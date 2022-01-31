Сергей Долматов, NEWTECH: у нас постоянно новые вызовы, проекты, внедрения

Как правильное видение и стратегия развития вывели компанию в лидеры своей отрасли и в чем основой фактор успеха?

На казахстанском рынке не так много успешных компаний с 25-летней историей. Еще меньше их в сфере информационных технологий, где каждый день надо иметь дело с новыми трендами и вызовами. Не все выдерживают темпы развития и турбулентность этого рынка. NEWTECH DISTRIBUTION — одна из тех компаний, которым это удается. Как правильное видение и стратегия развития вывели ее в лидеры своей отрасли и в чем основой фактор успеха, в интервью ИТ-порталу Profit.kz рассказал Сергей Долматов, генеральный директор компании.

— Сергей, NEWTECH уже 25 лет работает на рынке Казахстана, за это время в экономике страны было много непростых для бизнеса моментов. В чем основной секрет стабильности вашей компании?

— Я думаю, есть несколько определяющих факторов. Прежде всего, это база, которую подготовили наши акционеры, когда создавали компанию и руководили ей сами. Это четкое планирование деятельности с горизонтом минимум 3 года. И еще один немаловажный фактор — это люди с горящими глазами, которые у нас работают. Они всегда нацелены на результат, а другие у нас просто не задерживаются. Я не знаю, что это за магия такая.

В целом могу отметить, что долгосрочная стабильность компании достигается также за счет преемственности поколений: у нас есть как «ветераны» со стажем работы по 15-20 лет, так и совсем молодые ребята.

— С чего началась история компании?

— Конкретно для меня путь в компании начался в 2008 году, а вообще наша история началась с 1997 года. Акционеры Arna Sprint пришли к выводу, что нужно развивать новые направления. 13 января 1997 года была создана компания «NEWTECH». Начинали мы с небольшого офиса и команды из трех специалистов, работающих на двух компьютерах. Но мы стали пионерами на рынке дистрибуции телекоммуникационного оборудования. Первыми заключили контракт с израильской компанией RAD Data Communications, RND, Eicon, Telebit и Alvarion, — таким образом появилось направление по передаче данных. Эти решения были очень востребованы у наших операторов связи, которые только начинали свой путь становления. В стране началось время цифровизации, нужно было строить новую инфраструктуру, поэтому спрос на это оборудование и эти решения был колоссальный.

В 1999 году с получением статуса партнера канадской корпорации Nortel Networks в компании появилось направление телефонии.

В 2001 году появилось еще одно новое направление деятельности — дистрибуция решений по обеспечению бесперебойного электропитания на базе заключенного партнерского соглашения с израильским производителем Gamatronic Electronic Industries Ltd. Также был получен статус партнера компании Zyxel.

— Сейчас компания позиционирует себя как системного интегратора. Как вы пришли к такой стратегии и в чем ее основные преимущества?

— Мы начинали свою историю как поставщики проектных решений в области построения сетей и систем связи. Но для нас было недостаточно просто продавать отдельно взятое оборудование, и мы выбрали путь системной интеграции. Разработать решение, преподнести его заказчику, проработав мельчайшие детали, затем реализовать проект с учетом всей специфики инфраструктуры клиента — вот это задача гораздо более сложная и интересная. И она оказалась нам по плечу.

И сегодня компания является комбинированным системным интегратором: в каких-то проектах мы работаем как дистрибьютор, в каких-то как классический системный интегратор, и уже на протяжении трех лет являемся еще и производителями.

— Интересно, а что вы производите?

— На протяжении последних лет мы успешно работали над созданием высокозащищенной отечественной системы видеоконференцсвязи. Эти цифровые виды связи, на которые мы переключили наше правительство, соответствуют всем сертификатам международной безопасности и полностью заменили зарубежные аналоги. У нас в штате есть программисты, разработчики и мы не только пишем программное обеспечение, но и производим терминалы для конечных пользователей. Благодаря нашим усилиям удалось довести долю местного содержания в наших продуктах до 65%.

— Какими еще направлениями деятельности вы занимаетесь?

— Мы довольно успешно развиваем мультимедийное направление — это обустройство конференц-залов, конгресс-холлов системами аудио-видео-визуализации. У нас есть отдел систем безопасности и инфраструктуры, занимающийся внедрением систем инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности. Занимаемся решениями для дата-центров https://profit.kz/tags/datacenter/ и информационной безопасностью https://profit.kz/tags/security/. В 2009 году наша компания стала первым казахстанским партнером компании VMware (США), общепризнанного лидера в области решений виртуализации. Мы также являемся сертифицированными партнерами с техническими компетенциями таких компаний, как Cisco Systems, Check Point, Veeam. И на сегодняшний день мы уже сами являемся производителями своего продукта.

— В какой-то момент с рынка ушли несколько крупных интеграторов. Как вам удалось удержаться на плаву?

— Знаете, в нашей истории были моменты, когда на собеседование приходили инженеры, образно говоря, увешанные сертификатами, но мы не брали их на работу, поскольку эти знания и навыки уже потеряли свою актуальность. В каком-то смысле это одновременно и боль, и вызов для человека, решившего посвятить свою карьеру миру информационных технологий. И, конечно же, это вызов для компаний, работающих на этом рынке.

Для нас в свое время стало шоком, когда компания с мировым именем, с более чем столетней историей объявила о своем банкротстве. А если принять во внимание, что продукты этой компании занимали порядка 40% портфеля наших решений, то можно представить, что этот «черный лебедь» мог бы стать для нас последним. Однако наше внутреннее чутье нам что-то такое подсказывало, и мы заранее прорабатывали альтернативные варианты. В тот момент остаться на плаву нам позволила только вера в себя, свои силы и свой профессионализм.

— В каких секторах экономики сейчас представлены ваши проекты?

— В самых разных, много наших решений в государственном секторе, потому что мы предоставляем безопасные информационные решения, которые были неоднократно проверены всеми контролирующими структурами. Есть наши проекты и в горнодобывающем секторе, и в образовательных учреждениях, и в финансовой сфере.

— Могли бы вы рассказать о самом успешном кейсе по внедрению, который особенно важен для вас? Какими проектами вы гордитесь?

— Как правило, проекты, которые идут как по маслу, не запоминаются, — остаются в памяти те, которые связаны с вызовами, сложностями, преодолением. Вот, например, в августе мы завершили проект с Каспийским трубопроводным консорциумом, для которого мы строили инфраструктуру для ЦОД. Проект начался в 2019 году в июле, а закончился в августе 2021 года. Запомнился он тем, что нужно было работать в сложное время пандемии, при этом не срывая сроки.

В 2019 году мы также сделали хороший проект по поставке и установке многофункционального AV-оборудования для Центра развития коммуникаций в нефтегазовой отрасли в городе Атырау. Под ключ оснастили трехэтажный кампус мультимедийным оборудованием. Это 2 LED-экрана в актовом зале на 400 человек, конгресс-система и синхроперевод на 200 человек, профессиональный звук, видеоконференцсвязь, лингафонные кабинеты на 32 участника, принтеры и сканеры для лаборатории 3D-печати.

— Пандемия внесла какие-то корректировки в вашу бизнес-модель?

— Так как мы являемся лидером в сфере профессиональной видеоконференцсвязи, во время пандемии мы даже росли, потому что наши решения были очень востребованы, так как у рынка был запрос именно на эти продукты. Мы гарантируем заказчику безопасность, сохранность и конфиденциальность информации. Сейчас в партнерстве с одной из национальных компаний мы находимся в процессе разработки облачной ВКС, образно — «отечественного Zoom». То есть мы хотим создать надежное и «не дырявое» облачное решение. Планируется, что вычислительные мощности, то есть вся ИТ-инфраструктура будет на серверах национальной компании, для госорганов решение будет облачным, но вся информация будет храниться на серверах внутри страны. Мы планируем сделать этот продукт безопасным и недорогим.

— Как у вас обстоят дела с кадрами? Можно сказать, что за эти годы вы сами стали хорошей кузницей профессиональных кадров?

— Не скрою, как и в целом по рынку, у нас тоже есть сложности с профессиональными кадрами. Но людям у нас работать интересно, потому что есть огонь внутри компании, который заставляет людей задерживаться. У нас постоянно новые вызовы, проекты, внедрения — это нескучно, не типовая рутинная работа.

Сейчас у нас работает 50 сотрудников, на протяжении всех этих лет мы стабильно повышаем доходы, не увеличивая штата. У нас нет текучки, в год ротация — в среднем 5 человек. Из 50 человек 20 — это инженеры, остальные — бэк-офис и департамент по привлечению клиентов. Средний возраст сотрудников 30-40 лет, есть и 20-летние и 60-летние. Самое главное, что мы дружим, вместе проводим свободное время, ездим кататься на лыжах, играем в футбол. Я убежден, что ключевая сила компании — это люди.

— Что в планах компании NEWTECH DISTRIBUTION на ближайшие 5 лет?

— Как раз сейчас мы будем защищать перед акционерами 3-летнюю стратегию развития. Будем работать там, где мы сильны как дистрибьютор, продолжим системную интеграцию и будем дальше расти как производитель. Начинаем работать и внедрять также и новые перспективные цифровые технологии: например, такие, как передовые системы неразрушающего контроля и промышленную аддитивную печать металлическими порошковыми сплавами. У нас уже есть успешные примеры реализации проектов в области аддитивных технологий. Сейчас же мы нацелены на полноценное цифровое производство и неразрушающий контроль в области геологоразведки, дефектоскопии, археологии производства медицинских имплантатов, машиностроительных изделий и узлов — это промышленные компьютерные томографы для решения широкого спектра задач на уровне ведущих производственных и научных организаций мира. Одним из наиболее перспективных проектов, который мы сейчас ведем в этой области, является интеграция программы «цифровой керн» для геологоразведывающих компаний в области нефтегазового сектора и твердых полезных ископаемых. Также крайне эффективно и плодотворно ведется сотрудничество с НИИ и ВУЗами, в частности реализация научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы с нашим партнером — Восточно-Казахстанским техническим университетом по одному из наиболее социально-значимых направлений — производство медицинских имплантатов. Уже произведены качественные образцы межпозвоночных кейджей, дистанцирующих, расширительных пластин и прочих имплантатов с применением металлопечатающих 3D-принтеров, чтобы не закупать эти изделия за рубежом. Совместно с медицинскими НИИ ведутся предклинические и клинические испытания. Помимо этого, нами ведется проработка проектов производства порошковых металлов и сплавов для 3D-принтеров на основе сырья отечественных недропользователей. Республика Казахстан является мировым лидером по добыче и производству большой номенклатуры металлов и сплавов, а металлическое порошковое сырье для аддитивных технологий и процессов сейчас крайне востребовано на мировом рынке.