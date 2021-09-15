ВКС как эффективный инструмент для совместной работы в гибридном офисе

Обзор вайтборд-камеры для маркерной доски Logitech Scribe, поддерживающей легкую интеграцию с Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms и другими ведущими платформами для видеосвязи.

В эпоху пост пандемии у бизнеса возникла потребность в решениях, с помощью которых можно поддерживать связь со всеми сотрудниками, работающими в удаленных командах, а также проводить регулярные дистанционные встречи. И тут уже не обойтись одним ноутбуком с бесплатным софтом для видеосвязи. Необходимы профессиональные решения, которые могут обеспечить стабильную видеосвязь.

Сегодня вендоры выпускают сервисы, которые помогают построить работу в распределенных командах максимально эффективным образом. Такие ВКС-системы могут интегрироваться с популярными цифровыми видео-платформами, качественно транслировать изображения с вайтбордов, а также имеют ряд функциональностей, делающих их незаменимыми помощниками при проведении удаленных и гибридных совещаний и встреч.

ВКС — бизнесу

Рынок ВКС развивается очень быстро, и сегодня системы видеоконференцсвязи используют все возможности, которые им дает интеграция с машинным обучением и искусственным интеллектом. Например, камера для маркерной доски Logitech Scribe поддерживает разрешение 1080p при 15 к/с, имеет различные функции для улучшения изображения и ряд smart-опций. Помимо этого гаджет может совместно работать с большинством популярных сервисов для видеоконференций, в их числе — Microsoft Teams Rooms и Zoom Rooms.

1. Специализация на работе с вайтбордами

Встречи с потенциальными клиентами и партнерами, переговоры или квартальные отчетные собрания — это важные мероприятия, исход которых может сильно влиять на бизнес компании. Поэтому инфраструктура ВКС должна быть не только надежной и производительной, но и обеспечивать технологически высокий уровень общения. В том числе очень важна опция, которая помогает участникам встреч видеть все детали графических материалов выступающего.

Благодаря функции автоматической оптимизации цветов и контрастности изображения на доске камера Logitech Scribe значительно улучшает читаемость текста и графиков и позволяет всем участникам конференции рассмотреть даже самые мелкие детали, изображенные на вайтборде.

2. «Прозрачный лектор»

Комфорт выступающего и всех присутствующих на онлайн- или гибридной встрече не менее важен. Плохая презентация не оставляет обычно второго шанса. Спикер на питче загородил собой доску с графиком — инвестор упустил важную информацию, в итоге сделка не состоялась. Всего этого помогает избежать встроенная в Logitech Scribe опция «удаления» спикера из картинки.

Делается это при помощи специального ПО, которое обрабатывает изображение и делает ведущего у доски практически «прозрачным». Благодаря этому участники конференции смогут видеть всю доску целиком, а спикеру не придется отходить от вайтборда, чтобы не перекрывать изображение. Помимо этого, камера распознает и отображает различные нецифровые объекты, например, стикеры, которыми очень часто пользуются лекторы на всевозможных собраниях и совещаниях.

3. Универсальность

Формат гибридного офиса в эпоху постпандемии успел стать основным для огромного количества компаний. Сотрудники посещают офис по мере необходимости, большую часть времени работая удаленно. Таким образом современные переговоры проходят сегодня в «смешанном» виде: часть команды сидит в специализированной комнате, оборудованной ВКС-системой, а другая часть может находиться где угодно. Поэтому стратегически важной опцией становится возможность подключения к видеоконференцсвязи спикеров, находящихся за контуром компании, а также интеграция с популярными цифровыми платформами для видеосвязи.

Logitech Scribe не только поддерживает работу со всеми подобными сервисами для видеоконференцсвязи, но и может быть использована как обычная веб-камера в паре с ПК или ноутбуком. Кроме того, за счет своих основных опций камера помогает модератору управлять проведением собраний в смешанном формате. Всем участникам таких встреч хорошо видны сопутствующие выступлению графические и фотоматериалы.

4. Простота использования

Легкость монтажа решения для ВКС и обращения с ним позволяет не привлекать на постоянной основе системных администраторов и других ИТ-специалистов, чтобы развернуть систему или запустить трансляцию. Это значительно экономит ресурсы и время на взаимодействие с ИТ-подразделениями. Logitech Scribe будет готова к трансляции буквально через пару минут после установки. Необходимо лишь подключиться к нужному сервису и нажать на камере кнопку беспроводной передачи данных. После этих нехитрых манипуляций все участники конференции увидят изображение с маркерной доски.

Заключение

Глубокая интеграция ВКС-систем в бизнес-процессы компании помогает оперативно и гибко решать актуальные рабочие задачи, двигаясь по пути дальнейшей цифровой трансформации. Коммуникации, ядром которых являются современные решения видеоконференцсвязи, помогают сотрудникам компании эффективно взаимодействовать для совместной работы и повышают производительность труда.