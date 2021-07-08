Игровой ноутбук ROG STRIX SCAR 17: спасение во время дефицита

Компания ASUS уже давно укрепила свои позиции на рынке, создавая бескомпромиссные продукты, совершенствуя их и подстраивая под современные игровые тенденции.

К нам на обзор попал топовый игровой ноутбук ROG STRIX SCAR 17 от ASUS c самыми мощными комплектующими NVIDIA и AMD. Давайте разберемся, чем он так хорош и стоит ли его рассматривать как альтернативу стационарному ПК.

Сферу железа поглотила волна майнинга и, как следствие, серьезная волна дефицита комплектующих на рынках всего мира. Если вы планировали приобрести стационарный компьютер с хорошими разгонными данными в 2020 году, то его можно было собрать за 600-700 тысяч тенге. Сейчас из-за скачка цен на видеокарты вам придется за такую же конфигурацию заплатить примерно на 70-80% больше. Опять же, если вам удастся найти подходящее железо. Напоминаю, что видеокарты и жесткие диски в 2021 году стали крайне дефицитным товаром. И тут назревает вопрос: а какая есть альтернатива?

А в качестве альтернативы предлагаю рассмотреть самую огненную линейку игровых лэптопов ROG STRIX SCAR 17 модели G733Q с 17-дюймовой матрицей. Этот монстр стал одним из главных претендентов на звание лучшего игрового ноутбука 2021 года: мощная начинка сочетается со скоростным дисплеем, удобной игровой клавиатурой и ярким дизайном.

Комплектация

Ноутбук поставляется в большой и тяжелой картонной упаковке, в которой находятся компактная коробка с пластиковой ручкой для удобства перемещения и фирменный рюкзак. Я не любитель рюкзаков, но такой не стыдно захватить с собой даже на деловую встречу!

Блок питания находится в отсеке справа, а ниша посередине под ноутбуком вмещает в себя еще одну плоскую коробочку с разными инструкциями, двумя съемными панельками и специальным брелком с NFC меткой Keystone II.

Панельки Armor Cap на магнитах, легко меняются под настроение и индивидуальный вкус

Внушительный размер блока питания как бы намекает на удвоенную мощность

В левом отсеке находится продвинутая игровая мышь ROG Chakram Core.

Красный полупрозрачный элемент — это NFC брелок KeyStone II заключенный в фирменный держатель с карабином.

Мышка легкая и большая. Светящийся скролл гармонирует с приглушенной подсветкой логотипа. Помимо основных правой и левой клавиш сбоку спряталась вращающаяся кнопка для взаимодействия с большим пальцем руки.

Рюкзак имеет объемное пространство внутри, разделенное на две части, внешний карман под замком и два бутылочных отсека. Верхняя часть подгибается и закрепляется ремешками.

Внешний вид

Внешний вид ноутбука выглядит очень взросло и… по-мужски. Даже обилие подсветки не делает из ROG STRIX SCAR «несерьезного парнишку», обвешанного мишурой ради привлечения лишнего внимания и повышения уровня значимости. А когда открываешь крышку, запускаешь ПО, производишь первые щелчки по клавишам, становится понятно, что высокий уровень задан с самого начала и внедрен в каждую деталь. Не нужно ничего и никому доказывать внешним видом, содержание проявит себя в первые 10 минут «общения».

Во избежание скольжений по столу нижняя панель корпуса подкреплена длинными резиновыми ножками.

Логотип на крышке является одним из главных светящихся элементов дизайна

Дисплей

Дисплей имеет диагональ 17,3 дюймов с разверткой 300 Гц и разрешение 1920×1080 точек (матрица BOE NE173QHM-NY1) — это наиболее оптимальные параметры экрана для самых динамичных игр вроде Counter-Strike: Global Offensive и прочих.

Экранные рамки Strix Scar 17 довольно тонкие — всего 4,5 мм, что делает этот ноутбук более компактным по сравнению с предыдущими моделями и в своем классе в целом.

Яркости устройства достаточно для любого типа помещений, кроме, разве что, открытого пространства с прямыми солнечными лучами.

Настраивать практически все параметры ноутбука, в том числе и экран, помогает приложение Armoury Crate. Следовательно, цветопередачу каждый может откалибровать для своего комфортного восприятия и опираясь на личные нужды. Углы обзора широкие. В штатных настройках цвета экрана соответствуют привычному восприятию для человека, не имеющего зрительных отклонений. Черный цвет не переходит в светлые оттенки под скошенными углами, как это часто случается с большими экранами. Охват цветов соответствует sRGB с небольшими отклонениями в точке серого.

Технология Adaptive-Sync устраняет неприятный эффект разрыва кадра и уменьшает задержку отображения путем синхронизации частоты обновления экрана с частотой вывода кадров. Это позволяет обеспечить высокое качество изображения и улучшенную реакцию игры на действия пользователя.

Клавиатура и тачпад

Кнопки тачпада встроены под внешней панелькой по нижним углам, нажатие на них сопровождается громким характерным звучанием. ROG STRIX SCAR 17 имеет большую полноразмерную клавиатуру, размещенную на гладкой, местами прозрачной панели. Сверху расположен дополнительный ряд клавиш. Кнопки при нажатии отвечают очень приятным звуком механического щелчка. Подобная деталь позволяет ощущать больше уверенности во время увлеченного игрового процесса. Каждая клавиша подсвечивается своим цветом, переходя плавно от холодных оттенков к теплым и наоборот, но при желании цвета и тип подсветки можно настроить на свой лад. Все подсвечиваемые элементы можно отключить, и клавиатура не будет отвлекать ярким светом.

Светящаяся полоса снизу

Подсветка клавиатуры

Оптико-механический тип клавиатуры

Клавиатуры мембранного типа, какие мы обычно встречаем у классических офисных ноутбуков, сильно отличаются от оптико-механических клавиатур игровых машин не только звуками при взаимодействии, но и скоростью срабатывания. Нажатие клавиш прерывает инфракрасный луч, после чего регистрируется срабатывание. Подобный механизм позволяет регистрировать нажатие всего за 0,2 мс. В то время как мембранная клавиатура обрабатывает сигнал в среднем за 5 мс. Подобные нюансы не особо важны в повседневной работе, но серьезно влияют на ход событий во время игры. Профессиональные киберспортсмены обычно обращают внимание на тип клавиатуры и мыши, чтобы изначально предупредить механические помехи и сосредоточиться на соревновании.

Конфигурация

Начинка героя обзора по нынешним меркам весьма солидная. В тестируемом образце: процессор Ryzen 9 5900HX 3,3-4,6 Ггц, мобильная версия видеокарты RTX 3070 8 Гб GDDR6 (топ конфигурация предусматривает RTX 3080), 16 Гб оперативной памяти DDR4-3200 и 1 Тб SSD. Два разъема SO-DIMM поддерживают до 64 Гб, а два слота M.2 поддерживают RAID 0 при наличии двух одинаковых SSD.

Тяжеловесность конструкции обусловлена наличием хорошей системы охлаждения. По данным производителя, в ней применяются фирменные вентиляторы усовершенствованной конструкции Arc Flow, усиливающие воздушный поток для графического процессора на 21% и для центрального процессора на 35%. Прочные лопасти Arc Flow из жидкокристаллического полимера имеют толщину у основания всего 0,2 мм, что делает их максимально эффективными при работе с сильным нагревом в небольшом пространстве. 4 радиатора имеют очень тонкие ребра для легкого прохождения воздуха, который собирается снизу и под дисплеем, а выдувается по бокам и сзади. А для того, чтобы эффективность системы охлаждения со временем не снижалась из-за пыли, в Strix SCAR реализована система самоочищения, которая успешно работает и на других игровых ноутбуках ASUS.

Что меня больше всего порадовало, так это наличие жидкометаллического термоинтерфейса. Я уже много лет практикую процедуру скальпирования процессоров Intel и вручную наношу жидкий металл взамен термопасты. А бренд ROG этот процесс автоматизировал, адаптировал для ноутбуков с процессорами AMD Ryzen и вывел на массовое производство. Браво! Не понимаю, почему это сделали только сейчас. По моим скромным подсчетам, процессор вкупе с жидким металлом теряет примерно 20 градусов при максимальной нагрузке, нежели с термопастой (даже самой дорогой и качественной).

Стоит отметить сильный звук. Благодаря четырем динамикам, разделенным по воспроизводимым частотам, звучание громкое, объемное, с явной басовитостью, не глухое и четкое.

По бокам и на задней боковой панели корпуса расположено много разъемов.

Сзади: сетевой порт, разъем питания, Type-C, HDMI, USB A 3.2.

Слева: два USB 3.2 и комбинированный выход на наушники и микрофон.

Справа: место для магнитного NFC ключа Keystone II.

Автономность

В ноутбук установлен литий-ионный аккумулятор на 90 Вт/ч. При средней яркости экрана, беспрерывном просмотре видео-контента удалось продержаться без зарядки чуть больше пяти часов. Для полного восстановления энергии от розетки потребуется всего 2 часа 19 минут. Такой быстрый результат достигается благодаря мощному блоку питания. Чтобы обезопасить себя от резкого выключения ноутбука во время игры, лучше подключить его сразу к питанию.

Тестирование

Ноутбук мне достался на достаточно ограниченное время, и возможности протестировать его в разных играх не было, поэтому я воспользуюсь продуктами 3D Mark для того, чтобы вычислить общую производительность системы.

1.Time Spy

Первым на очереди оказался бенчмарк Time Spy. В этом тесте испытуемая система набрала в общем 5204 балла.

2.Time Spy Extreme

Далее запускался тест Time Spy Extreme, который больше подходит для 4K гейминга. В этом тесте система набрала 2382 балла.

3.Port Royal

В бенче Порт Рояль система набрала 6002 балла.

4.Fire Strike Ultra

Ну и напоследок, в Файр Страйк Ультра наша система выбила 6617 очков.

5.Температурный тест

Вы можете позапускать тесты на своем железе и сравнить производительность. Осталось только протестировать систему охлаждения на предмет ее эффективности. Прожарим процессор бенчем LinX.

Тяжелейший режим на протяжении 17 минут давил 20 проходов на все ядра Ryzen 9, и максимальная температура достигла 87,8 градусов, не отправляя процессор в тротлинг. Как по мне — отличный результат, ведь в реальной жизни найдется мало приложений, способных нагружать процессор так сильно и беспощадно!

Стоит еще раз напомнить, что отличные температуры достигаются еще и благодаря нововведению в виде жидкометаллического термоинтерфейса. Что особенно показательно на игровых машинах!

Программное обеспечение

На ноутбук предустановлена Windows 10, а на сайте указано, что в дальнейшем будет доступно бесплатное обновление до Windows 11, когда последняя будет выпущена.

Заключение

Из достоинств отмечу:

— прочный комбинированный корпус;

— возможность корректировки цветов с помощью программного обеспечения (утилита ASUS Armoury Crate);

— кастомизация внешнего вида благодаря наличию сменных панелей в наборе;

— отличная производительность;

— удобная клавиатура;

— возможность настраивать подсветку;

— полезные аксессуары в комплекте;

— хороший звук;

— прекрасное качество изображения;

— термоинтерфейс в виде жидкого металла;

— привлекательный дизайн.

Стоит упомянуть и некоторые нюансы модели:

— автономность хороша для работы, веб-серфинга, просмотра видео, но игры — только с подзарядкой. Хотя это относится ко всем игровым ноутбукам.

— скачки шума при сильной нагрузке и интенсивном охлаждении видеоядра и процессора в режиме Turbo (при офисной работе можно поменять режим на более тихий);

— не предусмотрено место для карты памяти (для контент-мейкеров это важный атрибут);

— на рабочей панели остаются хорошо различимые следы от рук;

— полностью отсутствует веб-камера (для некоторых параноиков этот нюанс сойдет за достоинство);

— цена гаджета высокая — 1 млн тенге (хотя с учетом нынешних цен на видеокарты вполне подъемная).

ASUS создал прекрасный игровой ноутбук, который отвечает всем современным требованиям геймерской индустрии. В ROG Strix SCAR 17 установлен очень мощный процессор от AMD на прогрессивной архитектуре, что заметно повысило общую производительность, а видеокарты RTX 3070/ 3080 способны обеспечить высочайшую скорость в любых современных играх, и можно не переживать за перегрев, лаги, мелькающие текстуры и постоянное торможение процесса.