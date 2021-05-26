Бахтияр Ошурбаев, Казтелепорт: телекоммуникации на службе у бизнеса

Интервью с управляющим директором АО «Казтелепорт» о рынке телекома и развитии компании в новых условиях.

Как казахстанский рынок телекоммуникаций адаптируется к новой реальности в условиях пандемии и что нового предлагается клиентам в этой сфере? Об этом рассказывает Бахтияр Ошурбаев, управляющий директор АО «Казтелепорт», крупного инфотелекоммуникационного и облачного провайдера Казахстана.

— Бахтияр Асенович, расскажите, каким на сегодня сложился телекоммуникационный рынок в Казахстане?

— Современный рынок телекоммуникаций — один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Казахстана. Он насыщен традиционными услугами, конкуренция достаточно высокая. Это побуждает операторов связи создавать усовершенствованные продукты, находить дополнительные способы монетизации услуг и сервисов, а также осваивать новые рыночные ниши.

Отрасль телекоммуникаций, как и многие другие, испытала потрясения в 2020 году из-за пандемии Covid-19. В то же время спрос на наши услуги вырос. Для организаций и пользователей потребность в надежной и быстрой связи сильно возросла. Удаленный доступ к рабочему месту, дистанционное обучение и другие ограничения пандемии привели к тому, что коммерческим предприятиям пришлось искать новые способы сохранить бизнес, в том числе используя инфокоммуникационные технологии.

В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего роста сектора ИКТ как драйвера запланированной масштабной цифровизации экономики Казахстана.

По данным портала Profit.kz, рост интернет-услуг в 2020 году составил более 14% по сравнению с показателями 2019 года. Данная тенденция сохраняется в январе–феврале 2021 года.

Как показывает обзор рынка телекоммуникаций, компании в данной сфере постоянно расширяют свои услуги, выступая не только в качестве традиционных операторов связи, но и провайдеров инфокоммуникационных услуг.

Если ранее коммерческие компании Казахстана демонстрировали некоторый консерватизм в плане использования инноваций, то в минувшем году перед ними встали задачи цифровизации и оптимизации своих бизнес-процессов. АО «Казтелепорт» готово помочь им в этом.

— Какую нишу на телекоммуникационном рынке занимает АО «Казтелепорт» и кто ваши основные клиенты? Почему они выбирают вашу компанию?

— Традиционно клиентами АО «Казтелепорт» были организации группы Halyk, а также коммерческие клиенты (финансовые институты, банки, посольства, зарубежные провайдеры и т. д.), которые были знакомы с технологиями передачи данных нашей компании, известной высоким качеством услуг и сервиса, а также профессиональным уровнем подготовки технических специалистов.

В последнее время мы активно выходим на другие сегменты рынка и предоставляем услуги телекоммуникаций горнодобывающим компаниям, государственным и квазигосударственным учреждениям, ритейл-компаниям и розничному сектору. Например, доходы от предоставления услуг для государственного сектора в текущем году планируем увеличить в 4 раза по сравнению с 2020 годом.

Мы предоставляем индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативно решаем возникающие вопросы, оказываем консультативную техническую помощь. В общем, делаем все для того, чтобы клиенты получали качественные услуги быстро и с наибольшими удобствами.

В ответ на растущие ожидания абонентов и более жесткие требования бизнес-сообщества, чьи инициативы в сфере цифровых технологий невозможны без надежного доступа к услугам телекоммуникаций, АО «Казтелепорт» продолжает активную работу по трансформации услуг. Речь идет не только о развитии новых направлений деятельности, но и о смене самих подходов к работе.

Бизнес казахстанского оператора связи выходит далеко за рамки традиционного телекома. Единственный способ увеличить выручку и добиться расположения клиентов сегодня — это дать им все, чего они хотят, и соответственно, чтобы не уступить конкурентам, наша компания на постоянной основе учится эффективно внедрять и монетизировать новые услуги.

— В каком состоянии находятся сети телекоммуникаций АО «Казтелепорт» в данное время? Что модернизировано за последнее время?

— На сегодняшний день АО «Казтелепорт» владеет собственной сетью передачи данных IP MPLS Metro уровня операторского класса и оказывает услуги телекоммуникаций коммерческим клиентам и государственным учреждениям на территории Республики Казахстан.

В прошлом году, завершив масштабную модернизацию сети в Алматы и Нур-Султане, мы получили высокоскоростную, управляемую телекоммуникационную инфраструктуру, которая позволяет удовлетворять потребности клиентов в услугах с пропускной способностью до 100 Гбит/с.

В целях удовлетворения потребностей клиентов, в прошлом году мы расширили возможности интернет-узла в Алматы и запустили новый узел интернета в Нур-Султане. Теперь АО «Казтелепорт» готово удовлетворить возросший трафик клиентов по сервисам онлайн-видеотрансляций, услугам электронного правительства, государственных структур, цифровых облачных решений и т. д.

— Поделитесь, пожалуйста, планами на этот год. Какие цели ставит перед собой компания в сфере телекоммуникаций?

— Мы работаем над тем, чтобы сделать сервисы более удобными и полезными для клиентов. В ближайшем будущем компания планирует сосредоточиться на развитии цифровых каналов взаимодействия, максимально автоматизировать взаимоотношения с заказчиками.

Завершив работы по модернизации сети, созданию распределенных узлов доступа, мы планируем поработать над издержками и оптимизировать свои операционные расходы.

В целях удобства использования клиентами доступа к казахстанскому сегменту сети интернет, планируем подключиться к центру обмена трафиком в Алматы. Аналогичную работу мы уже выполнили в прошлом году в Нур-Султане.

Планируем начать сотрудничать с партнерами на глобальном уровне, выстроить отношения с другими компаниями как внутри телекоммуникационной отрасли Казахстана, так и за ее пределами. Рассматриваем возможности пакетирования услуг телекоммуникаций и других услуг АО «Казтелепорт».

— Какие общемировые тренды отражает сфера телекоммуникаций? Можно ли сказать, что казахстанские компании идут в ногу со временем, учитывают эти тренды?

— Пандемия и новые реалии ведения бизнеса отражаются на потреблении телекоммуникационных услуг и вынуждают пересчитывать затраты и искать новые инструменты развития.

При расширении своей территориальной деятельности компании сталкиваются с проблемами использования корпоративных информационных ресурсов в филиалах, а именно: расходами на закупку нового, зачастую дорогостоящего оборудования, поиском провайдера связи, расширением штата ИТ-специалистов на местах и т. д. При этом компании ориентируются на высокую скорость, надежность и безопасность обмена передачи данных.

Оптимальным решением проблем компаний является технология SD WAN (Software Defined Wide Area Network), при этом, система обеспечивает динамический выбор пути передачи данных из нескольких вариантов подключения (MPLS, 4G/5G, широкополосный доступ и т. д.), обеспечивая филиалам компаний быстрый и легкий доступ к критически важным для бизнеса приложениям, в т. ч. и облачным.

Поскольку решения SD-WAN направлены на территориально распределенные сети, в первую очередь они востребованы компаниями с наличием филиальной сети — это банки, страховые компании, ритейлеры, крупные корпоративные компании и т. д.

В настоящее время технология SD WAN уже внедрена и используется нашей компанией.

Анализ рынка телекоммуникаций показывает, что с технической точки зрения сети различных операторов почти не отличаются. Судя по всему, операторам в ближайшее время будет трудно сохранить свои позиции на рынке и добиться максимально быстрого возврата инвестиций без внедрения эффективных BSS/OSS-систем и инструментов монетизации услуг. Важно именно взаимодействие с клиентами, внедрение удобных сервисов. В конечном итоге от этого выиграют клиенты — они смогут получить больше возможностей для развития своего бизнеса.