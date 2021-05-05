Vivo X60 Pro — для съемок космических пейзажей

Обзор vivo X60 Pro, оснащенного продвинутой системой стабилизации и возможностью очень качественной съемки ночного звездного неба.

Сегодня у нас на обзоре довольно интересная модель от vivo — флагманский смартфон X60 Pro, представленный в апреле этого года. Сами разработчики говорят, что они приурочили выход новинки к 60-летию первого космического полета в мире. Символично, что старт продаж в нашем регионе начался именно 12 апреля — в тот самый день, когда космос покорился человеку.

Думаю, сами знаете, как непросто выбрать модель среди современных смартфонов на Android: по дизайну и характеристикам разница между ними небольшая. Примерно одинаковое наполнение, тонкие корпуса, быстрые зарядки и почти одинаковые возможности камер. Тем не менее, именно качественная фото- и видеосъемка остается наиболее ценной «фишкой» для многих пользователей. И vivo X60 Pro оснащен не просто хорошей камерой, а продвинутой системой стабилизации и возможностью очень качественной съемки ночного звездного неба и даже суперлуния, по заявлению создателей. Что ж, посмотрим, насколько это соответствует действительности.

Внешний вид и удобство использования

Покатые края стекол придают корпусу малую толщину, делают его довольно изящным. Правда, меня этот момент немного удивил, так как производители, наоборот, начали отходить от такой конфигурации. Честно говоря, держать смартфон без чехла не очень удобно, в прозрачном силиконовом чехле пользоваться телефоном гораздо комфортнее.

В комплекте: коробка, телефон, сетевой адаптер, переходник USB-С на 3,5 мм, кабель USB-C, гарнитура, сменные насадки для гарнитуры, инструкция

Но по материалам X60 Pro довольно надёжен со всех сторон. Задняя панель выполнена из сатинированного стекла Gorilla Glass 6 от американской компании Corning. Оно обладает повышенной устойчивостью к падению (и даже не одному, как заявляет производитель) на твердые поверхности. А еще на нем практически не видно отпечатков пальцев. С начала 2010-х годов Corning сотрудничает с ведущими производителями гаджетов: HTC, Samsung, Nokia, Motorola, Huawei. Всего в период 2007–2018 гг. стекла Gorilla Glass были установлены примерно на 5 миллиардов устройств!

Фронтальное покрытие не менее надежное — усиленное литий-алюмосиликатное стекло Xensation для смартфонов премиум-сегмента от немецкой компании SCHOTT. Его основу составляют алюмосиликатные минералы, наделяющие Xensation устойчивостью к царапинам, защищающие от трещин и добавляющие гибкости.

В общем-то, выходит, что при падении X60 Pro за сердце можно не хвататься — думаю, полет с высоты роста он вполне выдержит, особенно если будет в чехле. Но лучше, конечно, быть аккуратнее.

Боковые клавиши в смартфоне расположены на одной стороне, и нет риска ошибочно нажать на кнопки с противоположной при нажатии. Помню, на этот момент пользователи жаловались в обсуждениях прошлых смартфонов vivo. Что ж, плюс производителю за то, что прислушивается к мнениям потребителей. Кнопки при этом тактильно разные и в целом удобные.

Внизу корпуса расположился микрофон, динамик, разъем для двух симок (слота для карты памяти нет) и разъем Type-C. Сканер отпечатков пальцев оптический и находится на экране под стеклом. Реагирует в принципе быстро, но всё же с классическим ёмкостным не сравнить.

Что касается цветового решения корпуса, то на рынок Казахстана X60 Pro поставляется в одном цветовом решении — светло-голубой перламутр Shimmer Blue, который в зависимости от освещения отливает то розовым, то голубым, то сиреневым. Но вообще есть еще вариант с черной задней панелью.

Телефон имеет стандартный AMOLED-дисплей 6,56 дюйма, разрешение 2376×1080 точек, а весит всего 179 граммов. В целом корпус лёгкий, тонкий, изящный, но, наверное, не для всех удобный из-за «сползающего» стекла — впрочем, это дело вкуса.

Камеры и возможности ночной съемки

Производитель явно подчеркивает немаловажное достоинство камеры прежде всего тем, что оптика для нее произведена небезызвестной компанией ZEISS, мировым лидером в области оптики и оптоэлектроники. На нижней грани даже красуется гордая надпись Professional Photography.

Блок камер оформлен в уже привычном для vivo стиле с разноуровневыми площадками: ступень с камерами выступает на 2 мм, со вспышкой — на 1,5 мм. На самом деле, вот этот момент немного неудобен. Вокруг ступеньки будут собираться крошки и прилипать прочий мелкий сор, да и вообще это не очень удобно. Поэтому носить такой аппарат придется только в чехле.

Всего камер в смартфоне три:

— основная 48 Мп f/1,48, 25 мм;

— портретник 13 Мп f/2,4, 50 мм;

— широкоуголка 13 Мп f/2,2, 16 мм.

Основная камера данной модели оснащена системой профессиональной стабилизации Gimbal 2.0, которая перемещает объектив в противоположном направлении, чтобы убрать дрожание при съемке. И если в других смартфонах оптика стабилизируется по двум осям, то в X60 Pro — по пяти! Действительно, даже на вытянутой одной руке фото вышли совершенно четкие, без шума и пыли. Вообще, на данный момент объектив с диафрагмой f/1,48 — самый светосильный в современных смартфонах.

На экране смартфона все фото в авто-режиме выглядят очень ярко, с неестественно-насыщенными оттенками, но на экранах ноутбука и стационарного ПК открылись вполне «реальные» оттенки. В меру контрастно, все детали автоматически выделены — этот момент не придется дорабатывать в фоторедакторе.

На этом изображении мне понравилась точная цветопередача на цветах. Они на самом деле такие яркие.

Отдельно про ночную съемку, в чем, собственно, заключается одна из привлекательных «фишек» модели. Режим «Звездное небо» позволяет получить весьма качественные фото в темное время суток. Экспозиция выставляется «по небу», а также подстраивается баланс белого — становится холоднее для акцента на светящихся точках на темном небосводе и отображения космической синевы.

Режим ночной съемки

Еще лучшего качества ночных снимков можно добиться, если установить смартфон vivo X60 Pro на штатив. В таком случае он делает целую очередь кадров и далее склеивает их в один, выбирая при этом более длинную экспозицию и минимальное ISO. Такой параметр съемки позволяет добиться четкой детализации, сравнимой с дневными фото. Звезды при этом выходят в виде точек, а не штрихов или полос.

Портретная камера позволяет получать невероятно чёткие объекты в центре кадра и неповторимые эффекты в зоне расфокусировки, в том числе эффект вихревого боке. В ночном городе снимки тоже вышли великолепные. Показывала фото, сделанные на vivo, знакомому фотографу — так он не поверил, что это снято на смартфон без обработки в фоторедакторе.

Алгоритм отслеживает движение, фокусируясь на нужной области, позволяя при этом получать четкие кадры движущихся объектов как в основном, так и в портретном режиме. Очень удобно, между прочим, снимать своих непоседливых детей!

В целом по камерам — почти пятерка. Такой телефон удобно брать с собой в отпуск или путешествие, если вы не профессиональный фотограф, а красивых фоточек ну очень хочется! Помимо того, поддержка HDR обеспечит возможность съемок стримингового видео в совершенно реалистичном виде, без дрожания и размытия. Этому же способствует и частота обновления дисплея 120 Гц. Для начинающих звезд YouTube и TikTok вполне себе аппарат, кстати.

Железо и производительность

Смартфон выпущен на платформе Qualcomm Snapdragon 870, на которой уже работают и другие модели, например, Moto G100, POCO F3, Xiaomi Mi 11X. Но X60 Pro стал дебютом платформы в Казахстане и других странах СНГ — пока таких устройств больше нет в продаже! Телефон, кстати, поддерживает стандарт сети 5G, но подробности нужно уточнять у своего оператора связи.

vivo X60 Pro имеет 12 Гб оперативной памяти — вот прям впечатлило, но и это не все. Еще три дополнительных гигабайта можно при необходимости получить из флеш-накопителя формата UFS 3.1. Они позволяют в режиме ожидания держать еще больше приложений. Честно говоря, не представляю, как может не хватить 12 гигабайт для приложений и даже нескольких игр. В любом случае внутренней памяти остается еще 256 гигабайт.

В модели используется Android 11 вместе с фирменным интерфейсом Funtouch 11.1 последней версии. Умный помощник Jovi и Google Play, а также поддержка всех Гугл-сервисов (актуально) — все на месте! Кстати, в телефоне есть удобные возможности для геймеров, хоть он и не позиционируется как игровой: блокировка уведомлений во время игры, продление работы игры при выключенном экране, режим «картинка в картинке». Аппарат легко справляется с играми типа Call of Duty Mobile, Injustice 2 без торможения. Для этого нужно включить режим «Ультраигровой». Частота отклика 240 Гц обеспечивает моментальную реакцию на прикосновения. Емкость батареи составляет 4200 мА/ч, заряда хватает примерно на 5-7 часов игр, 15 часов просмотра видео.

Итоги обзора vivo X60 Pro

Легкий и тонкий, vivo X60 Pro произвел очень благоприятное впечатление. Его возможностей за глаза хватит большинству пользователей. Приятный визуал и надежные материалы корпуса, мощная платформа, отличные характеристики основной камеры с возможностью качественной ночной съемки, контрастное изображение плюс поддержка сетей 5G — картина складывается вполне приятная.

Из минусов (на мой взгляд) отметила бы средний телеобъектив (всего лишь двукратное увеличение), отсутствие автофокуса у широкоуголки, нехватку стереодинамиков, отсутствие защиты корпуса от пыли и влаги. Впрочем, эти особенности кому-то окажутся несущественны. В целом же vivo удалось выпустить удобный в использовании смартфон с интересными возможностями для фотографии.