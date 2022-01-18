Сырым Толеулиев, Казтелепорт: как перестраивается рынок ИКТ в Казахстане

Интервью с заместителем председателя правления о новом витке развития облачных сервисов и адаптации ИТ-рынка.

Что сегодня меняется во взаимодействии между бизнесом и поставщиками ИТ-инфраструктуры? Как вырастить новое поколение высокомотивированных сотрудников и удержать их? Какие новые услуги в сфере информационных технологий и коммуникаций становятся востребованными? Об итогах года и трендах в сфере ИКТ рассказывает заместитель председателя правления АО «Казтелепорт» Сырым Толеулиев.

— Сырым, «Казтелепорт» — весьма заметный игрок на рынке ИКТ. Расскажите о миссии вашей компании. В чем ваши сильные стороны?

— «Казтелепорт» сегодня — это крупный провайдер ИКТ-инфраструктуры для бизнеса. Мы предоставляем нашим клиентам готовую инфраструктуру в дата-центрах компании: от каналов связи и серверных стоек до платформенных облачных сервисов и защиты от киберугроз. Организации могут размещать у нас свои бизнес-приложения и заниматься их дальнейшим развитием. Мы считаем, что нашим клиентам выгоднее заниматься развитием своего бизнеса, не отвлекаясь на второстепенные вопросы: серверы, сетевое оборудование, инженерную инфраструктуру, техническую поддержку. Современному ИТ-директору необходимо полностью сосредоточиться на цифровизации бизнеса и помогать своей компании быть более конкурентоспособной — разрабатывать и внедрять бизнес-приложения, автоматизировать бизнес-процессы. А задачи по инфраструктуре необходимо отдавать на аутсорсинг провайдерам, которые являются профессионалами в этой области. Это суть нашего бизнеса, ценность для потребителей, которую мы создаем.

Наша миссия заключается в том, чтобы внести вклад в развитие экономики страны путем обеспечения казахстанского бизнеса надежной ИКТ-инфраструктурой. В настоящее время более 200 средних и крупных организаций размещают свои информационные системы в наших дата-центрах. Среди них есть восемь крупных банков, международные и квазигосударственные организации, крупнейшие ритейл компании. Если говорить про услуги связи, то все банки страны пользуются нашими каналами связи.

Мы умеем работать с крупными клиентами с их индивидуальными запросами. Основные наши клиенты в силу специфики своей работы очень требовательны к непрерывности процессов и подходам. Это у нас хорошо получается и является одной из наших ключевых компетенций.

— Какие услуги компании на сегодня наиболее востребованы?

— Если смотреть динамику роста дохода компании, то на первом месте находятся облачные сервисы. Самая востребованная услуга на сегодня — это IaaS (Infrastructure as a Service — инфраструктура как услуга), в этом году доходы от этой услуги выросли на 70%. Вокруг IaaS у нас развивается экосистема дополнительных услуг: резервное копирование данных, системы обеспечения отказоустойчивости, защита от внешних сетевых угроз.

Одну из основных статей дохода компании составляют услуги аренды серверных стоек. На них существует стабильно высокий спрос. Для организаций аренда серверных стоек в коммерческих дата-центрах несоразмерно выгоднее, чем строительство и обслуживание собственного дата-центра.

Услуги аренды серверных стоек помогают развиваться другим направлениям бизнеса компании. К примеру, размещая свои физические серверы в нашем дата-центре, клиенты подключают каналы связи. Наша компания исторически развивалась как телеком-провайдер. У компании есть распределенная телекоммуникационная инфраструктура в городах Алматы и Нур-Султане, которая постоянно развивается и модернизируется. На базе собственной сети компании предоставляются услуги связи многим организациям, а также производится подключение клиентов к услугам ЦОД.

Растет спрос на услуги информационной безопасности. По данному направлению мы предоставляем услуги SOC (Security Operations Center), услуги аудита и консалтинга, услуги защиты периметра сети, такие как защита от DDoS, фильтрация трафика.

Все эти услуги могут предоставляться по отдельности. Но максимальный эффект и заказчик, и компания получает, когда проектируется комплексное техническое решение, и клиент получает готовую инфраструктуру со всеми нужными компонентами.

— Многие руководители в сфере ИТ в разных странах в своих интервью не скрывают проблемы с кадрами. Как решается этот вопрос в «Казтелепорте»? Как вам удается привлекать и удерживать лучших специалистов?

— Мы делаем ставку не на привлечение так называемых «звезд», а на командную работу. Специалистов мы, в основном, воспитываем сами. Мы собираем людей, разделяющих похожие ценности. Прежде всего, в людях для нас важны увлеченность, инициативность и креативность. Если есть эти качества, то получение знаний и навыков — дело времени.

Стараемся удерживать сотрудников нашей корпоративной культурой. В компании культивируется инновационность. Мы поддерживаем любые идеи и предложения сотрудников по запуску новых услуг, внедрению новшеств, улучшению процессов. Самая важная ценность — клиентоориентированность. Каждый сотрудник знает, что основной результат всех проектов, задач по улучшению процессов — это довольный клиент. Следующие ценности — это командность, открытость и ответственность. В командной работе результаты несоразмерно больше, чем в индивидуальной работе. Стараемся создать атмосферу открытости и поддерживаем конструктивную критику. У нас высоко ценится доведение дела до конца, своевременно и качественно. Конечно, это все звучит идеализированно, но мы стремимся к тому, чтобы корпоративные ценности превращались в традицию.

В сотрудниках мы высоко ценим трудолюбие и увлеченность. Команда у нас молодая, среди них много так называемых миллениалов. Чтобы оставаться хорошим специалистом в сфере ИТ и расти по карьере, надо непрерывно учиться: технологии и подходы постоянно меняются. Поэтому эта сфера не для ленивых.

В нашей компании развита система менторства. С 2017 года у нас функционирует круглосуточная дежурная смена, это настоящая кузница кадров. За все время работы через нее прошли десятки молодых ребят, которые впоследствии стали хорошими специалистами.

В смену приходят выпускники или студенты последних курсов технических вузов. Те сотрудники, которые показали стремление к развитию, обучению, трудолюбие и упорство, переходят в другие подразделения на более ответственные позиции. Для этого в течение года они кроме своей основной работы изучают деятельность и выполняют задания разных подразделений, понимают, что им нравится. Ведь после института многие выпускники не совсем понимают, чем конкретно они будут заниматься. Кому-то больше подходит рутина, другим — работа над проектами. Исходя из стремления и способностей, молодые ребята получают возможность работать в том направлении, которое им больше нравится и подходит. Это позволяет понять, что можно продвигаться по карьере благодаря своим способностям, знаниям и труду.

Мы стараемся предложить каждому сотруднику ту работу, которая раскроет его талант и потенциал. Компания создает взаимовыгодную платформу для обучения и роста сотрудников, а они, в свою очередь, создают что-то ценное для развития бизнеса, за это компания старается справедливо вознаграждать.

— Как развивался рынок ИКТ в 2021 году в Казахстане? Какие ключевые тренды вы можете отметить?

— Если говорить про сегмент услуг ЦОД и облачные сервисы, то он выходит на новый этап развития. Мы видим, что размещение своих информационных систем в коммерческом дата-центре средний и крупный бизнес сейчас рассматривает как реальную альтернативу собственной инфраструктуре. Причем во многих случаях выбирают размещение в облаке. Объяснять выгоду облачных сервисов долго не приходится. Также мы наблюдаем повышение осведомленности заказчиков, их требования стали выше, решения принимаются рационально. Всё это вместе постепенно приводит к повышению качества сервисов и уровня клиентоориентированности местных провайдеров.

Еще один тренд — если раньше основным аргументом была стоимость услуг, то сейчас для компаний гораздо важнее стал показатель time to market — насколько быстро можно вывести новые продукты на рынок. Если компания сама закупает оборудование, разворачивает виртуализацию и платформу для разработки и тестирования, и на это может уйти несколько месяцев, то мы в коммерческом дата-центре сделаем это за несколько дней, а то и часов. Мы помогли запустить нескольких крупных проектов известных в стране компаний в нашем облаке в 2021 году.

Этот тренд приводит к повышению спроса на готовые платформенные облачные сервисы. Это PaaS решения — контейнерные платформы, отказоустойчивые базы данных, серверы очередей, предоставляемые как сервис. Сейчас многие компании в Казахстане пользуются похожими сервисами глобальных облачных провайдеров. В ближайшее время мы будем локализовывать эти сервисы и запускать собственные. Это позволит нашим клиентам уменьшить время отклика своих информационных систем, получить локальную техническую поддержку и решить юридические вопросы.

На рынке услуг информационной безопасности продолжает формироваться сектор Security Operations Center (SOC). Часть процессов по обеспечению ИБ компании передают на аутсорсинг. Важно отметить, что здесь государство является одним из главных драйверов. Это способствует противостоянию растущему уровню киберугроз в стране и положительно влияет на развитие отрасли информационной безопасности в целом. Сейчас рынок находится на начальном этапе развития, качество предоставляемых услуг поставщиков не очень высокое, услуги не стандартизированы. Перечень предложений сильно разнится от провайдера к провайдеру. Это происходит из-за стремления поставщиков услуг быстро выйти на рынок и получить свои доли. Через 2-3 года потребительская ценность услуг SOC полностью сформируется и аутсорсинг ИБ станет обычной практикой. Года три-четыре назад невозможно было представить, что обеспечение ИБ будут отдавать на аутсорсинг. Сегодня парадигмы меняются.

— Как прошел для компании уходящий год? Какими достижениями вы можете гордиться? Какие крупные проекты были реализованы в 2021 году?

— Этот год для нас был богат на разные события, прошел эффективно и плодотворно. В компании завершается очередной стратегический цикл. Мы подвели итоги и разработали стратегию развития на следующие 3 года. Ввели организационные изменения в структуре компании, направленные на повышение операционной эффективности.

Разработали несколько крупных стратегических проектов по масштабированию бизнеса и защитили их перед акционером. Работы по их реализации уже начались. Например, среди них есть проект по строительству нового дата-центра на 100 стоек в г. Нур-Султан.

Начали строительство Tier 3 дата-центра в г. Алматы на 120 стоек. На сегодняшний день строительство завершено на 80%, планируем во втором квартале его запускать. Все имеющиеся дата-центры компании заполнены полностью. От наших клиентов продолжают поступать запросы на аренду стоек и других услуг. Мы ожидаем, что запуск этого дата-центра даст сильный импульс дальнейшему развитию компании.

Начали разработку новой облачной платформы Kazteleport Cloud на базе технологии Open Stack. Сейчас готовим архитектуру и проводим тестовые работы, в следующем году планируем запустить саму облачную инфраструктуру и новые платформенные облачные сервисы для наших клиентов.

Если говорить про реализованные в 2021 году проекты, то мы запустили облако для малого бизнеса на базе системы виртуализации KVM (Kernel-based Virtual Machine), что позволило нашим клиентам при повышении надежности вдвое снизить расходы на аренду вычислительных ресурсов. Успешным показал себя проект Microsoft Azure Stack Hub, который мы запустили в январе прошлого года в дата-центре в Алматы. Это локальная версия большого облака Microsoft Azure. Все ресурсы на ней мы продали, сейчас он у нас полностью загружен. Уже заказали новые кластера.

Доходы от основных направлений бизнеса серьезно выросли. Быстрее всех растут облачные сервисы, доходы от этого вида бизнеса увеличились на 75% в ушедшем году.

— С какими вызовами и сложностями вы столкнулись в 2021 году?

— Основные проблемы были связаны с внешними факторами. Например, сроки поставки оборудования из-за пандемии и закрытия границ удлинились с 2-3 месяцев до полугода. Из-за этого были задержки в проектах.

Также, несмотря на внутреннюю систему подготовки кадров, у нас не хватает специалистов. Это связано с тем, что компания быстро растет, для проектов требуется больше специалистов. На рынке есть дефицит кадров. Это общая проблема для отрасли, как вы отметили вначале.

— Как в компании отслеживается вопрос качества предоставляемых услуг?

— Для нас это одна из первостепенных задач. Как я говорил, для нас самый важный результат — это довольный клиент. Ведется большая работа по повышению качества сервисов. Дважды в год сторонние независимые эксперты проводят опрос среди наших клиентов о качестве сервисов компании. Результаты анализирует отдельное подразделение компании, которое ведет мониторинг качества сервисов и процесса обслуживания клиентов. Сотрудники этого подразделения выявляют системные проблемы по итогам анализа, совместно с эксплуатационными подразделениями занимаются устранением корневой причины этих проблем. По сравнению с прошлым годом нам удалось поднять среднюю оценку клиентов почти в два раза. Понятно, что совершенствование качества — это непрерывный процесс. Мы далеки от совершенства, но стремимся быть лучшим провайдером в Казахстане по показателям качества. В независимом анализе рынка услуг ИКТ российской консалтинговой компанией IKS Media, АО «Казтелепорт» в 2021 году названо самым клиентоориентированным среди казахстанских провайдеров услуг ЦОД.

Сейчас мы работаем над оптимизацией основных бизнес-процессов компании. Это производство и предоставление услуг клиентам и получение за них оплаты. Это та самая цепочка создания ценности, сквозные бизнес-процессы, по которым происходит взаимодействие смежных подразделений для создания комплексной услуги для наших клиентов.

— В заключение хотелось бы услышать о планах на 2022 год. Чем нас еще удивит или порадует «Казтелепорт»?

— Этот год обещает быть интересным. На сегодня в компании сформированы нужные ключевые компетенции, есть отлаженные бизнес- и операционные модели, определены стратегические цели. Если говорить кратко, то главная наша задача на ближайшие несколько лет — масштабировать бизнес горизонтально и вертикально: увеличивать объемы продаж, выходить на новые рынки, повышать качество существующих услуг и запускать новые сервисы.

Основное усилие в 2022 году будем делать на реализацию проектов по развитию бизнеса. Это строительство новых дата-центров, запуск новых облачных платформ, развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

Прогнозировать что-либо в сегодняшнем мире стало намного сложнее. Основная компетенция сегодня — это умение своевременно адаптироваться к постоянным изменениям, и каждый новый вызов приводит к нашему росту и развитию.