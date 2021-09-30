Когда в бизнесе все под контролем

Офисный контроль — это не про справки о Covid-19 или стиль одежды на работе, это забота о сохранности данных и мониторинг эффективности труда персонала.

Глава представительства ESET в Казахстане Жанибек Шутбаев представляет на нашем рынке новую версию DLP-решения Safetica ONE — для защиты важной информации, в том числе личной, а также стратегических документов, баз клиентов, платежных сведений, интеллектуальной собственности или контрактов от человеческих ошибок и преднамеренных действий инсайдеров.

Человеческий фактор

Каждый третий сотрудник хотя бы раз в своей карьере вредил работодателю: копировал данные, чтобы использовать на новом месте, удаленно подключался к корпоративным ресурсам после увольнения, уничтожал документы, терял интерес к текущей деятельности, использовал оборудование и ПО работодателя в личных целях. Не всегда ущерб становится следствием злого умысла. Люди, работающие с конфиденциальными данными, порой не обладают достаточными знаниями о правилах безопасности. Даже профессионалы совершают ошибки, критичные для бизнеса. Как итог — более 20% компаний страдают от случайных утечек данных.

Решением для оперативного контроля поведенческих особенностей людей в офисе и на удаленной работе стала система DLP (Data Loss Prevention) Safetica. Программное обеспечение выявляет подозрительное и потенциально опасное поведение персонала, а также колебания производительности. Руководители и ответственные лица получают отчет об изменившейся активности сотрудника еще до того, как его деятельность нанесет реальный ущерб. Также с помощью Safetica вы можете обучать сотрудников тому, как правильно и безопасно работать с конфиденциальной и критически важной информацией.

Не останавливаясь на достигнутом

Международный разработчик программ безопасности ESET в рамках технологического партнерства с компанией Safetica постоянно совершенствует системы DLP, основываясь на потребностях бизнеса любого размера. В условиях стремительно меняющихся внешних факторов — с переходом на удаленный и гибридный режимы работы — доля утечек информации в мире из-за «внутреннего нарушителя» в организациях перевалила за 75%.

Safetica ONE — уже десятая версия зарекомендовавшего себя продукта. Основными новинками стало выявление скрытых внутренних угроз с помощью технологии проверки контента и быстрая интеграция со сторонними инструментами анализа данных. Кроме того, обновлена технология проверки контента с расширенной поддержкой типов файлов, а также добавлено оптическое распознавание символов (OCR) с более четким обнаружением конфиденциальной информации.

При этом Safetica ONE выгодно отличается от других DLP-решений простотой развертывания и обеспечивает защиту данных на всех устройствах, основных операционных системах и в облаке — учитывая нужды как растущего бизнеса, так и корпораций. Закупать дорогостоящее оборудование и нанимать в штат специалистов по информационной безопасности не потребуется. Safetica разработана таким образом, чтобы заказчик мог внедрить и настроить продукт силами собственного IT-отдела.

Уже через несколько дней после внедрения организация получает мониторинг, аналитику и защиту данных в одном решении. Глубокий анализ позволит выяснить, что происходит в команде, и на каких проблемных пользователях необходимо сосредоточиться. Safetica даст четкие ответы на вопросы, когда и каким образом используются конфиденциальные данные конкретной компании.

Всесторонний подход

Продукты и модули Safetica содействуют построению безопасных процессов для работы с наиболее важными данными в зависимости от сферы деятельности предприятия и его потребностей.

Safetica ONE Discovery ориентирует в потоке конфиденциальных данных компании и формирует подробные отчеты о важных событиях. В продукт включен базовый обзор поведения пользователей, аудит безопасности и аудит соответствия нормативным требованиям.

Safetica ONE Protection обнаруживает риски, учит сотрудников, а также предотвращает человеческие ошибки и преднамеренные вредоносные воздействия.

Safetica ONE Enterprise расширяет возможности стека решений корпоративной ИТ-безопасности. Включает в себя автоматическую интеграцию сторонних технологий, упрощает управление рабочими процессами и поддержку мультидоменных сред. Также позволяет персонализировать Safetica с использованием фирменного стиля вашей компании.

Safetica ONE Mobile используется для управления мобильными устройствами (MDM). Модуль выявляет риски и проводит аудит активности как в приложениях на смартфоне или планшете, так и на сайтах, которые посещает пользователь.

Модуль UEBA (User and Entity Behavior Analytics) подробно изучает реальную активность и поведение пользователей, предоставляет детальные обзоры использования рабочего времени.

С помощью Safetica компании по всему миру закрывают проблемы ненадежного хранения важной информации и настраивают функции DLP под себя. Кому-то для контроля конфиденциальности достаточно проводить аудит жизненного цикла файлов и печати документов, другим — классифицировать типы носителей, которые можно подключить к рабочим станциям пользователей, третьим — в режиме реального времени мониторить загрузку персонала.

Решение предлагает простой для понимания обзор всех возможных угроз в едином интерфейсе управления. Вы можете в любое время и с любого устройства, даже со своего смартфона, получать полезную информацию. Настройте доставку оповещений о подозрительном поведении по e-mail или через SIEM, добавляйте любые данные на панель управления или экспортируйте их в XLS и PDF для дальнейшего анализа.

Узнайте подробности о Safetica One и условиях приобретения у официальных партнеров ESET в Казахстане, а также у менеджера по работе с клиентами Досжана Муканова.