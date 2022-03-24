Центр печати Canon MAXIFY GX7040: сокращение расходов для бизнеса

Обзор нового струйного МФУ от Canon.

В прошлом году Canon порадовал новинками в линейке струйных печатающих принтеров с СНПЧ сразу двумя многофункциональными устройствами MAXIFY GX7040 и MAXIFY GX6040. Об одном из них мы хотим рассказать более подробно.

Canon MAXIFY GX7040 без преувеличения можно назвать офисным мини-центром оперативной печати. Печать цветных изображений, фотографий и, конечно, текстовых документов, копирование, сканирование, а еще отправка факсов — ему доступны все эти функции. Причем управление можно осуществлять удаленно, так как МФУ оснащено встроенным модулем Wi-Fi, а также Ethernet для интеграции в офисную сеть. Увеличенные емкости для чернил вместо стандартных картриджей, сверхвысокая производительность, возможность печати на разных типах бумаги — эти опции позволяют решить множество задач в ежедневной офисной работе.

Что входит в комплект поставки:

Сам принтер поставляется в большой плотной картонной коробке, в фирменных цветах Canon — красном и белом. Внутри имеется защита в виде толстого пенопласта, которая также служит отсеками для проводов и дополнительных деталей.



Для сохранения целостности аппарата все динамичные детали закреплены липкой лентой.



Баночки с чернилами надежно упакованы в вакуумную пленку и посажены каждая в свой отсек.



В отдельном от основной коробки белом боксе находится сменный абсорбер, или картридж, для сбора отработанных чернил.

Система непрерывной подачи чернил

Это отличительная «фишка» устройств Canon, значительно снижающая расходы на печать и обслуживание. Вместо традиционных картриджей здесь установлена заводская система непрерывной подачи чернил с возможностью дозаправки непосредственно во время процесса печати. Ресурс емкостей составляет от 6 000 черно-белых страниц при монохромной печати и от 14 000 цветных страниц.

Если воспользоваться опцией «экономичный режим», то ресурс печати в страницах увеличивается до 50%. В монохроме в этом режиме можно напечатать 9 000 листов, а в цвете — 21 000 листов!

Удобно, что емкости с чернилами установлены во фронтальной части устройства за прозрачными вставками. Можно визуально контролировать расход и добавлять нужный цвет. В инструкции к Canon MAXIFY GX7040 приведено понятное объяснение, как осуществить первую заправку емкостей. В интернете также представлены видеоролики на эту тему.



Каждая крышечка контейнера имеет свой цвет, что является индикатором определения, какие именно чернила заливать в конкретную емкость. Еще одной особенностью является рифлёное горлышко баночки — узоры точно совпадают с отверстием емкости.

С противоположной стороны расположена емкость для черных чернил.

Преимущества системы непрерывной подачи чернил очевидны:

— печать большого объема с минимальным расходом чернил;

— бесперебойная печать с возможностью дозаправки во время работы;

— пополнение каждой емкости с чернилами отдельно по необходимости;

— уменьшение себестоимости отпечатка в 20-30 раз по сравнению с устройствами с картриджами.

Устройство выводит отпечатки высокого качества 600×1200 dpi посредством струйной технологии. Оборудовано задним лотком на 100 листов и фронтальной кассетой на 250 листов.

Скорость печати

В черно-белом режиме скорость печати составляет 24 страницы, в цветном — до 16 страниц. В целом ресурс печати Canon MAXIFY GX7040 может достигать 45 000 отпечатков ежемесячно. В периоды высокой загрузки можно использовать общую емкость лотков на 350 листов.

Материалы для печати

Помимо печати на бумаге — обычной, плотной глянцевой и полуглянцевой — устройство можно использовать для нанесения изображения и на других носителях:

— магнитная фотобумага;

— конверты;

— многоразовые наклейки;

— трансферная бумага;

— баннеры до 1200 мм.

Мы протестировали магнитную бумагу — очень интересная штука. Это тонкий эластичный материал из винила и ферритовых вкраплений, который легко режется обычными ножницами. Идеально подходит для печати магнитов в качестве сувениров, ценников, наклеек и прочих рекламных и оформительских материалов.

Дисплей и Wi-Fi модуль

Устройство оснащено Wi-Fi модулем, позволяющим работать с ним удаленно. В то время как к моделям без встроенного модуля Wi-Fi обязательно требуется USB-кабель для подключения к компьютеру, беспроводные устройства могут коннектиться со стационарным ПК, ноутбуком, планшетом, смартфоном напрямую. Есть возможность подключения сразу к нескольким устройствам — удобное решение для использования в бизнесе. Запускать печать через приложение в телефоне или планшете можно, находясь в любом месте, где есть интернет.

МФУ оборудовано цветным сенсорным ЖК-дисплеем с диагональю 6,9 см для настройки параметров печати. Интерфейс простой и понятный — привычно, как будто работаешь на планшете. Есть голосовой ассистент и USB-порт для флешки.

Помимо печати, МФУ имеет функции копирования: в черно-белом формате А4 до 22 листов в минуту, в цветном — до 13 листов в минуту. Скорость сканирования с разрешением 1200×1200 dpi составляет в одностороннем режиме 22 листа в минуту, в двустороннем — примерно 22 в ч/б и 23 в цвете. Это реально очень приличная скорость — в среднем по 3 секунды на лист.

Возможности для бизнеса

Модель MAXIFY GX7040 — это устройство для печати в больших объемах в экономичном режиме. Его возможности позволяют закрыть множество рабочих задач разного плана.

Для торговых предприятий

Распечатка счетов, любой рекламной продукции без обращения в полиграфические компании — собственное производство теперь будет под рукой. Баннеры и листовки можно печатать самостоятельно в нужном количестве, когда это необходимо. Печать ценников, рекламных наклеек, магнитов или документации — с помощью струйного принтера MAXIFY GX7040 можно полностью обеспечить себя печатной и сувенирной продукцией.

Агентства недвижимости

Распечатка визиток, листовок с жилыми и коммерческими объектами для клиентов, сканы документов — эти опции актуальны для компаний, занимающихся недвижимостью.

Образовательные учреждения

Распечатка учебных материалов, а также различной документации — экономично и удобно.

Фотоцентр или сувенирный салон

Устройство идеально подходит для небольших фотосалонов и копировальных центров.

Печать, в том числе двусторонняя, на различных носителях, копирование, сканирование, встроенный факс — эти функции делают Canon MAXIFY GX7040 незаменимым рабочим инструментом для любого предприятия, где требуется печать документов и рекламных материалов. Небольшой фотоцентр или сувенирный салон предполагает наличие оборудования, способного в короткие сроки выполнять не очень крупные заказы. Для таких задач отлично подойдет Canon MAXIFY GX7040, который отличается экономным расходом чернил, скоростью и качеством печати.

Преимущества MAXIFY GX7040:

— высокая скорость печати;

— экономичность;

— возможность печати на разных материалах;

— управление по Wi-Fi из любой точки независимо от местоположения МФУ.

Продукты Canon неизменно являются одними из лидеров продаж на всех континентах благодаря высокому качеству и удобному функционалу. Устройства серии MAXIFY полностью соответствуют высоким стандартам компании Canon. Многофункциональное устройство MAXIFY GX7040 можно рекомендовать малому и среднему бизнесу, образовательным учреждениям, агентствам недвижимости, торговым предприятиям, фотосалонам и небольшим типографиям. Canon MAXIFY GX7040 — это отличный вариант качественной печати по оптимальной стоимости.