, не затронув другие части. Cloud Native-приложения состоят из множества автономных сервисов. Как архитектура приложения влияет на развитие цифровых продуктов компании?

— Масштабирование. У компании растет количество клиентов, география обслуживания, количество товаров или услуг. Необходимо масштабировать приложение. Монолитную архитектуру сложно перестроить под растущую нагрузку, в то время как Cloud Native-приложение масштабируется быстрее и легче.

— Обеспечение стабильности работы. Если у монолитного интернет-магазина перестанет работать личный кабинет, то станет невозможно просмотреть и каталог товаров. Если внутри Cloud Native-приложения один микросервис вышел из строя, другие функции продолжат работать.

— Восстановление. Каждая минута простоя — это потери. Восстановление после сбоя монолитного приложения может затянуться: больше времени уходит на исследование проблемы и ее устранение. Не сразу понятно, в какой части монолита возник сбой. Архитектура Cloud Native-приложения позволяет сразу обнаружить проблему: перестанет работать только та функция, где произошла «поломка», в то время как всё приложение продолжает функционировать.

— Разработка. Выпуск обновлений — постоянный процесс. В случае с монолитом это дольше и затратнее: для того, чтобы запустить новую функцию, даже небольшую, ее необходимо встраивать в логику всего приложения и его составляющих, а также тестировать работу всех его частей. Если речь идет про интернет-магазин, при появлении нового функционала придется проверить, как работает каталог, корзина, оплата и множество других функций. Постоянное, пусть и не частое, наращивание функциональности делает монолитные системы еще более сложными и неповоротливыми. Cloud Native-приложение можно сравнить с конструктором Лего: практически любое решение можно собрать из кубиков, добавляя новые или убирая ненужные компоненты.

Сегодня облака и облачные инструменты для создания Cloud Native-приложений позволяют бизнесу соответствовать динамичному духу времени. С их помощью компании получают возможность не только быстрее запускать стратегические цифровые инициативы, но и быстро адаптироваться под любые, даже самые масштабные, изменения на рынке.