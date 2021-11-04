ROG Flow X13 — игровой компьютер в кармане

Знакомьтесь: Republic of Gamers (ROG) Flow X13 GV301QE — новый эталон компактности с мощной платформой!

В современном мире все стремится к универсальности. С каждым годом гаджеты становятся компактнее, однако при этом создатели стараются добавить им все новые сценарии использования. Тенденция касается и компьютерной техники. И если игровые ноутбуки по габаритам явно отличались от тонких и легких офисных устройств, то рано или поздно из правил появляются исключения. Знакомьтесь: Republic of Gamers (ROG) Flow X13 GV301QE — новый эталон компактности с мощной платформой.

Комплект поставки

Ноутбук упакован в черную картонную коробку, а также укомплектован двумя мягкими сумками, стилусом и блоком питания мощностью 100 Вт. Подзарядка может осуществляться и через разъем USB-C. И даже если батарея разрядится, ее заряд можно быстро восстановить: с нуля до 50% ноутбук заряжается всего за полчаса.

Конфигурация и корпус

Внешне устройство выглядит минималистично и стильно: магниево-алюминиевый корпус обеспечивает ему хорошую жесткость. Четкая геометрия, прямые грани, ничего лишнего. Единственное, что немного выбивается из конфигурации — массивные петли экрана, но тому есть причина.

Крышка рифленая с диагональными полосами, не прогибается при нажатии, при открытии не люфтит и не скрипит. Однако, в ходе тестирования, был обнаружен важный нюанс: на этой самой крышке остаются заметные следы от пальцев, оттереть которые получится только с помощью жидкости для очистки стекол гаджетов. При этом на клавиатуре и тачпаде следов не остается. Так что после бабушкиных пирожков за крышку точно хвататься не стоит, и даже чистыми руками лучше делать это аккуратнее.

Не зря выше мы упоминали про петли. ROG Flow X13 GV301QE раскрывается на 360 градусов, и легким движением руки превращается в планшет, причем еще и сенсорный, который можно подключать к большому монитору. Также предусмотрено использование устройства в режиме «стойки» — очень удобно для просмотра видео, или в режиме «палатки» при нехватке места.

ASUS заявляет, что проводит неоднократные испытания шарниров на раскрытие, поэтому можно быть уверенным — механизмы не подведут! И, кстати, при нахождении ноутбука в открытом виде температура процессора снижается на 8°С за счет улучшенной вентиляции, а на дне предусмотрены отверстия для притока воздуха.

В итоге мы имеем четыре гибридных режима: классический ноутбук, палатка и стойка, а также планшет — невероятно удобно, и подходит для решения разного рода задач. Например, первые модели Lenovo Yoga весили при таких возможностях 1,9 кг и держать на весу ноутбук в режиме планшета было весьма затруднительно. Здесь же вес устройства — всего 1,3 кг, а толщина 15,8 мм, и реально не верится, что в столь компактном корпусе скрыты такие мощные возможности! Но дальше вы и сами в этом убедитесь.

Кстати, в режиме планшета стилус работает даже без прикосновения к экрану, а на расстоянии пары миллиметров от него. Можно водить этой волшебной палочкой в воздухе, не прикасаясь к экрану — чудо, чудо!) А еще он распознает 4096 степеней нажатия!

Дисплей и клавиатура: расширяй свои горизонты

Универсальность ROG Flow X13 GV301QE проявляется и в возможностях дисплея (его диагональ — 13,4 дюйма). Есть модели с разрешением 4К (3840×2400) и частотой обновления 60Гц, что подойдет для рисования, обработки фото и графики, но для игроков более рациональным будет конфигурация с разрешением 1920×1200 с частотой 120Гц. Соотношение сторон в обоих случаях нестандартное 16:10, и благодаря этому, на экране отображается больше панелей инструментов в стандартных приложениях. Кроме того, имеется заводская калибровка Pantone и поддержка Adaptive Sync. В рамке над экраном стандартно расположена камера с разрешением 720p и два микрофона.

Еще одна приятная фишка: дисплей защищен стеклом Gorilla Glass, которое используют специально для ультрабуков с сенсорным экраном. Оно очень прочное, не подвержено царапинам, но при этом тоньше обычного, что влияет и на общий вес ноутбука. Производитель Gorilla Glass, компания Corning, проводит серьезные испытания своих стекол, роняя тестовые устройства с высоты человеческого роста на шероховатую поверхность: они не трескались после падения в 80% случаев. Конечно, следует все же быть аккуратнее и держать ноутбук покрепче, но и риск, как видим, минимален.

Клавиатура занимает всю ширину корпуса от одной грани до другой, клавиши сделаны максимально большими, насколько это возможно. Кстати, печатать довольно удобно (нет, — очень удобно!), несмотря на отсутствие правого блока цифровых клавиш. Привыкания к раскладке не требуется. Тачпад небольшой, но приятный в использовании, хорошо откликается на движения. Но из-за размера именно для игр он не очень подходит — маловат, и мышкой пользоваться будет гораздо уместнее.

Ход клавиш упругий, глубина нажатия 1,7 мм, а также имеется мягкая белая подсветка, работающая в трех режимах: статичный, «дыхание» и стробирование. В кнопку питания, расположенную на правой боковой панели, встроен сканер отпечатка пальца. Словом, как обычно, к клавиатуре ASUS придираться сложно — она эргономична и безупречна, удобная для разных задач.

Стоит упомянуть еще об одной опции. Вверху клавиатуры, помимо кнопок регулировки громкости, находится кнопка с логотипом ROG для быстрого запуска утилиты Armoury Crate. Зачем она нужна? Дело в том, что геймерские ультрабуки — это всегда самые производительные устройства, сделанные с применением новейших разработок. Они умеют много чего, даже разгоняться, что всегда считалось прерогативой стационарных компьютеров. И для грамотного управления разными режимами создают фирменные утилиты.

В данном случае Armoury Crate предлагает выбрать один из пяти режимов работы:

— Windows — соответствующий плану питания ОС;

— тихий — центральный и графический процессоры работают на низких тактовых частотах, но вентиляторы практически бесшумны;

— эффективный — CPU и GPU используются в рабочем режиме, можно с работать с тяжелыми фото- и видеоредакторами, играть в игры;

— Turbo — самый энергозатратный режим, в котором процессоры и система охлаждения работают на максимальной мощности. Турбо-режим позволяет выжать из ноутбука максимум возможностей;

— ручной режим, в котором можно менять лимиты энергопотребления и настраивать много других опций.

Опытный пользователь может настроить профиль самостоятельно, задав кривую управления вентиляторами, разогнать GPU, изменить лимит мощности у процессора, задать другое назначение клавиш и многое другое. Не будем здесь описывать все возможности утилиты Armoury Crate, поскольку задача у нас несколько иная, но, безусловно, это удобное приложение поможет раскрыть полный потенциал ноутбука ROG Flow X13 GV301QE.

Комплект портов

Набор разъемов, на первый взгляд, стандартный: один вход для наушников Audio Jack 3.5 mm, HDMI, пара USB 3.2 Gen 2 Type-C, один USB 3.2 Type-A и… а это что за вход справа, скрытый резиновой заглушкой? Вот тут уже интересно. Знакомьтесь — ROG XG Mobile Interface, в который подключается внешняя видеокарта, повышающая графическую производительность ноутбука и предоставляющая возможность подключения дополнительных USB-портов и внешних дисплеев. Такой ресурс превращает ультрабук в невероятно мощное геймерское устройство. На текущий момент есть фирменные графические док-станции ROG XG Mobile с мобильными видеокартами Nvidia Geforce RTX 3080 (150Вт) и Geforce RTX 3070 (140Вт). И пускай, для их использования потребуется дополнительное питание, но это вполне символическая плата за предоставленный потенциал.



Левая сторона корпуса



Правая сторона корпуса



Задняя часть корпуса

Отметим универсальность такого конструктивного решения «два-в-одном». Док-станции у нас, к сожалению, на тестировании не было, но принцип понятен: при необходимости поиграть сели, включили док-станцию, если нужно поработать — она отключается, и ноут используется для решения творческих и рабочих задач. При этом, через док-станцию также производится и зарядка ноутбука. Соответственно, можно дома подключить к док-станции монитор, клавиатуру, мышь и прочее оборудование и все это будет работать простым подключением одного кабеля к ноутбуку. Очень удобный сценарий!

Встроенная видеокарта

Ноутбук оснащен дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, гарантирующей впечатляющий реализм и качество графики. Она обеспечивает отличную производительность, поддерживая все преимущества архитектуры NVIDIA Ampere с аппаратным ускорением трассировки лучей и режимом NVIDIA DLSS. Встроенная видеокарта предоставляет расширенные возможности для дизайнеров, проектировщиков и видеомейкеров при создании контента.

Реалистичный звук и подавление шума

Кристально чистый пространственный звук обеспечивает технология Dolby Atmos. Вы полностью погружаетесь в то, что происходит на экране. Для улучшения качества голосовой связи используется технология двухстороннего шумоподавления ASUS AI Noise-Cancelation Mic, которая устраняет нежелательные фоновые шумы как на входящие, так и на исходящие аудиосигналы. Вы с товарищами по команде всегда будете отчетливо слышать друг друга. Представьте, что во время напряженного момента в CS: GO или замеса в Dota 2 вдруг раздается голос мамы или вашей девушки, зовущей ужинать или помочь повесить шторы.

Разработчики заявляют, что новая технология, анонсированная в июне 2020 года, фильтрует более 50 миллионов типов фонового шума и различных помех практически на 95%. Мало того, что это важно для игр и стримов, но и частенько мешает общаться по голосовой связи или видеоконференции.

Полноценная система охлаждения

Даже при визуальном осмотре заметно, насколько серьезно создатели подошли к организации системы охлаждения: на всех свободных гранях есть отверстия для выдува воздуха. Кроме того, устройство оборудовано оптимизированным термоблоком: в качестве теплопроводящего слоя центрального процессора применяется жидкий металл Thermal Grizzly который наносится автоматизированным запатентованным способом. Два вентилятора Arc Flow гарантируют больший воздушный поток и невысокий уровень шума. Технология самоочистки препятствует накоплению пыли.

Процессор: универсальная производительность

В качестве основы для ROG Flow X13 GV301QE производитель взял новейшую процессорную платформу AMD Ryzen 5000 series, наделенную массой оптимизаций, важных для мобильного игрового устройства. В сравнении с чипом 4000-й серии на AMD Ryzen 5000 добавляется до 2 часов автономной работы даже при сохранении прежних характеристик остальных компонентов.

Итак, мы имеем в ноутбуке процессор AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon на новейшей архитектуре Zen 3: 8 ядер, 16 гигабайт оперативки, распаянные по плате, тактовая частота 3,2 МГц (до 4.2 ГГц в Turbo-режиме), SSD на 512 гигов — что ж, параметры более чем достойные для полноценных геймерских баталий! Много ли вы видели в 13-дюймовых ноутбуках 8-ядерные процессоры — не низковольтные, а полноценные?

Мы убедились, что небольшой размер не означает какие-либо потери в плане производительности. Под брендом Republic of Gamers создаются универсальные игровые ноутбуки, лидеры в своей категории. Дисплеи с лучшими характеристиками, мощные видеокарты, передовые системы охлаждения — все это выводит игру на совершенно новый уровень. Помимо этого, легкий и эргономичный Republic of Gamers Flow X13 GV301QE безупречно справляется с созданием видеоконтента и графики, а также удобен для стримов и конференций.

Что касается автономной работы, то вот данные тестирования от разработчика. Исследование проводилось компанией ASUS в октябре 2020 года на конфигурации ROG Flow X13 GV301QH, AMD Ryzen 7 5800HS, ОЗУ 16 Гб, яркость монитора 150 нит, яркость подсветки 84%. Как видим, параметры практически те же самые, что и в нашем устройстве. Длительность работы в режиме воспроизведения видео составила 10 часов. Наше устройство проработало почти 11 часов и 12 часов в офисном режиме. Если выйти из дома с полной батареей, то в дороге можно вполне спокойно серфить целый день.

По результатам тестирования из безусловных плюсов отметим:

— легкий, тонкий корпус — легко пользоваться в режиме планшета, перемещать при необходимости, подключать к большому монитору;

— четыре гибридных режима: ноутбук, планшет, палатка, стойка для решения разнообразных задач;

— возможность пользоваться стилусом — в помощь дизайнерам;

— настройка своего профиля с помощью фирменной утилиты Armoury Crate;

— возможность подключения док-станции для полноценных игровых баталий;

— дисплей и процессор с улучшенными характеристиками.

Недочетов, пожалуй, не назову, кроме одного — следы от пальцев на крышке ноутбука оттереть получится только с помощью жидкости для очистки стекол, так что в этом плане нужно быть аккуратнее. А придраться реально к чему-либо трудно: добротный корпус, качественный дисплей, удобная клавиатура, мощный процессор, отличная автономность, возможность подключения док-станции для значительного расширения игровых возможностей.

Ну, а теперь от теории переходим к практике, и начинаем тестировать наш ROG Flow X13 GV301QE. Посмотрим, как он покажет себя на поле боя, и насколько заявленные характеристики соответствуют реальным. Погнали!

Первым делом 3D Mark Time Spy. На ультра-настройках нам удалось получить 3816 баллов, что, по мнению 3D Mark, является отличным результатом и я с ними согласна.

Далее Port Royal. Данный стресс-тест уронит любой ПК, не говоря уже о ноутбуке. Здесь мы набрали 496 баллов!

И в заключение полирнем Экстрим в тесте Fire Strike с максимальными настройками — 4397 баллов, именно такое количество очков удалось выбить в этом бенче.

Результаты меня впечатлили: для своего размера — этот ноутбук можно смело отнести к высокопроизводительным компактным ноутбукам, которые помогут как в работе, так и в играх!