Как компания Kcell развивает свою экосистему

В субботу, 13 ноября, прошла онлайн-конференция Kolesa Conf’21, которая объединяет IT-сообщество Казахстана.

От Kcell выступил руководитель отдела цифрового бизнеса Kcell Андрей Тихонов c темой «Как создать Agile-трайб и зачем все бегут делать SuperApp». По словам Андрея, разработка SuperApp началась еще в 2020 году. Разработчики поставили себе сложную, но интересную цель: связать все существующие продукты оператора в единую экосистему.

«Год назад в приложении Kcell было ограниченное количество функций: проверка баланса, остатка интернет-трафика и просмотр детализации звонков. Сегодня в SuperApp Kcell можно также купить смартфон, открыть банковскую карту, подключить подписки к онлайн-кинотеатрам, музыкальным сервисам, оплатить проезд в общественном транспорте и многое другое», — рассказал Тихонов.

Задачи разработчиков

Перед командой разработчиков SuperApp поставили сложные задачи: подойти к объединению сервисов, используя продуктовый подход, сократить time to market и расходы на продвижение и маркетинг, дать возможность получать услуги и управлять ими в едином интерфейсе, а также исключить разрозненный опыт создания и деливери продуктов. Помимо технических задач, команда Тихонова преследовала цель перевести обращения клиентов из офлайн и традиционных каналов в digital.

«Мы сами себе бросили вызов — создать целый Agile-трайб. Собрали высокоэффективную digital-команду для дальнейшего запуска трайба. Работа предстояла объемная: определить роли взаимодействия бизнеса и IT-экспертов, выстроить эффективную коммуникацию между СКВОД в период пандемии для продуктивного процесса разработки, а также систематизировать рабочее пространство для управления знаниями и предотвращения BUS-факторов», — рассказывает Андрей.

Из простого приложения в SuperApp

«Интернет-магазин компании находился на сайте Activ.kz. Мы добавили его в приложения на iOS и Android, но не уведомляли пользователей об этом. С этого момента люди, которые в течение пяти лет заходили проверить баланс, увидели в приложении интернет-магазин смартфонов от Apple, Samsung, с другими девайсами и аксессуарами. Конечно, люди поняли, как это удобно, и начали покупать. Интернет-магазин получил 41% органической аудитории без дополнительных вложений в маркетинг», — рассказывает Андрей Тихонов.

Для достижения цели команда разработчиков провела развернутую аналитику предпочтений абонентов: стали известны сервисы, ради которых человек поднимает телефон, слушает робота, ждет оператора. Такой подход сократил обращения в call-центры на 17%.

Единая экосистема сервисов Kcell

Кроме того, разработчики внедрили единую авторизацию для всех сервисов в SuperApp, улучшив тем самым воронку продаж.

SuperApp помогает удерживать аудиторию внутри экосистемы за счет большего количества сервисов. По этой же причине у приложения выше шанс закрепиться на первом экране смартфона: больше пользы для клиента и выше потребность в использовании SuperApp.

«Мы в Kcell и дальше планируем развивать единую экосистему вокруг потребностей наших абонентов», — завершил Андрей Тихонов.