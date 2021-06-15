Кейс: как банк «Возрождение» создал единое цифровое пространство для управления процессами на low-code платформе

Что получил один из ведущих банков России от внедрения low-code платформы Creatio на разные участки работы?

Банк «Возрождение», один из ведущих финансовых институтов России, внедрил и масштабировал low-code платформу Creatio на разные участки работы — сейчас с ее помощью автоматизируют управление ITIL-процессами, HR-сервисами, процессами административно-хозяйственного департамента, поддержку процессов эквайринга и работу с рекламациями. Совместно с производителем Creatio, компанией «Террасофт Россия», команда Банка подготовила подробное описание проекта и поделилась деталями его реализации.

Первым этапом проекта стала миграция ITSM-системы Банка на новую платформу с целью построения единого пространства для управления основными ИТ-процессами. Интегратором выступила компания IT Expert, партнер «Террасофт Россия». Успешный запуск дал старт новым проектам — за два года к платформе Creatio были присоединены и другие участки работы. Сейчас в системе работают более 400 сотрудников банка, от ИТ до маркетинга. Кроме того, сформирован центр компетенций по Creatio, участники которого занимаются развитием и администрированием платформы.

«В ходе проектов для решения различных задач платформа Creatio дает возможность применять как написание кода, так и встроенные low-code технологии. Многие участки были автоматизированы с помощью базовых инструментов платформы», — отметил Денис Громов, ведущий специалист Службы поддержки информационных систем Банка «Возрождение».

В Банке «Возрождение» планируют и дальше развивать платформу, добавляя в нее новую функциональность и подключая новые направления работы. «Создание единой платформы для управления разными процессами банка и предоставление новых инструментов работы позитивно сказались на удовлетворенности наших сотрудников, поэтому мы хотим и дальше масштабировать платформу — так, в этом году планируем автоматизировать процессы Операционного департамента, который становится основным подразделением в Банке», — рассказал Максим Юганов, Заместитель директора Департамента информационных технологий — Начальник службы поддержки информационных систем Банка «Возрождение».

«Мы работаем над low-code платформой Creatio, чтобы наши клиенты при желании могли на ее основе создать собственный продукт, который будет закрывать их специфические потребности. В Банке „Возрождение“ активно пользуются этой возможностью, постоянно расширяя функциональность на другие участки. Желаем клиенту и дальше успешно развивать систему», — прокомментировал Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия».

Познакомиться с деталями проекта по построению единой системы для управления бизнес-процессами в Банке «Возрождение».