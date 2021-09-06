Время умных счетчиков. Kcell реализует цифровизацию приборов учета в Казахстане

Нурлан Шарипов, Stream Leader сектора Product Development АО «Кселл», о том, как выгодно использовать интернет вещей.

Ведущий мобильный оператор и провайдер цифровых услуг Kcell совместно с предприятием Приборостроительный завод «Сайман» начали цифровизацию приборов учета газа с возможностью удаленного мониторинга данных по технологии NB-­IoT. О том, как новый этап развития интернета, значительно расширяющий возможности сбора, анализа и распределения данных, открывает новые возможности для B2B и как выгодно использовать интернет вещей рассказал Stream Leader сектора Product Development АО «Кселл» Нурлан Шарипов.

— Нурлан, предоставляет ли Kcell сеть NB-IoT для корпоративных клиентов?

— Да, предоставляет, и сеть покрытия постоянно расширяется.

— Что получают ваши партнеры? Какие технологические решения для бизнес-задач?

— Наши клиенты и партнеры получают новую технологию передачи данных для приборов с низким потреблением электроэнергии. Новый стандарт связи обладает рядом преимуществ, а именно — низкой стоимостью радио-модулей, широким покрытием, хорошим уровнем сигнала в зданиях. Более того, срок службы батареи может достигать 10 лет с возможностью обслуживания на одной базовой станции до 50 000 устройств одновременно.

— Нурлан, расскажите о возможностях сети NB-IoT от Kcell.

— Помимо указанных выше преимуществ очень важной возможностью является масштабируемость. Мы можем включать сеть NB-IoT на нашей текущей инфраструктуре 4G. Это значит, что нам не нужно строить дополнительные базовые станции (а это существенные материальные и временные затраты). Также нужно выделить, что NB-IoT работает на лицензируемом диапазоне частот, что дает преимущество в качестве связи в сравнении с аналогами.

— Какие перспективы развития рынка интернета вещей?

— Интернет вещей открывает большие возможности для компаний: повышение эффективности, снижение затрат, снижение рисков. Развитие технологии NB-IoT стало возможным за счет внедрения сети LTE, которая широко представлена в Казахстане. Более того, благодаря реализации операторами программы «250+» отдаленные села уже подключаются к широкополосному мобильному интернету. А значит, будущее «умного» ЖКХ возможно не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах Казахстана.

Ежегодно IoT рынок растет на 15-20%, активно развиваясь во всех направлениях, но лидирующей сферой применения интернета вещей является ЖКХ.

«NB-IoT от Kcell за время проведения пилотных проектов в разных городах показала широкое, плотное покрытие и стабильную работу. Покрытие сетями NB-IoT стабильно растет. Согласно данным J’son & Partners Consulting, объем рынка Интернета вещей к 2024 году вырастет троекратно по сравнению с объемом рынка в 2019 году. Учитывая активную работу в этом направлении и техническую поддержку, которая оказывается, тяжело не согласиться с этими данными. В целом IoT будет тесно связан с индустрией 4.0, поэтому, думаю, мы движемся в правильном направлении», - прокомментировал эксперт компании «Сайман» Куаныш Зикирбай.

Новые индивидуальные приборы учета контролируют расход, дистанционно передают данные счетчика. Основным отличием «умных» счетчиков является наличие беспроводной передачи данных, устройство не только передает показания, но и значительно расширяет функционал. Одной из основных проблем в улучшении обычных приборов было то, что добавление различных функций не сильно улучшало взаимодействие с данными в виду того, что для обработки приходилось быть на месте установки самих приборов. Беспроводная передача данных решает эту проблему и открывает большое поле для развития этого направления.

«Казахстанский рынок IoT активно развивается. Важность IoT для нынешнего и будущего бизнеса, несомненно, подтверждено рядом международных исследований. Через оптимизацию всех процессов производительность труда увеличивается. Мы инвестируем в новые технологии и создаем новые бизнес-модели для распределения доходов и более широкого использования инноваций совместно с партнерами. Путь цифровой трансформации уже имеет преимущество и представляет огромную ценность благодаря открытости и прозрачности процессов», — отметил Юрий Харламов, СЕО Kcell.

Работа ведется в рамках реализации IoT госпрограммы «Цифровой Казахстан» по цифровизации городского и сельского хозяйства и внедрению передовых инженерных решений.