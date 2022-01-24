Новый уровень печати с широкоформатными принтерами линейки Canon imagePROGRAF TX

Универсальные принтеры Canon для печати плакатов и чертежей.

Согласно данным Infosource за период 9 месяцев 2021 г., в сравнении с аналогичным периодом 2020 г., продажи широкоформатных принтеров в Казахстане увеличились на 18%. При этом Canon показал прирост в 53%, увеличив долю рынка до рекордных 46%, значительно укрепив лидирующую позицию на рынке.

Одними из самых востребованных решений в широкоформатной линейке оборудования Canon являются модели из серии imagePROGRAF TX, которые обеспечивают быструю беспрерывную печать и отличное качество отпечатков. Они оснащены интуитивно понятными функциями и позволяют сократить эксплуатационные расходы. Основным назначением широкоформатных принтеров серии Canon imagePROGRAF TX является печать плакатов и САПР-чертежей, однако их можно использовать и для выпуска несложной полноцветной продукции.

Внешний вид и электронные компоненты

Основой принтеров Canon imagePROGRAF TX служит цельнометаллическая рама, по которой ходит печатная головка, и к которой крепятся все основные подвижные узлы и агрегаты, например модуль рулонной подачи бумаги. Рама выполнена из профилированных металлических, сваренных между собой листов. Все это образует цельный и жесткий каркас. Механические перемещения узлов плоттера не приводят к изменениям геометрии принтера, что сказывается на точности печати. Даже мельчайшие детали различных чертежей или изображений выполнены так, как это задумывал автор чертежа или постера.

Пигментные чернила вместо водных

Важной особенностью imagePROGRAF TX является переход от водных чернил к пигментным Lucia TD с высоким поверхностным натяжением. Их рецептура и более высокая вязкость расширили возможности использования широкого спектра бумаг. Пигментные чернила обладают меньшей текучестью и позволяют получать четкие, ровные и тонкие линии на бюджетной разволокненной бумаге.

В принтерах imagePROGRAF TX используются чернила пяти цветов — CMYK и Matte Black (матовый черный в основном применяется для печати по матовой бумаге плотностью 80 г/м2). Триадные чернила имеют по одному каналу на печатной голове, матовый черный — два.

Для этого принтера доступны чернильницы объемом 700 мл, что увеличивает время безостановочной работы принтера — это направлено на экономную печать. В качестве еще одного преимущества можно выделить возможность замены картриджей без остановки печати благодаря специально оснащенным промежуточным емкостям, объема чернил в которых будет достаточно для печати нескольких квадратных метров. Возможность «горячей» замены чернильницы полезна не только с точки зрения замены расходных материалов без перерыва в работе, но также положительно сказывается на себестоимости печати: плоттер использует 100% чернил. Нет необходимости сохранять остаток чернил в картридже для предотвращения попадания воздуха в печатный механизм.

Publisher Select для управления потоковой печатью PDF чертежей.

ПО Publisher Select помогает стандартизировать технологический процесс. Шаблоны помогают группировать часто используемые настройки для обеспечения единообразия получаемых результатов. Система Publisher Select обладает функцией автоматической проверки перед растрированием, позволяет быстро и легко проверить правильность настройки параметров каждого задания печати, а функция динамического предварительного просмотра перед печатью обеспечивает точное отображение положения чертежа на носителе, что позволяет легко скорректировать его при необходимости.

Безопасность и надежность

Принтеры Canon imagePROGRAF TX обладают рядом функций для обеспечения безопасности. В их числе — полный контроль над привилегиями пользователей и доступом к устройству, шифрование диска, безопасное удаление данных с диска и шифрование передаваемых данных.

Отзывы о работе с оборудованием

Своими отзывами о работе с imagePROGRAF TX поделились клиенты компании Canon в городах Алматы и Нур-Султан.

ТОО «EC ENERGY Qazaqstan» — ведущая производственно-строительная компания, более 18 лет успешно работающая на энергетическом рынке Казахстана, является пользователем услуг и оборудования компании Canon и активно пользуется широкоформатным принтером Canon imagePROGRAF TX-3000.

«Главным направлением деятельности нашей компании является работа с проектами объектов: чтение и распечатка рабочих проектов, сканирование и фальцовка чертежей. Наш производственно-технический отдел имеет собственные помещения, а квалифицированные инженеры обладают высоким профессионализмом. Наиболее важным аспектом в работе, конечно же, является оборудование. При анализе коммерческих предложений было отдано предпочтение оборудованию марки Canon, а именно модели ТХ-3000, которая зарекомендовала себя как очень высококачественное, надежное и скоростное МФУ. Ее преимущества в том, что она может не только печатать, но также сканировать и копировать одновременно. Ведь для оказания услуг по печати проектов, чертежей нужно сделать все качественно и в срок, — рассказывает Алия Таукенбаева, инженер производственно-технического отдела. Плоттер Canon ТХ-3000 — отличное оборудование для выполнения работ по распечатке, копированию и сканированию рабочих чертежей. Качество печати — безупречное, скорость отличная. На плоттере работаем больше года, печатаем много и очень довольны».

Еще один клиент компании Canon — это филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» по Акмолинской области. Филиал является единым провайдером государственных услуг, интегрируя все центры обслуживания населения в единую систему с целью получения гражданами Республики Казахстан всех государственных услуг в одном месте.

Одно из направлений деятельности филиала — ведение государственного земельного кадастра, землеустройства, почвенных, геоботанических и научно-изыскательских работ, по итогу которых выходные документы издаются на широкоформатных бумажных носителях в форматах карт-схем месторасположения земельных участков, картограмм почвенного и геоботанического обследования и других тематических карт-схем. Для выполнения работ используется высококачественная техника широкого формата: сканеры, плоттеры.

«При выборе нового устройства наш филиал руководствовался критериями экономичности, надежности и качества, удобства и производительности, а также долговечности расходных материалов. Ключевым фактором при покупке широкоформатного струйного принтера Canon imagePROGRAF TX-4000 послужило наличие надежного гарантийного и постгарантийного обслуживания. Качество технического обслуживания и ремонт подобной крупногабаритной техники очень важны при нашей работе. Нас очень порадовала опция горячей замены картриджа. Ранее мы узнавали о том, что картридж закончился, когда получали готовый отпечаток с некорректной цветопередачей. Но новая функция позволяет менять картриджи в процессе работы оборудования, не прерывая при этом печать. А если замену не получается произвести вовремя, то есть еще одна функция — печать на резервных чернилах. Это позволяет избежать резкой остановки процесса печати», — говорит Беркимбаев Рахат Омирбайулы, руководитель управления ведения сопровождения информационных систем филиала НАО «Государственной корпорации „Правительство для граждан“» по Акмолинской области.

«В работе с нашими клиентами мы нацелены на выстраивание прочных, долгосрочных и взаимовыгодных деловых отношений, — комментирует Таир Тулегенов, глава представительства Canon в Казахстане. — Обширный опыт, широкий ассортимент продукции, инновационные разработки и решения, а также знание индустрии помогают нам гарантировать, что предложенное решение для клиента будет соответствовать всем задачам и потребностям компании. Нашей целью является предоставление не только качественного оборудования с экономичным расходом материалов, но и обеспечение клиентов сервисом высокого уровня. Активное расширение сервисного покрытия по Казахстану и давнее сотрудничество Canon с ключевыми партнерами во всех регионах страны демонстрирует приверженность компании к предоставлению лучшего опыта и решений для наших клиентов».

Рынок широкоформатного печатного оборудования развивается активными темпами, и компания Canon стремится к удовлетворению спроса своих партнеров и клиентов, предлагая решения, подходящие под конкретные задачи бизнеса, благодаря чему Canon остается лидером на рынке широкоформатного оборудования.