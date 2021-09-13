Работа интеллектуальной системы управления: как Huawei iMaster NCE-Campus помогает управлять беспроводной и проводной сетями предприятий

Управление бизнесом или организацией посредством современных технологий давно перестало быть просто модным IT-инструментом.

Управление бизнесом или организацией посредством современных технологий давно перестало быть просто модным IT-инструментом.

Предприятия переводят в системы с программным управлением важнейшими элементами. Однако с ростом цифровой и информационной нагрузки, управлять множеством подсистем и функций становится сложнее. С целью предоставить возможность организациям развертывать интеллектуальные сети с неограниченными возможностями компания Huawei создала решение iMaster NCE-Campus, которое дает возможность полного контроля и управления кампусными сетями.

Кампусные сети изначально приобрели широкую популярность в образовательных учреждениях для обеспечения доступа к сети интернет как внутри одного кампуса, так и между несколькими зданиями или на открытом воздухе. К примеру, подобное решение работает в школах Китая, Испании и других стран. С развитием использования современных технологий на производствах необходимость внедрения кампусных сетей появилась у крупных промышленных и финансовых групп и организаций, а также в государственных учреждениях. Помимо этого кампусы получают активное применение в общественных местах: аэропортах и торговых центрах, а также сетях, предполагающих использование интернета большим количеством пользователей. Однако передача данных — не единственная задача кампусных сетей, в зависимости от сферы применения они выполняют целый спектр функций.

Что такое iMaster NCE-Campus?

Следует пояснить, что кампусы необходимы там, где нужно управлять не только сетью подключенных к интернету устройств, но также интегрировать в одну систему «умные» элементы, корпоративные сервисы, рабочие среды, мобильные устройства и др.

Развитием кампусных сетей на сегодняшний день занимается только несколько компаний в мире. При этом довольно часто рынку предлагается интегрированное, сборное решение, включающее разработки нескольких компаний, объединенных под одним брендом. В дальнейшем это может провоцировать сложности в части технического обслуживания оборудования и системы. На этом фоне заметно отличается решение iMaster NCE-Campus, которое полностью принадлежит разработчикам компании Huawei.

«NCE-Campus — это комплекс решений, который объединяет в себе работу проводных и беспроводных сетей, в первую очередь — Wi-Fi передачу данных. Как квинтэссенция всей сети, это решение помогает управлять всем оборудованием, которое входит в Campus. и непосредственно решать проблемы взаимодействия пользователей и самого оборудования», — рассказывает Андрей Проскурин, менеджер по IP-решениям компании Huawei Technologies Казахстан.

По его словам, Huawei NCE-Campus представляет собой комплексное решение, позволяющее управлять всей развернутой сетевой инфраструктурой посредством единого программного обеспечения, а также легко дополнять систему новыми устройствами, их связками и сценариями — то есть, превращать изначально «разрозненные, независимые друг от друга данные» в «умные».

«В качестве примера можно назвать т. н. „умные офисы“, где комплекс Wi-Fi 6 и коммутаторов с помощью NCE-Campus позволит обеспечивать функции управления, контроля, анализа больших данных, а также алгоритмы искусственного интеллекта», — пояснил эксперт.

К примеру, NCE-Campus может «видеть», кто из пользователей не получил доступ в интернет, у кого возникли проблемы с авторизацией. Помимо этого система позволяет определить места с наибольшим скоплением пользователей. Таким образом, благодаря кампусу можно точечно определять, в результате чего и где именно происходят накладки в сети, почему пользователи сталкиваются с проблемами доступа, что в свою очередь влияет на эффективность работы как отдельных сотрудников, так и целой организации.

Андрей Проскурин подчеркивает, что кампус включает в себя полный контроль над сетью не только со стороны людей. Он показывает, как используются ресурсы сети, благодаря искусственному интеллекту распознает, в какие сектора необходимо перенаправить трафик, спрогнозировать места, где возможны пиковые всплески трафика, поломка оборудования или перегрузка. Вместе с этим NCE-Campus может предлагать варианты для решения определенных проблем.

Преимущества «кампуса»

Как отмечалось, iMaster NCE-Campus — полностью цельное решение. Все составляющие и программное обеспечение принадлежит компании Huawei, что гарантирует пользователям оперативную техподдержку специалистами компании-разработчика.

Отсутствие комплектующих от разных поставщиков, разумеется, не ключевое достоинство системы iMaster NCE-Campus — основные преимущества заключены в характеристиках и начинке кампуса. Так, управление сетями посредством системы способно сократить операционные и эксплуатационные расходы сети до 80%. При этом все управление осуществляется через автоматизированные графические интерфейсы, что значительно экономит время в сравнении с использованием командной строки.

Ранее упоминалось о том, что кампус способен предсказывать неисправности. Однако главной особенностью является то, что для качественного анализа система не требует длительного накопления данных, поскольку в нее уже встроены библиотеки ИИ, которые позволяют распознавать основную часть проблем сети и снизить скорость реагирования и исправления неисправностей до нескольких секунд.

Третье важное преимущество — это открытая экосистема кампуса или API-интерфейсы. Она позволяет клиентам, использующим NCE-Campus (NC), не просто использовать готовую систему, но также совершенствовать ее в условиях локальной инфраструктуры в зависимости от потребностей конкретного предприятия. Благодаря этому есть возможность тестировать совместимость NC с другими сервисами, решениями, программным обеспечением и т. д.

Немаловажным аспектом является и безопасность решения, которая обеспечивается за счет многоступенчатой системы защиты и контролем доступа. Во-первых, система постоянно обновляется Huawei, и на поддержание безопасности компания направляет большие ресурсы. Во-вторых, безопасность пользователей обеспечивается за счет нескольких методов аутентификации, межсетового экрана NGFW, обеспечивающего безопасность оборудования, и т. д.

Кому нужен iMaster NCE-Campus?

«Прежде всего NCE-Campus — это решение, которое распространяется на малый и средний бизнес, но при этом применять его можно довольно широко», — говорит Андрей Проскурин.

В Казахстане первый проект с использованием возможностей NCE-Campus был реализован в прошлом году в банках и университетах. По словам специалиста, помимо этого решение подойдет многим предприятиям, использующим большое количество приложений, а также для тех сфер, где пользователи не имеют глубоких знаний о сетевых технологиях.

Таким образом, в силу масштабируемости решения iMaster NCE-Campus, целесообразность его использования наиболее полно раскроется на предприятиях торговли, в образовательных учреждениях, на производственных предприятиях из разных сегментов экономики, а также в организациях, занимающихся видеонаблюдением, где, к примеру, требуется создание и развертывание подсетей и отдельных систем.