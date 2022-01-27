Кибербезопасность платежей: как грамотно защититься?

Приоритеты бизнеса в современных реалиях находятся в противовесе с давлением растущих киберугроз.

Требования к информационной безопасности расширяются и ужесточаются в связи с тем, что локдауны сместили периметр защиты финансовых учреждений в домах пользователей. Финансовым учреждениям, в свою очередь, необходимо уметь обнаруживать угрозы кибератак, а также успешно от них защищаться.

Важно постоянно обучать администраторов и пользователей

Всем компаниям, которые имеют дело с платежами, необходимо особое внимание уделять «человеческому фактору». Так, PayBox гарантирует безопасность персональных данных, всячески заботится о безопасности финансовых операций. Этот сервис приема платежей позволяет принимать выплаты онлайн удобными методами как для компании, так и для ее клиентов. Воспользоваться услугами PayBox можно в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, России.

Сотрудники любого финансового учреждения должны знать:

— как действовать, если обнаружены признаки атаки;

— как оценить степень риска;

— как идентифицировать уязвимости и угрозы;

— как действовать в непредвиденных обстоятельствах (угроза терроризма, катастрофа и т. д.).

Все это можно узнать на специальных тренингах.

Постоянная проверка периметра и сети очень важна

Чтобы транзакции клиентов были безопасными, рекомендуется внедрить машинное обучение и поведенческий анализ.

Машинное обучение будет анализировать трафик, проверять ссылки URL, а также неизвестные файлы в базе данных на облаке. Также машинное обучение способно блокировать устройства, генерирующие трафик, в случае угрозы. Данная функция способна предоставлять доступ лишь авторизованным устройствам и пользователям.

Осуществляйте мониторинг состояния инфраструктуры

Такая функция позволяет получить информацию как об отдельных компонентах, так и об их совместной работе в операционных системах, приложениях, серверах и т. д. Это позволит располагать полной картиной производительности.

Многие эксперты банковского дела отмечают, что больше всего от проблемы кибербезопасности страдает деятельность банков. Из-за пандемии коронавируса общество было вынуждено обратиться к удаленной работе, также она простимулировала рост цифровых услуг и невольно расширила плацдарм для киберпреступности. Вот почему так важно придерживаться всех методов защиты от подобных атак.