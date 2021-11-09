Черная Пятница: какие бренды больше продадут, какие партнеры больше заработают?

Ожидается, что онлайн-продажи брендов и маркетплейсов в этот период подскочат более чем на 60%.

Многие компании начали активно готовиться к Black Friday, старт которой намечен 26 ноября. Партнерская сеть Admitad Kazakhstan подсчитала, какие бизнесы получат больше всего прибыли, откуда придут заказы, и кто из партнеров заработает больше других. Ожидается, что онлайн-продажи брендов и маркетплейсов в этот период подскочат более чем на 60%. Советы из этой статьи помогут еще больше увеличить и доход, и число новых покупок.

Распродажа в последние годы сильно изменилась. Во-первых, часть ажиотажа оттянул на себя Всемирный день шоппинга 11.11, который вот-вот наступит. Во-вторых, теперь она из скидочного дня превратилась в обширный распродажный период в конце ноября, который плавно перетекает в предновогодние скидки. Период с 15 ноября по 1 декабря, на который приходятся основные скидки, все еще сильно выделяется активностью покупателей и прибыльностью для партнеров.

Жители Казахстана с небольшим отставанием, но также следуют общемировым трендам — в прошлом году число онлайн-заказов в стране на фоне распродаж подскочило на 38,5%. Львиную долю заказов оттянули на себя маркетплейсы, в том числе — с товарами из Китая.

Если говорить о конкретных категориях товаров, тут были явные лидеры. Традиционно, первую строчку с большим отрывом занимает электроника — покупатели явно ждут Black Friday, чтобы сделать покупки в этой сфере.

Кто заработает на распродаже?

Помимо брендов и маркетплейсов, которые готовятся к повышенной активности покупателей, большой доход получат обладатели онлайн-аудитории и специалисты по привлечению трафика. Для них распродажи — это шанс заработать больше на партнерских программах.

Веб-мастер (или партнер) в CPA-маркетинге — это отдельный проект или специалист, у которого есть своя аудитория. И общение с ней способствует продажам товаров или услуг рекламодателя. К ним относятся арбитражники (арбитражник — специалист, который закупает трафик для последующей его перепродажи по более высокой цене, перенаправляет его на товары/услуги), кэшбэк-сервисы, программы лояльности, онлайн-СМИ, блогеры, влогеры и другие.

Веб-мастера подключаются к партнерской программе и делятся с аудиторией партнерскими ссылками на товары. Например, на YouTube-канале создают обзорный ролик на новую модель смартфона и добавляют в описание ссылку. Покупатель приобретает телефон, а веб-мастер получает свою комиссию — в среднем от 2,3% до 10,3% от стоимости заказа.

Admitad Affiliate Kazakhstan поделилась данными о том, какие партнеры привлекли больше всего продаж на Черной пятнице в прошлом году, а значит — получили самую большую прибыль.

Как заработать еще больше?

Несколько простых рекомендаций, которые будут полезны как маркетологам брендов, так и маркетологам-партнерам:

1. Пробуйте новые каналы и категории. В горячий период распродаж ваши привычные источники заказов могут быть перегружены. Обратите внимание на инфографику по каналам трафика выше. Возможно, какие-то из эффективных источников вы сейчас не используете или запрещаете в вашей программе в партнерской сети. Черная Пятница — отличное время, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Похожий совет можно дать и партнерам — обратите внимание на популярные категории товаров. Даже если ваша аудитория напрямую не связана с этими тематиками, в период всеобщих скидок вы также можете заработать больше на заинтересованности пользователей.

2. Предлагайте больше. Компаниям стоит продумать стимуляцию веб-мастеров. Предоставляйте специальные промокоды, повышайте ставки, проводите конкурсы, делайте креативы и тематические лендинги с акционными товарами. Например, в период распродажи отлично продаются готовые корзины товаров, которые можно купить одним кликом. А для партнеров — это отличный шанс придумать креативную механику и предложить ее ключевым рекламодателям. Запустите совместный квиз или розыгрыш, создайте уникальный лендинг, начните видео-квест с призами или купонами — геймификация и свежие механики помогут привлечь взгляд посетителей на фоне стандартных скидочных предложений.

3. Планируйте заранее. Бизнесам в этот бурный период важно рассчитать бюджет и подготовить свои сайты к наплыву покупателей — помните, что нагрузка возрастет сильно. Также учтите, что более 28,7% казахстанских покупок в этом году было сделано с мобильных устройств — убедитесь, что ваши странички готовы к мобильным покупателям. Партнерам же стоит заранее продумать, с какими рекламодателями планируется работа, и зарегистрироваться в их партнерских программах.

Три этих простых совета помогут вам превзойти результаты прошлого года. По оценкам Admitad Affiliate Kazakhstan, распродажный период в этом году будет еще успешней, чем в 2020. Это подкрепляют и трендовые исследования других экспертов — так, по данным PwC Kazakhstan и Ассоциации Цифровой Казахстан (АЦК) общий объем онлайн-покупок год к году в Казахстане вырос на 116% за первое полугодие. По сравнению со вторым полугодием 2020 темпы роста, конечно, замедлились. Но все же, пользователи все чаще приобретают через интернет, и скидочный период лишь усилит их активность.