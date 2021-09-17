OPTIC в фокусе: секреты новой платформы Micro Focus

Артур Гиоев, технический директор Micro Focus в России и странах СНГ — о планах компании по созданию интеллектуальной платформы автоматизации ИТ-операций и сервисной деятельности.

Весной этого года компания Micro Focus анонсировала платформу автоматизации операционной деятельности OPTIC (Operations Platform for Transformation, Intelligence and Cloud), способную объединять различные компонуемые решения, обеспечивая предоставление широкого набора возможностей для управления не только ИТ-эксплуатацией на основе подходов ITIL, ITSM и других, но и некоторыми важными бизнес-функциями. Подробностями создания и использования платформы поделился в интервью Computerworld Артур Гиоев, технический директор Micro Focus в России и странах СНГ.

— Что собой представляет платформа OPTIC?

- На сегодняшний день OPTIC — это наше видение. Прежде мы негласно разделяли все наши разработки для управления эксплуатацией ИТ на два больших направления: обеспечение качества ИТ-услуг (мониторинг, автоматизация ИТ и пр.) и управление корпоративной сервисной деятельностью (ИТ-поддержка диспетчерских служб и управление облачными средами). Мы прекрасно понимаем, что оба этих направления очень тесно связаны между собой, причем на многих уровнях: интеграции, данных, SLA/SLO и др. Поэтому мы определили для себя OPTIC как стратегию и поставили перед собой задачу — предоставить заказчикам цельную, функционально полную платформу, которая будет еще лучше делать то, что мы уже умеем.

— Какие изменения на рынке или в вашей компании привели к появлению новой платформы?

- Самыми серьезными из внутренних изменений я считаю переход наших команд из HPE в Micro Focus и построение общей экосистемы продуктов компании. Кстати, мы одни из первых в отрасли поняли, что важно следить не за работой отдельных серверов или приложений, а за качеством предоставления сервисов, которые нужны бизнесу. Поэтому мы хотим помочь нашим заказчикам увидеть картину сервисов в целом. Как при этом себя чувствует конкретный сервер или сетевое устройство — это уже вторично.

Что касается внешних изменений, то сегодня мы наблюдаем частые слияния и разделения компаний. Соответственно, у них либо появляются две-три разные информационные системы и ИТ-команды, которые должны теперь работать вместе (причем согласованно), либо, наоборот, одной ИТ-команде надо срочно разделиться на две и как-то «разрезать» информационные системы своей компании. И те и другие изменения сложны. Даже при хорошем планировании реализовать их легко и гладко, как правило, не получается. Наши методологические подходы и инструменты призваны помочь и в таких сложных ситуациях.

— Какие идеи и запросы ваших заказчиков реализуются в новой платформе?

- Один из главных запросов заказчиков — переход от множества разнородных хранилищ данных, содержащих схожую информацию, к единому хранилищу всей информации об ИТ-компонентах и процессах, которая будет поступать из разных источников, внутренних и внешних. Это хранилище будет полезным и для аналитики данных, и для подготовки отчетности, причем для работы с ним клиенты могут использовать те инструменты, которые предпочитают. Общее хранилище избавит заказчиков от необходимости извлекать данные из разных источников и предоставит им широкие возможности для использования машинного обучения в автоматизации ИТ-эксплуатации (кстати, они уже применяются в наших продуктах).

Еще одно важное направление, о котором говорят многие — визуализация. Традиционно наши инструменты предназначались для ИТ-специалистов, поэтому очень часто информация о том, что происходит в конкретной области ИТ (серверы, приложения, сетевые устройства и пр.), была понятна только тем, кто с этой областью непосредственно работает. Однако для бизнес-менеджеров такая визуализация оказывается недостаточно информативной. Они хотят видеть ситуацию в понятных им срезах: по географии бизнеса, по продуктам, сервисам и пр., причем с возможностью нисходящей детализации. И понятное дело, они бы хотели, чтобы визуализация отражала не только работу ИТ-систем, но и общие KPI бизнеса, а также, например, показатели работы конструкторских бюро, использующих САПР, или информацию с производственных участков, основанную на данных АСУ ТП. Кстати, ситуация с визуализацией хорошо иллюстрирует одну из актуальных современных тенденций: наблюдается размывание четких границ между миром «классических» ИТ и другими мирами — производством, НИОКР, обеспечением безопасности и пр.

— Какова архитектура новой платформы в общих чертах?

- Со времен пребывания в составе HP мы стремились не выстраивать большой «космический корабль», у которого на борту есть все и который нужно покупать целиком. Наш подход иной: мы разрабатываем модули под определенные группы задач, эти модули заказчик интегрирует для получения нужного ему решения.

Когда несколько лет назад наши клиенты только начинали свои эксперименты с контейнерами, мы уже приняли решение о том, что будем все свои продукты переводить на микросервисную архитектуру. Сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставить заказчикам максимум свободы и гибкости в использовании наших технологий, поэтому продолжаем развивать продукты на основе микросервисов и совершенствовать лицензионную политику.

Наши технологии доступны во всех востребованных сегодня вариантах: их можно развернуть локально, в частном, публичном или мультиоблаке либо комбинировать эти варианты. Мы проводим очень гибкую политику лицензирования: заказчик может купить постоянную лицензию, а может оплатить подписку на локальную или облачную версию. И если у него есть персональные данные, то он может хранить их на своей площадке, а, например, тестовые среды — держать в облаке. Более того, в рамках нашей политики лицензирования мы даем клиенту возможность отказаться от части функциональности, которая ему не требуется, и воспользоваться другой, той, которая действительно ему нужна.

— Будет ли у вашей платформы единое ядро?

- Единого ядра у OPTIC, скорее всего, не будет. Вероятнее всего, появится единое хранилище совместно используемых нашими модулями микросервисов (например, для авторизации, отчетности, аналитики и пр.). Нет смысла их тиражировать, гораздо эффективнее применять их как разделяемые ресурсы.

Также единым будет хранилище данных на базе аналитической платформы СУБД Vertica, которое обеспечит консолидацию информации из наших систем. Vertica обладает высокой производительностью и масштабируемостью, что очень важно: современные информационные системы способны генерировать очень много данных о себе, поэтому такую «телеметрию» не так просто хранить и, самое главное, анализировать. Vertica легко справляется с этой задачей.

— В составе OPTIC наверняка будут встроенные механизмы автоматизации деятельности ИТ-специалистов. Какие сферы деятельности ИТ-департаментов они охватят?

- Такие средства автоматизации в наших продуктах уже есть, причем появились они достаточно давно — лет десять назад, наверное. Проблема в том, что ИТ-специалисты предпочитают не автоматизировать свою деятельность. Они собирают скрипты и прочие всевозможные наработки и неохотно делятся ими с компанией-работодателем. Возможно, такие сотрудники считают накопленные наработки своего рода защитой или страховкой от увольнения и надеются на то, что работодатель не посмеет их обидеть — ведь в противном случае он не сможет воспользоваться этими наработками. За весь свой многолетний опыт я встретил всего две или три компании, где ИТ-специалисты сами вложились в автоматизацию эксплуатации ИТ, поскольку понимали, что их ценность как профессионалов состоит не в том, чтобы что-нибудь «чинить» понемногу каждый день в своих системах, а в том, чтобы оптимизировать, ускорять и улучшать их, а в конечном итоге — повышать уровень удовлетворенности бизнеса. Думаю, пока менталитет ИТ-специалистов не изменится, стимулировать их заниматься автоматизацией ИТ-операций будет сложно.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в сообществе специалистов, занимающихся эксплуатацией ИТ, хорошо развиты инструменты с открытым кодом, в которых широко применяются различные скрипты. Как правило, финал такой практики един: сотрудники, создавшие скрипты, уходят, а те, кто придут им на смену, не будут разбираться с наработками предшественников и напишут скрипты заново, ну а дальше история повторится.

— Как OPTIC будет уживаться с инструментарием ITOM с открытым кодом?

- Команда, которая работает над OPTIC, уже достаточно давно приняла для себя решение об интеграции наших продуктов с самыми разными инструментами и смежными системами. Закрытые системы неудобны для заказчиков, к тому же совокупная стоимость владения ими высока. Клиенты предпочитают открытость и интеграцию, поэтому мы встроили в наши инструменты широкие возможности для взаимодействия со сторонними системами. В некоторых продуктах это целые пакеты функций, а для некоторых систем есть партнерские интеграционные решения. В наших инструментах есть и API, и REST API, командные интерфейсы, открытые и хорошо документированные базы данных, в том числе Vertica. В общем, мы уже давно научились не бороться с продуктами с открытыми кодами, а «жить» с ними в рамках ИТ-ландшафтов наших заказчиков.

— Подразумевает ли OPTIC какую-либо новую культуру или парадигму управления ИТ-операциями?

- Думаю, что трансформация культуры уже идет. Любое ИТ-подразделение — это не монолитная структура, а несколько функциональных команд: кто-то отвечает за сети, кто-то — за Windows- или Linux-серверы, кто-то — за базы данных и т. д. Специалисты привыкли работать именно так, и вряд ли есть смысл это ломать.

То, что сегодня действительно нужно — это чтобы ИТ-специалисты подняли головы, оглянулись по сторонам и поняли, как их работа влияет на работу других систем и обслуживающих их команд, как сбои в их ИТ-хозяйстве отразятся на других системах и процессах. Когда команды ИТ были небольшими, все так и было: все знали, что происходит у «соседей». Сейчас команды заметно выросли, и теперь, к сожалению, специалистов зачастую не интересует, что происходит за пределами их зоны ответственности. Им нужно вместе думать над тем, как обеспечить высокое качество предоставляемых бизнесу сервисов, как сделать их стабильными и производительными. Возможно, такое взаимодействие сформируется в будущем.

Кстати, в области разработки подобная трансформация произошла: нынешние команды разработчиков Agile и DevOps нацелены на то, чтобы побыстрее предоставить заказчику готовый программный продукт, причем именно тот, который ему реально нужен, качественный и удобный в эксплуатации.

— Нашли ли в OPTIC отражение идеи подхода Agile к реализации новых цифровых сервисов?

- Мы готовы поддержать гибкий подход. Вопрос в том, насколько готовы к этому наши заказчики. В разных организациях ситуация разная.

Кроме того, полностью перейти на Agile в области эксплуатации ИТ не так просто: разрезать ИТ-системы на разные сервисы зачастую не получается. Очень сложно сделать сервисы самодостаточными, не влияющими на другие сервисы и не зависящими от них. Если даже попытаться это сделать, наверняка возникнут сложности в местах интеграции сервисов, на их стыках.

У разработчиков наблюдается иная картина: код одного продукта, скорее всего, не опирается на код другого, поэтому для каждого отдельного продукта можно выстроить свою цепочку разработки и передать ее под ответственность отдельной команде. С ИТ-хозяйством, скорее всего, так не получится, потому что, например, ИТ-инфраструктура обычно приобретается и выстраивается не для отдельного подразделения (скажем, финансового или продуктового), а для нескольких подразделений или для всей компании.

Конечно, мы с заказчиками экспериментируем и пытаемся найти способы организовать работу в рамках гибкой модели, но при этом сталкиваемся с множеством подводных камней, и причины этого кроются не в технологиях, а в людях и процессах.

— Стоит ли нынешним заказчикам продуктов Micro Focus для ITOM торопиться с переходом на OPTIC?

- Отличная новость для наших заказчиков состоит в том, что им не нужно прилагать никаких усилий для перехода на OPTIC. Как я уже сказал, это наше видение, которое мы постепенно реализуем. Релизы наших продуктов выходят примерно раз в квартал, появляются новые функции, наши продукты постоянно меняются, совершенствуются. Перевод продуктов на OPTIC происходит постепенно, поэтому никаких дополнительных усилий от заказчиков не требуется.

Все, что нужно — поддерживать более или менее актуальные версии. Если, например, развернуть продукт и затем три года не устанавливать обновления, то переходить на свежий релиз будет сложно — проще переустановить продукт заново.

Очевидно, что подобные проблемы возникают не только с нашими системами — они типичны для любых программных продуктов. За обновлением версий необходимо следить. Необязательно, конечно, спешить устанавливать каждый новый релиз, но и обновлять релизы очень редко тоже не стоит.

Мы нацелены на эволюцию наших технологий. Для этого специалисты работают на самых разных уровнях. Аналитики пытаются заглянуть в будущее, предугадать потребности заказчиков не только завтрашнего, но и послезавтрашнего дня и выбрать технологии, которые позволят максимально эффективно эти потребности удовлетворить. Архитекторы выстраивают общие схемы продуктов, которые позволят реализовать эти технологии. И так далее.

Мы стараемся двигаться предельно аккуратно. Главный приоритет для нас — качество и максимальная выгода для заказчиков, поэтому мы тщательно выбираем наиболее перспективные и полезные инновации. Например, не пытаемся встроить машинное обучение куда только можно. Наш подход другой: мы ищем области применения, в которых машинное обучение позволит повысить качество, расширить возможности наших технологий и при этом принесет пользу заказчикам.