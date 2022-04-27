Мы проверили ноутбук в работе и спешим поделиться впечатлениями — он почти идеально вписывается в «золотой стандарт».

При выборе ноутбука для повседневной работы хочется найти ту самую золотую середину с оптимальными параметрами. Каким же должно быть идеальное устройство? Достаточно компактным, чтобы поместиться в небольшой рюкзак, легким, чтобы не оттягивать плечо, производительным, чтобы решать текущие рядовые задачи, но и не слишком мощным, чтобы не перегреваться. Ко всему этому желательно большой экран и удобную для печати клавиатуру. Да, забыли емкий аккумулятор для длительной автономки, но и не слишком большой, иначе вес и габариты станут неприемлемыми.

А существуют ли «в природе» такие ноутбуки? На обзоре у нас сегодня ASUS Zenbook 14X OLED UX5401 — по параметрам, заявленным производителем, он почти идеально вписывается в тот самый золотой стандарт. Мы проверили лэптоп в работе и спешим поделиться впечатлениями.

Комплектация

Комплект поставки меня, как эстета и любителя всей линейки Зенбуков, снова порадовал. Каждый раз я с восторгом открываю черную минималистичную плотную коробку. Первым делом заглядываю в потайной отсек, где прячется чехол. Чехлы новых моделей всегда отличаются от чехлов предыдущих моделей своим внешним орнаментом и не отличаются утонченным стилем и хорошей прошивкой — здесь всегда стабильность.



Тот самый потайной кармашек для чехла



На этот раз основа футляра покрыта крупными буквами, а деталь для закрывания однородная. Сам чехол находится в защитном пакете



Внутри чехла девайс держится очень крепко, как за счет строго выверенного размера, так и за счет анти-скользящего материала внутренней отделки

Привычный дизайн в новом исполнении: внешний вид и эргономика

Металлический корпус выполнен из алюминиевого сплава, собран вполне добротно: петли крепко держат дисплей, он не отклоняется даже при резких перемещениях.

Вокруг логотипа на крышке расходятся традиционные концентрические круги, характерные для серии ZenBook. Присутствует и фирменный шарнирный механизм ErgoLift. При откидывании крышки нижняя панель приподнимается от поверхности стола примерно на 1 см. Нижняя поверхность при этом лучше охлаждается, а на наклонной клавиатуре удобнее работать.

Ноутбук весит 1,4 кг, а толщина корпуса составляет 15,9 мм. Он легко помещается в стандартный рюкзак и не станет обузой в дороге.

На боковых панелях вполне достаточно места для полноценного набора разъемов: одного USB-A, двух разъемов Thunderbolt 4 (USB Type-C), совместимых с USB4, порта HDMI, microSD и mini-Jack.

С эргономикой производитель постарался. На нижней панели ультрабука предусмотрена крупная выемка, позволяющая откинуть крышку одной рукой на все 180 градусов, при этом ноутбук стабильно стоит на месте, не смещаясь. Светодиод состояния находится на боковой панели и его свечение не мешает при работе в темноте.

Удобная и отзывчивая клавиатура

Клавиатура занимает почти всю длину рабочей поверхности, кнопки полноразмерные, кроме «стрелок», а справа даже уместились клавиши Home, End, PgUp и PgDn. В кнопку включения встроен сканер отпечатка, который откликается моментально.

Клавиатура в этой модели подходит для создания лонгридов: кнопки имеют мягкий и неглубокий ход, нажимаются с приятным звуком, срабатывают четко. Подсветка белая, с тремя степенями яркости.

Панель тачпада защищена стеклом, отлично реагирует на движения пальцев, защищает от случайных срабатываний. В правом верхнем углу находится кнопка, при нажатии на которую загорается блок цифровых клавиш с яркой подсветкой.

Дисплей, от которого сложно оторваться

Несомненное преимущество этой модели — 14-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10. ASUS активно и успешно применяет OLED-технологии в своих новых устройствах. Изображение на таких экранах отличается идеально четкими краями.

О преимуществах OLED-матрицы можно рассказывать много, отмечу самые важные параметры. В Zenbook 14X OLED она имеет новый стандарт DCI-P3, который используется в цифровых кинотеатрах. Люди чаще стали смотреть фильмы на планшетах и ноутбуках, и стандарт DCI-P3 сейчас повсеместно внедряют в свои топовые модели ведущие компании. Он отличается гораздо более точной цветопередачей по сравнению с sRGB. Как заявляют производители, в ближайшем будущем DCI-P3 будет постепенно заменять sRGB и станет в итоге привычным стандартом для цифровых устройств, веб-сайтов и приложений. Для лучшего понимания: цветовой охват 100% DCI-P3 соответствует 133% sRGB.

Цветопередачу OLED-монитора можно настроить в соответствии с внешним освещением. Например, в жилой комнате с уровнем освещенности 100 люксов достаточно установить яркость OLED-дисплея на значении 177 кд/м² — оттенки при этом останутся такими же насыщенными, зато значительно снизится уровень энергопотребления. Добиться такого же качества картинки на ЖК-мониторе можно лишь при яркости минимум 400 кд/м².

В ASUS позаботились и о защите OLED-матрицы: если на экран в течение долгого времени выводится одна и та же статическая картинка, например элемент игрового интерфейса или заставка, может возникнуть эффект «выгорания». Чтобы этого избежать, производители прибегают к различным ухищрениям. Например, в этой модели после получаса бездействия появляется экранная заставка. Также в приложении MyASUS есть несколько настроек, снижающих нагрузку на отдельные пиксели и весь дисплей в целом.

Частота обновления экрана 90 Гц, разрешение 4К, время отклика 0,2 мс. Это легко заметить в играх и при просмотре фильмов: динамичное изображением имеет четкий контур без артефактов.

Что касается яркости, ее максимальный уровень составляет 400 нит — с учетом качественного антибликового покрытия вполне достаточно даже для работы в яркий солнечный день на улице, а тем более в обычных условиях дома или в офисе. В теплое время года я тружусь на улице в парках или в кафе на летней площадке. Поэтому яркость экрана, возможность работать, не формируя прищур от тусклого экрана — одни из главных критериев, по которым я выбираю гаджеты.

Словом, Zenbook 14X OLED действительно оснащен одним из лучших дисплеев из сопоставимых топовых устройств. Насыщенные цвета, контрастная картинка, глубокий черный цвет — это всё о нем. Я поставила ноутбук рядом с «обычным» с матрицей более ранних годов выпуска — разница заметна сразу. Присутствует ощущение завершённости картинки. Смотреть фильмы, видео, работать с фото и графикой на таком экране, признаться, одно удовольствие! И даже после целого дня тестирования глаза не устали от сочных цветов.

Да, и еще: глубина цвета экрана составляет 10bit — это значит, что он может передавать до 1,07 миллиардов оттенков! Монитор прекрасно подходит для создания дизайна, обработки фото и видео, другой работы с графическими материалами, требующей качественных цветовых переходов.

Отмечу тонкие рамки, толщина которых всего 4 мм, при этом площадь экрана составляет 92%. Благодаря соотношению сторон 16:10 высота дисплея увеличена, что позволяет работать с документами и файлами без дополнительного скроллинга — несомненно, удобно для чтения, набора текста, программирования. На верхней рамке расположена веб-камера со скромным разрешением 720р — этому аспекту ASUS не уделяет особого внимания.

Процессор и ПО: шустрый малый

В этой линейке выпускаются устройства с разными параметрами, у нас на обзоре — модель с 4-ядерным процессором Intel Core i7, 16 Гб оперативки и шустрым SSD-диском на 1 терабайт.

Процессор Intel Core 11-го поколения с интегрированной графикой Iris Xe наделен впечатляющими возможностями. Так, 20-минутный ролик 4К с эффектами в приложении для цветокоррекции и нелинейного редактирования DaVinci Resolve рендерился около получаса. Конференции в Skype не тормозят, фото в корректорах обрабатываются шустро. Одним словом, производительность вполне соответствует премиальному уровню модели.

Устройство на базе процессора Intel 11-го поколения обеспечено высокой эффективностью в сравнении с 10-м «интелом» благодаря новому ядру, увеличенной производительности и улучшенной встроенной графике Intel Iris Xe. Пользователи получают несомненные преимущества при работе с ним. Встроенный Wi-Fi 6E позволяет значительно повысить скорость работы, графическая архитектура поддерживает просмотр видео в 4К и разрешение в играх 1080p. Технология Intel Hyper-Threading повышает КПД использования процессора, разделяя производительные возможности каждого ядра на несколько потоков.

Тестирование производительности

Для того чтобы оценить производительность ноутбука, задействовалась тестировочная утилита PCMARK 10. Это универсальный бенчмарк, который состоит из инструментов, позволяющих оценить время задействования типовых задач, таких как: редактирование фотографий, серфинг в интернете, монтаж видео, редактирование текстовых документов, трехмерные игры, видео-конференции и многое другое. На основании вышеперечисленных манипуляций создается общий результат производительности конкретного ноутбука. По этим данным мы можем оценить, насколько оцениваемый гаджет подходит под индивидуальные потребности пользователя. Zenbook 14X OLED программа оценила в 4999 баллов. Также можно увидеть результаты по отдельным важным категориям и сравнить с другими моделями перед тем, как сделать окончательный выбор покупки.

По таблице выше понятно, что если устраивать регулярно максимальную нагрузку на процессор, то включается, так называемый, троттлинг. Автоматическая система защиты от перегрева снизит риски выхода из строя ноутбука до минимума. Достигаться это будет путем снижения вольтажа и тактовой частоты, что в конечном счете скажется на производительности, но убережет девайс от технических проблем.

Звук и охлаждение

Отметим вполне хорошую систему охлаждения IceCool Plus — даже при достаточной нагрузке ноутбук не перегревается, а любой из трех режимов работы вентиляторов можно настраивать в приложении MyASUS. Вентиляционные решетки системы охлаждения расположены почти по всей длине скошенных боковых панелей.

В ноутбуке установлена звуковая система Harman/Kardon — бренд, известный всем поклонникам хорошего звука. Слишком мощным его назвать нельзя, но устройство и не предназначено для проведения дискотек. Динамики работают вполне качественно, звук в играх и конференциях четкий, не искажается даже при максимальной громкости. В ноутбук встроена система эффективного шумоподавления: можно фильтровать фоновые звуки при записи, контролировать громкость голосов во время конференции, выделить голос из входящего аудиопотока. Управление этими опциями также доступно через фирменное приложение.

Хорошая автономность

Время автономной работы ноутбука приятно порадовало. При яркости экрана 50% и оптимальном энергопотреблении я тестила его в режиме повседневных задач: общалась в мессенджере, редактировала тексты в Google Docs, обрабатывала фото, смотрела видео и кино. В таком формате он бодренько проработал примерно восемь часов — на полноценный день автономной деятельности вполне хватит. Устройство поставляется в комплекте с зарядным устройством с разъемом USB-C. Для полной зарядки понадобится около двух часов.

Приложение MyASUS поможет извлечь максимум из ноутбука. С его помощью можно подключить ультрабук к смартфону, оптимизировать производительность, настроить звук, шумоподавление, яркость экрана, режим вентиляторов охлаждения и управлять другими опциями.

Операционная система

Zenbook 14X OLED технически удовлетворяет 11-ю версию Microsoft Windows. Она и была предустановлена на девайсе. Ранее с 11-й виндой не сталкивалась — на первый взгляд изменений много. Дизайн мне напомнил Apple iOS. Главные «виджеты», в том числе «пуск (windows)», расположены по нижней стороне экрана прямо посередине (в iOS все значки идентичного размера находятся по нижней кромке экрана). Папки и значки также имеют обновленный вид.

Размер большой и броский. Когда-то, лет 15 назад, в Microsoft выпускали что-то подобное. Кроме внешних изменений произошла интеграция игрового приложения Xbox и коммуникационной программы Microsoft Teams, которая теперь заменит Skype. Полностью обновлен магазин для приложений Microsoft Store — аналог App-store и Google Play для Windows. Теперь в нем будет можно купить программы других разработчиков за незначительную плату.

Также разработчики утверждают, что Windows 11 — самая простая, безопасная и понятная для всех пользователей. Что ж, время покажет!

Выводы

Итак, перечислим основные преимущества новинки:

— OLED-дисплей с отличной цветопередачей

— длительное время автономной работы

— процессор Intel 11 поколения

— 16 Гб оперативки/ SSD-диск на 1 Тб

— продуманная система охлаждения

— широкий набор портов

— компактный и эргономичный

Теперь о минусах

Не успела я взять ноутбук в руки, как он покрылся отпечатками пальцев, которые было практически нереально оттереть усилиями моей футболки. Нужна специальная тряпочка или салфетки для экранов и очков (красота требует жертв!). Причем на фото — отпечатки будто бы ярче видно.

Второй момент, который нельзя не отметить — это градусы. Требовать от рабочего ультрабука сверхвыдержки — неправильно. Но я все же запустила максимальный температурный режим — зенбук моментально горячим дыханием и высокими показателями дал понять, что продолжать нет смысла. Система не выдерживает. Еще раз отмечу, в повседневных делах вы перегруз не получите. Если вы, конечно, не Юлий Цезарь, с тремя сотнями открытых вкладок, тройке качественных видео на проигрывании и открытом фотошопе во время разговора по видеосвязи с братом из Нур-Султана.

По итогам тестирования можно сказать однозначно: топовая модель получилась удачной по всем параметрам для деловых задач, и почти вписывается в те самые золотые стандарты. Zenbook 14X OLED UX5401 — оптимальный вариант рабочего ультрабука для самых взыскательных пользователей. Премиальное устройство с мощной начинкой одинаково хорошо решает творческие и деловые задачи.