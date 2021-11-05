Роботы помогают Алтел/Теле2 улучшать качество

Tele2/Altel успешно внедрил роботозированный инструмент, позволяющий в режиме реального времени отслеживать доступность популярных среди абонентов сервисов и незамедлительно реагировать на любые неполадки в сети для их мгновенного устранения.

Как это работает и что дает абонентам, рассказала Наталья Лян, управляющий директор по управлению внешними активами АО «Казахтелеком», председатель наблюдательного совета Tele2/Altel.

В последние годы в геометрической прогрессии растет роль не только онлайн-сервисов, но и качество доступа к ним. Это порождает заинтересованность операторов связи и абонентов в гарантированном качестве услуг и возможности стабильно и на хорошей скорости пользоваться ресурсами Всемирной сети. Для IT и технических команд операторов связи это означает, что необходимы не только работы по физическому построению сети. Постоянный доступ к наиболее востребованным сайтам и сервисам сподвигает искать решения для мониторинга и устранения неполадок в режиме реального времени.

Следуя поручениям Главы Государства по улучшению качества интернета, компания имплементирует различные системы и делает все возможное для улучшения качества передачи цифровых данных в сети. Чтобы не происходило с самими ресурсами и удаленными за пределами страны серверами, для абонента оператор является «единым окном», а значит оператор вынужден прикладывать все усилия чтобы сеть работала максимально качественно.

«

В Tele2/Altel активирована современная система контроля параметров качества доступа к популярным интернет-ресурсам. Специалисты компании постоянно отслеживают данные о новейших решениях для анализа перспектив улучшения существующих систем. Мы изучаем возможности и внедряем наиболее передовые и релевантные инструменты для того, чтобы предложить нашим клиентам самые качественные услуги связи

»

Целью этого проекта стало желание оператора оперативно обнаруживать, локализовывать, прогнозировать и эскалировать провайдеру сетевые проблемы, а также устранять их в режиме реального времени. Новый инструмент позволяет оптимизировать инфраструктуру с учетом понимания реальных узких мест на пути прохождения данных по внутренним и внешним каналам.

«

Мы понимаем, что в силу объективных физических законов и из-за особенностей распространения радиоволн мы не зависимы от многих факторов для предоставления качественного интернет-соединения. Как минимум — это материал и особенности архитектуры помещения, где находится в тот или иной момент абонент. Но со своей стороны мы постоянно работаем как над техническим улучшением сети, расширением ее географического охвата, так и над внедрением новейших IT-инструментов, поставляемых сторонними компаниями и разработанными собственными диджитал-экспертами

»

Система внедренная Tele2/Altel на своей сети, носит имя — Thousand Eyes (тысячи глаз). И действительно, этот инструмент позволил полностью визуализировать прохождение интернет-трафика, видеть полный анализ маршрутов и «здоровья» сети. Использование возможностей платформы по эмуляции пользовательского трафика с большого количества локаций, размещенных по всему миру (58 стран и 194 города), дает оператору колоссальные возможности видеть эффективность прохождения трафика как в периметре страны, так и за ее пределами. Мониторинг ключевых интернет-сервисов (DNS, CDN) позволяет оценивать доступность и производительность SaaS-приложений с детализацией на уровне интернет-провайдеров по маршруту движения пакета. Наличие таких возможностей позволяет оператору оперативно локализовать сетевые инциденты.

Если говорить простым языком, то для конечного пользователя это улучшение доступности ТОП-популярных интернет-ресурсов.

«

При обсуждении и принятии решения о внедрении данной системы в расчет бралось то, что инструменты мониторинга на тот момент не позволяли четко увидеть деградацию сервисов в режиме реального времени, и создавались риски инцидентов на сети до 10 раз в 1-2 месяца, а поиск проблемы мог занимать до 1 часа. Кроме того, зачастую такие проблемы были связаны с проблемами на сети третьей стороны (для справки до 31% гибридных отказов происходит по причине внешних провайдеров)

»

Эксперты прогнозируют, что более 14 000 ошибок в год и 15 миллионов DDOS атак ежегодно будет происходить к 2023 году. Ранняя подготовка оператора позволит абонентам в их обычной практике использования интернета не чувствовать этих проблем.

«

Благодаря системе прямо сейчас в режиме реального времени мы видим, что, например, среднемесячная доступность на популярный сервис TikTok в нашей сети составляет 99,5%, а доступность сервисов Facebook — 99%. В недавнем выступлении на международном технологическом форуме Digital Bridge Касым-Жомарт Токаев отметил, что практическая, прикладная цифровизация — это стратегическая задача и государственный приоритет. И доступность сервисов государственных услуг в сети Tele2/Altel отслеживается с особой внимательностью. Уровень доступности eGov постоянно держится на планке 99% и выше, что позволяет пользователям максимально эффективно и комфортно пользоваться государственными электронными услугами

»

Также Tele2/Altel внедрила решение немецкой компании BENOCS GmbH по сетевым решениям и аналитике.

«Мы считаем, что наш аналитический инструмент может реально изменить способ, которым компания Tele2 /Altel пользуется для планирования, направления и анализа сетевого трафика, — заявил генеральный директор BENOCS Стефан Шредер, — Мы очень рады доверию Tele2/Altel».

Этот высокопроизводительный инструмент дает Tele2/Altel возможность анализировать интернет-трафик, оптимизировать маршрутизацию, искать новые возможности для бизнеса и многое другое.

«

Причина, по которой мы решили установить BENOCS Analytics в нашу сеть, заключается в том, что мы хотим уметь анализировать интернет-трафик в сети, понимать, какой контент интересен нашим абонентам, на какие кэш-решения нам как оператору нужно делать акцент. Для нас очень важен региональный анализ распределения интернет-трафика, ведь интересы у абонентов в каждом регионе нашей необъятной страны разные, и мы как оператор хотим быть лучшими для всех категорий пользователей. То, насколько эффективно оператор умеет управлять своим трафиком, ускорять, делать контент доступнее, влияет на его лидерские позиции на рынке

»