Масштабный проект Beeline позволил Холдингу Аitas улучшить IT-инфраструктуру

Специалисты мобильного оператора обновили IT-инфраструктуру, обеспечили кибербезопасность пользователей и расширили функционал программного обеспечения.

Подразделение облачных решений Beeline Казахстан предлагает заказчикам цифровизацию предприятий, применяя как продукты новых технологий, так и базовые телеком-сервисы, с полным аудитом от мировых вендоров Microsoft, Amazon WebServices. АО «АitasKZ» — это 14 предприятий в области растениеводства, производства и переработки мяса птицы, дистрибуции, проектирования и строительства. Ранее сотрудники Аitas работали в устаревших версиях ПО, пользователи не были объединены в единую систему. В качестве партнера Microsoft оператор выступил в роли интегратора в проекте компании Аitas.

«С Beeline Казахстан нас связывают давние партнерские отношения. Многие наши производственные активы расположены в сельских районах Казахстана и, перебрав многих поставщиков телекоммуникационных услуг, мы остановили свой выбор именно на Beeline Казахстан, поскольку у этого оператора широкое покрытие не только в крупных городах, но и в регионах», — говорит Нурлан Нургазин, директор по цифровизации Холдинга Аitas.

Перед интегратором в лице Beeline были поставлены определенные цели. Команда устанавливала новые версии ПО, моделировала процессы, выявляла требования к синхронизации систем, переносила данные, настраивала документооборот, обучала и консультировала пользователей.

«На первых этапах перехода в облако в качестве пилота были приобретены облачные лицензии Microsoft 365 для топ-менеджеров. Этот пилотный проект показал все преимущества такого подхода. Решение Office 365 включает классические офисные приложения, облачный почтовый сервер, облачное хранилище, документооборот, а также обеспечивает безопасность пользователей. По итогам пилота в Аitas решились на массовый закуп лицензий для всех сотрудников и полноценную миграцию совместно с нами», — комментирует Турар Оспанов, и. о. директора службы по развитию нового бизнеса Beeline Казахстан.

По окончанию проекта:

— синхронизированы существующие учетные записи конечных пользователей Айтас и почтовых ящиков;

— автоматизировали установка пакета Microsoft Office на ПК конечных пользователей;

— настроено ПО Microsoft Outlook для работы с Exchange Online;

— обновлены существующие ОС до WindowsEnterprise в рамках M365 E3;

— ПО, входящее в состав M365 Е3, интегрировано с Active Directory и настроено;

— проведено обучение администраторов Аitas;

— пользователей заказчика обучили функциональным возможностям M365 Е3;

— все конечные устройства и девайсы заказчика теперь находятся под управлением и защитой M365 Е3.

В результате внедрения были закрыты все вопросы клиента: полностью обновлен парк программного обеспечения и тем самым решен вопрос с безопасностью информации у заказчика. Настроены электронная почта, устройства, создан портал для документооборота, все пользователи объединены в административный пул. Кроме того, теперь сотрудники всех 14 предприятиий Аitas могут быть мобильны.

«Специфика нашей отрасли — широкая географическая распределенность всех процессов Холдинга от поля до прилавка. Microsoft 365 позволил сотрудникам в любой точке страны и планеты оставаться вовлеченными в свои рабочие задачи. В пандемию нам практически ничего не пришлось изменять в наших процессах, поскольку мы и так уже были в облаках. Помог нам в этом Beeline и Microsoft 365», — отметил Нурлан Нургазин.