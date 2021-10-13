Kingston Digital представила «карманный» твердотельный накопитель, который обеспечивает высокую скорость передачи данных.

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology, объявила о страте продаж XS2000, компактного переносного внешнего SSD-накопителя. Модель получила интерфейс USB 3.2 Gen 2×2 и может похвастаться скоростью передачи данных и производительностью нового уровня.

Kingston XS2000 Portable SSD — один из самых маленьких внешних твердотельных накопителей на рынке — он легко помещается в карман. Но в его миниатюрном корпусе размещается быстрый, прочный и мощный SSD, который продемонстрирует своему владельцу все преимущества новейшей технологии USB 3.2 Gen 2×2. Накопитель нацелен на профессионалов и людей творчества, которым требуется просторное хранилище для файлов с высоким разрешением. XS2000 — это хороший выбор для тех, кому нужно сохранять большие файлы во время путешествий и даже в дороге.

Размер новинки составляет всего 1,27×3,3×6,8 см., а все — 30 гр. Дизайн модели весьма лаконичен: серебристый верх с черным логотипом Kingston и матово-черным корпусом. Производитель добавил несколько стилистических штрихов. Одна сторона привода сужается, а наверху имеется овальное углубление. С одной из сторон устройства находится порт USB Type-C, который поддерживает USB 3.2 Gen 2×2. Важно отметить, что для достижения максимальной скорости передачи данных XS2000 должен быть подключен к компьютеру с портом USB-C 3.2 Gen 2×2, но он полностью обратно совместим с USB 3.2 Gen 2, а также с версиями USB 3.1 и 3.0. По умолчанию будет использовать максимальная скорость, которую позволяет система пользователя. В комплекте с устройством поставляется кабель USB-C — USB-C.

Разъем USB Type C, которым оснащена новинка, значительно расширяет варианты использования Kingston XS2000 — его можно подключать к ПК или мобильному устройству. Кроме того, производитель предусмотрительно поместил SSD ее в прочный съемный чехол, защищающий от проникновения влаги и пыли (класс защиты IP55). Kingston XS2000 станет идеальным спутником для тех, чья работа или увлечения связаны с постоянными перемещениями. Он будет незаменим для фотосессий на природе или во время командировок, надежно защищая файлы.

Накопитель XS2000 выпускается в нескольких вариантах емкости — 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб. Он обеспечивает передачу данных с высочайшей скоростью, до 2000 Мб/с, что дает возможность пользователю эффективно работать с файлами без задержек. Модель позволяет быстро переносить изображения в высоком разрешении или 8K-видео, а также большие документы с возможностью их редактирования «на лету».

«XS2000 разрабатывался так, чтобы идеально сочетать в себе высокую производительность и большую емкость. Он удовлетворяет требования пользователей по всему миру в части работы с контентом. Добавьте к этому компактный размер — как у брелока автосигнализации — и увеличенную прочность, и вы получите идеальный накопитель, который позволит эффективно работать с файлами. Kingston XS2000 пригодится и обычному пользователю, и профессионалу», — отметил Кит Скимменти (Keith Schimmenti), менеджер направления SSD корпоративного класса в Kingston.

Помимо прочего, SSD Kingston XS2000 защищен пятилетней ограниченной гарантией с бесплатной технической поддержкой.

Итак, в чем же ключевые плюсы новинки?

— Портативность благодаря небольшому размеру. Компактный и легкий форм-фактор позволит удобно хранить данные, имея к ним доступ даже в дороге.

— Производительность USB 3.2 Gen 2×2. Благожаря этому обеспечиваются самые высокие в отрасли скорости чтения/ записи (до 2000 МБ/с).

— Высокая емкость. Модель с объемом памяти до 2 Тб позволит хранить изображения в высоком разрешений, видеофайлы формата 8K и документы большого размера.

— Прочность и долговечность. Kingston XS2000 с входящим в комплект резиновым чехлом протестирован на водонепроницаемость, пыленепроницаемость и ударопрочность.

Крошечный портативный твердотельный накопитель Kingston XS2000 можно использовать дома, в офисе или на улице. Он будет незаменим для людей творческих профессий и профессионалов, пригодится и обычным пользователям, которые хотя сохранить свои файлы и иметь к ним оперативный доступ.

Технические характеристики Kingston XS2000:

— Интерфейс: USB 3.2 Gen 2×2

— Скорость: 2000 Мб/с (чтение), 2000 Мб/с (запись)

— Емкость: 500 ГБ, 1Тб, 2Тб

— Размеры: 69,54×32,58×13,5 мм

— Масса: 28,9 г

— Материал корпуса: металл, пластмасса

— Рабочая температура: от 0 до 40°C

— Температура хранения: от -20 до 85°C

— Совместимость: Windows 10, 8.1, Mac OS (версии 10.14.x и выше), Linux (версии 2.6.x и выше), Chrome

— Гарантия и техническая поддержка: пятилетняя ограниченная гарантия и бесплатная техническая поддержка.

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