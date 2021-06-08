Никита Тарасов, «Додо Пицца»: перейти в облако не страшно, если найти хорошего провайдера

Управляющий директор сети пиццерий рассказывает об «облачном» опыте компании.

Управляющий директор франчайзи «Додо Пицца» в Казахстане Никита Тарасов рассказывает в интервью Profit.kz об «облачном» опыте компании, о том, как «Додо Пицца» пришла к облаку, и как… зашла в него снова. А еще — почему «Додо Пицца» это ИТ-компания.

— Никита, начну со стандартных вопросов: несколько слов о компании, как вы развиваетесь в Казахстане, динамика, цифры.

— «Додо Пицца» в Казахстане, а мы являемся франчайзи, представлена в 4 городах — Алматы, Костанай, Павлодар, Рудный. Кроме того, мы являемся партнером «Додо Пицца» в Чехии. Правда, пока мы там только на этапе запуска. Планируем в ближайшее время открыть около 20 пиццерий в этой европейской стране.

— А как с ростом вашего бизнеса?

— Мы работаем на протяжении 6 лет, и наша первая пиццерия была открыта в Костанае. Это была 30 по счету пиццерия во всей сети «Додо Пицца». Сейчас у нас 15 пиццерий, а в самой сети — больше 700.

Если говорить о росте, то тут необходимо сделать скидку на пандемию: сравнивать объемы во время пандемии и после некорректно. Но, субъективно, с учетом поправки «на ветер», думаю, что мы выросли по выручке примерно на 20%.

Я немного забегу вперед, и скажу, что один из секретов успеха — это стандартизация. Всю матрицу нам предоставляет «Додо Пицца». Там огромный рецептурный отдел.

— Это значит, что пицца в Рудном будет идентична той, которую можно отведать в Алматы?

— Да, именно. Это тот же техпроцесс, те же ингредиенты, те же печи и так же обученные сотрудники пиццерии. Развиваться в такой системе достаточно легко. Это просто шаблон для бизнеса.

— Один из тезисов, который прозвучал в беседе с вами — это то, что «Додо Пицца» представляет собой ИТ-компанию. Звучит несколько неожиданно. Почему ИТ-компания?

— Вопрос непростой. Думаю, главная мотивация — это желание видеть любую бизнес-метрику пиццерий, о которых только можно подумать. И с самого начала у основателя франшизы была именно такая идея. Но одно дело, когда у тебя 1 пиццерия, другое — когда 700. Таким образом, концепция «все оцифровать» стала очень важной для «Додо Пицца». И сейчас в ИТ работает больше сотрудников, чем во всех остальных подразделениях управляющей компании. И все эти сотрудники работают над усовершенствованием CRM-системы, над какими-то другими перспективными ИТ-продуктами.

— Вы немного ушли вперед и утвердили меня во мнении, что главная «ИТ-начинка» у «Додо Пицца» — это CRM-система — Dodo IS. Так что это, что там под капотом? Комплексное решение из коробки, которое годится для операционных задач стандартной франшизы — установили и начали работать? Или что-то большее?

— Устанавливать ничего не нужно — это полностью облачное решение. Открыли браузер, авторизовались и всё — вы в системе. Соответственно, требования к вычислительной системе достаточно скромные. Данные, которые можно «поднять» из Dodo IS, скажу без преувеличения, очень широки — от выручки в любой момент в любой пиццерии франшизы, до тепловой карты — посещаемости в момент, среднего чека и каких-то сложных корреляций.

Помимо этого, в Dodo IS тесно интегрированы системы товарного и складского учета, управления запасами, управления персоналом, клиентская база. Также мы используем локальные 1С-приложения, которые тесно интегрированы не только с Dodo IS. Наконец, наши некоторые системы интегрированы с сервисами госуслуг.

— Получается, что Dodo IS покрывает и производственные задачи, а не только управленческие?

— Да, помимо CRM, в это решение встроена и HRM-система, и ERP-система. То есть это, all-in-one. Из первых уст могу сказать, что Dodo IS очень сильно помогает управленцам в части планирования деятельности предприятия — от количества сотрудников, а эта цифра опирается на исторические данные, которые, в свою очередь, зависят от сезонности, до прогнозирования закупок.

Хочу сразу пояснить — с Dodo IS у нас ситуация обстоит достаточно хорошо. Там как-то все правильно оптимизировано.

— Я так понимаю, что эти приложения критически важны для вас, ведь сбой в работе означает фактически остановку предприятия. Вопрос вот в чём: как вы нивелируете эти риски? Есть какой-то SLA, который предъявляете к провайдеру?

— Это очень важное замечание, которое требует более детального пояснения. Ранее наши учетные системы размещались Hetzner Cloud. Но вот реальная проблема, с которой мы столкнулись, — это долгая выгрузка данных. Понятно, что бизнес очень чувствительно относится к этому моменту, и в итоге это стало просто неприемлемо для нас. И, проанализировав различные варианты, мы приняли решение о переходе к облачному оператору в Казахстане, как наиболее полно отвечающему требованиям по доступности ресурсов.

— Да, мы логично приближаемся к вашей миграции в облака. Вообще есть какое-то предубеждение, что экспертиза локальных провайдеров несколько уступает международным. Это соответствует действительности?

— Нет, вовсе нет. В нашем случае была выбрана компания Cloud24.kz. И ребята сразу подключились к процессу, провели полноценный аудит ситуации, проанализировали бизнес-процессы, изучили потенциальные риски. В результате предложена оптимальная конфигурация для учетных систем.

Но на этом участие Cloud24.kz не закончилось. Изначально планировали мигрировать самостоятельно, но в процессе пришли к выводу, что лучше доверить эту работу Cloud24.kz. Команда без преувеличения отнеслась к задаче творчески. И что немаловажно, помимо самого факта переноса, были обнаружены уязвимые места, которые, разумеется, были минимизированы уже на новой площадке.

— Итак, миграция. Что вы получили? Какие ключевые задачи решили с ее помощью, какие параметры улучшились?

— Самое важное — нагрузка. Теперь системы отлично справляются с большими объемами запросов, соответственно, выгрузка данных занимает буквально пару секунд. То есть, тут рост производительности на порядок.

Второе — арендуя виртуальные сервера, мы дополнительно получили услугу по защите от DDoS-атак, систему по предупреждению взлома, защиту от ботнет-сетей и ежедневное резервное копирование виртуальных машин. Порадовало то, что все дополнительные услуги мы получили бесплатно, чего другие провайдеры, по крайней мере, из того списка потенциальных облачных партнеров, что мы изучили, не предоставляют.

Ну, и самое важное — за несколько месяцев ни одного сбоя. Это именно тот результат, который мы хотели получить.

— Задумывались ранее создать свой ЦОД?

— Конечно, такая идея была, думали идти в эту сторону ранее. Но, взвесив все за и против, однозначно пришли к мнению, что это не про нас.

Во-первых, это существенные инвестиции: оборудование, серверная комната, кондиционирование, источники бесперебойного питания, программное обеспечение и так далее. Второе — нужна какая-то экспертиза: развернуть софт, следить за всей инфраструктурой, держать в актуальном состоянии и ПО, и оборудование. Какие-то резервные копии делать. То есть, нужны люди. Это должны быть специалисты, а они стоят дорого. Третье — если это арендованное помещение, то нужно быть готовым к тому, что когда-то придется менять дислокацию. Опять-таки — линии связи: нужно подводить хорошие каналы. В общем, это отдельное направление. И мы, если честно, не готовы к этому. Мы хотим концентрироваться на бизнесе, а не решать какие-то задачи, связанные с виртуальными машинами и прочими ИТ…

Потом по деньгам. Там тоже не все так просто. Вот эти инвестиции, о которых я говорил, их нужно делать сразу. И много. А с облачным провайдером — плати понемногу, относи на операционные издержки — никаких капитальных затрат. Еще раз повторю: всё, что связано с ИТ — это большой отдельный бизнес, это очень дорого. И это точно не про МСБ.

— Несколько отвлеченный вопрос. Некоторое время активно обсуждалась оторванность малого бизнеса от облака. Мол, у МСБ не так много задач, которые, в принципе, могут мигрировать в облако. С другой стороны, мы видим, что ресторанный бизнес вполне созрел для этого. Как бы вы это прокомментировали?

— Тут ничего оригинального — выше я практически ответил на этот вопрос. У бизнеса нет времени заниматься нехарактерными для него делами — мы, как сеть пиццерий, должны думать о том, как привлечь посетителей, как предложить им лучшее, сделать так, чтобы они пришли в следующий раз. Это бесконечная работа с поставщиками, с персоналом, это контроль качества и прочее, прочее, прочее. ИТ — это не наш бизнес, поэтому очень правильно найти партнера и передать ему весь этот клубок забот.

Что касается МСБ — я считаю, что бизнес всё больше и больше будет идти в облако. Потому что преимущества очевидны, они на поверхности. Фактически, это безальтернативное будущее.

— И предлагаю завершить не совсем айтишным вопросом. Пробовали ли вы создать рецепт для казахстанского рынка с учетом вкусовых предпочтений?

— Пробовали. Создали уникальный рецепт. Нам помогла в этом вопросе управляющая компания. Секрет прост: много мяса, — точнее баранины. Заключили договора с поставщиками, которые готовы были нам отгружать мясо по всем пиццериям. Но… эта пицца не стала популярной. Не понравилась потребителям такая рецептура. Так что, классика всегда в цене.