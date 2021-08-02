Корпорация Canon — один из мировых лидеров в области создания цифрового оборудования для частных и бизнес-пользователей.

Компания занимает уверенные позиции в сферах фото- и видеотехники, индивидуальной, профессиональной печати и корпоративного документооборота. В Казахстане Canon работает на протяжении 15 лет, и готова предложить на нашем рынке все необходимые решения для организации процесса управления печатным документооборотом.

Несмотря на снижение спроса в корпоративном секторе в прошлом году, компания увеличила свою долю на рынке по целому ряду продуктовых направлений. В условиях перехода на удаленный формат работы и сокращения объемов печати, решения Canon по управлению документооборотом в домашнем офисе, а также удаленно для бизнеса пользовались большим успехом. Это стало возможным за счет широкого ассортимента оборудования и программного обеспечения, отвечающего всем современным требованиям по автоматизации и цифровизации процессов.

В Казахстане продажи Canon осуществляются через партнерскую и дистрибьюторскую сеть. Она охватывает все регионы и насчитывает более 30 компаний. Линейка продуктов Canon рассчитана на самых разных потребителей — от моделей для домашнего использования до высокопроизводительного оборудования корпоративного уровня, требующего от партнеров наличия опыта в проведения предпродажной подготовки, установки, наладки и запуска оборудования, а также последующего сервисного обслуживания.

Важно отметить, что Canon в своей работе придерживается ценностей философии Kyosei, что в переводе с японского означает «жить и работать вместе во имя общего блага». Она отражает концепцию устойчивого развития и играет главную роль в том, как компания ведет бизнес ― это касается разработки продукта и его использования, преимуществ для сотрудников, партнеров, клиентов и окружающей среды.

Компания продолжит уделять большое внимание развитию своей партнерской сети и уровня компетенций компаний-партнеров. Реальные истории успеха партнеров из Алматы и Нур-Султана можно посмотреть в ролике. Эти примеры подтверждают правильность пути, который выбрал вендор для развития бизнеса в Казахстане.