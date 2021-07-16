Когда компания Hewlett Packard Enterprise впервые представила миру новую платформу Synergy, это произвело на рынке большой фурор.

Этот шаг ознаменовал намерение НРE войти в новую отрасль инфраструктурных решений — компонуемых инфраструктур. Шесть лет спустя HPE Synergy остается одним из самых популярных решений для ЦОД, которые помогают заказчикам достигать новых результатов. Благодаря чему платформе удалось совершить революцию на рынке?

Совместное решение против сложных вызовов

Для большого количества предприятий в различных отраслях по всему миру переход в программно-определяемые центры обработки данных и в гибридные облака сейчас в приоритете. Ведь это позволяет решить самые разные проблемы. Например, обеспечить управление и контроль разнородной инфраструктурой, улучшить безопасность для противодействия киберугрозам, выполнить требования соглашений об уровне обслуживания корпоративного класса для критически важных приложений, получить более гибкое управление инфраструктурой, а также более эффективно внедрять инновации со скоростью изменений экосистемы предприятия.

Когда требуется быстрый переход на программно-определяемые ЦОД и гибридные облака, на помощь приходит HPE Synergy в сочетании с VMware Cloud Foundation. За почти 20 лет сотрудничества компании HPE и VMware вместе создали множество революционных решений для ЦОД. Вместе они предлагают самую широкую в отрасли линейку интегрированных решений виртуализации, облаков, мобильного доступа и услуг.

Одно из таких решений — VMware Cloud Foundation on HPE Synergy. В основе лежат серверы Synergy, созданные на базе процессоров Intel Xeon. Благодаря интеграции VMware Cloud Foundation и HPE OneView удается создать готовое, полностью автоматизированное корпоративное решение гибридного облака, которое позволит упростить управление ЦОД, сократить расходы и подготовить инфраструктуру для будущих нужд.

Зачем вам это нужно?

Есть много примеров использования решения HPE Synergy и VMware Cloud Foundation, однако мы хотели бы остановиться на пяти наиболее популярных сценариях.

— Модернизация ЦОД. Клиент получает возможность внедрить полностью готовое к использованию частное облако на единой компонуемой платформе.

— Консолидация инфраструктуры. Объединение традиционных ЦОД и ресурсов публичных облаков на базе общей автоматизированной инфраструктуры.

— Автоматизация IТ. Решение позволяет полностью автоматизировать развертывание инфраструктуры и приложений благодаря возможности организации портала самообслуживания и полной готовности инфраструктуры к эксплуатации сразу после установки.

— Гибридное облако. Использование интегрированной облачной платформы для управления облаком и запуска корпоративных приложений в средах частных и публичных облаков.

— Поставщики корпоративных услуг. Платформа позволяет поставщикам корпоративных услуг предлагать заказчикам решения, обеспечивающие ускорение перехода на гибридное облако и программно-определяемый ЦОД.

Плюсы и преимущества платформы

HPE Synergy на базе процессоров Intel Xeon — это уникальная платформа для сред частного и публичного облака на базе продуктов VMware. Платформа HPE Synergy может похвастаться множеством преимуществ, среди которых наиболее важные для клиентов — это возможность автоматизации, простота, гибкость и эффективность.

Так, поскольку платформа программно-определяемая и имеет соответствующие интеллектуальные функции, это позволяет в полной мере воспользоваться функционалом автоматизации и, соответственно, ускорить окупаемость бизнеса. При этом уникальная интеграция VMware Cloud Foundation SDDC Manager и HPE ОneView позволяет динамически компоновать вычислительные ресурсы для решения задач бизнеса.

В то же время HPE Synergy позволяет сделать инфраструктуру проще, сократить расходы, а также «подстроиться» под будущие потребности. Этого удается достичь благодаря эффективному независимому масштабированию вычислительных ресурсов и подсистемы хранения данных для развертывания широкомасштабных сред программно-определяемых ЦОД. HPE Synergy также гарантирует быстрое масштабирование физической инфраструктуры в соответствии с изменениями и требованиями бизнеса. Кроме того, использование платформы — это экономия времени, ведь она позволяет оптимизировать использование ресурсов благодаря функциям компоновки аппаратных ресурсов и уменьшает потребность в ручной работе с физическим оборудованием.

Опыт на практике: Porsche

Одними из тех, кто ощутил преимущества использования VMware Cloud Foundation on HPE Synergy, стал поставщик IT-услуг компании Porsche Holding — Porsche Informatik. Как и любая компания с разнородной и многоуровневой гибридной инфраструктурой, Porsche Informatik искала простые и надежные системы с высокой вычислительной мощностью, высоким уровнем автоматизации и безопасности. Нуждаясь в кардинальном изменении подхода к IТ и построении программно-определяемого ЦОД, компания открыла для себя платформу HPE Synergy.

Благодаря HPE Synergy поставщик IТ-услуг создал программно-определяемую инфраструктуру, которая позволяет пользоваться всеми преимуществами гибридного облака, а также отвечает специфическим требованиям Porsche Informatik.

Уже через шесть месяцев использования платформы компания отметила повышение производительности и скорости рабочего процесса. Настоящим мозговым центром всей структуры ЦОД в Porsche Informatik стало программное обеспечение HPE OneView. Благодаря этому ПО команда ІТ-поставщика смогла не только организовать работу новой компонуемой платформы, но и получить контроль над всей средой вычислений и отдельными рабочими задачами.

«HPE Synergy позволяет легко и быстро планировать, а также внедрять любые проекты корпорации Porsche Holding и всей группы VW Group, будь то масштабные замыслы, краткосрочные задачи или амбициозные проекты по цифровизации», — отметил руководитель подразделения виртуализации и хранения данных компании Porsche Informatik Джеральд Незерки.

HPE Synergy в сочетании с VMware Cloud Foundation — единственное на сегодня решение, которое способно предложить комплексный программно-определяемый продукт на базе компонуемой инфраструктуры для управления вычислительными, сетевыми, облачными ресурсами, системами хранения и безопасности. Это надежное решение нового поколения может использоваться для обеспечения работы всех корпоративных приложений, как традиционных, так и контейнерных, а также для управления ими в облачных средах.