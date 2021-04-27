Марат Абдилдабеков, Казахтелеком: упускать лидерство в отрасли мы не намерены

Оператор будет расширять линейку облачных сервисов и решений Big Data.

Технологии, основанные на облачных вычислениях, и аналитика больших данных — одни из самых востребованных и быстроразвивающихся направлений в современном информационном мире. Как «Казахтелеком» развивает рынок облачных технологий, обеспечивает поддержку виртуализации, а также о стратегии развития направления Big Data в интервью Profit.kz рассказал Марат Абдилдабеков, главный директор по инфокоммуникационным технологиям АО «Казахтелеком».

— Марат Мухтарович, как вы оцениваете позицию «Казахтелекома» в качестве облачного провайдера?

— Работа в направлении развития облачных сервисов началась достаточно давно, «Казахтелеком» одним из первых на казахстанском рынке начал предоставлять облачные услуги и сервисы. За это время многое сделано, и облачные сервисы стали неотъемлемой частью бизнеса нашей компании. Сейчас мы предоставляем облачные решения для всех сегментов рынка — как малому и среднему бизнесу, так и крупным корпоративным клиентам и позиционируем себя как надежного поставщика, отвечающего всем стандартам качества и безопасности.

В целом с начала запуска и предоставления услуг облачного хранения данных и предоставления облачных вычислительных мощностей на базе наших дата-центров они показывают интенсивный рост. На сегодняшний день облачные сервисы в общей структуре ИКТ доходов составляют порядка 30% и растут ежегодно на 40-50%. Поэтому мы оцениваем ситуацию позитивно, динамика, как вы видите, достаточно высокая.

Очень многие компании, особенно в период пандемии, выбрали именно облачные сервисы, поскольку это не только обеспечивает сохранность данных, но и значительно оптимизирует расходы. В принципе, парадигма движения рынка в сторону ИТ как сервиса начинает реализовываться. Около полутора-двух лет назад на уровне государства были приняты соответствующие решения, сейчас и бизнес активно переходит на облачные сервисы.

Мы также активно работаем над расширением линейки, сотрудничаем с зарубежными провайдерами облачных услуг. Например, на базе продуктов Microsoft «Казахтелеком» уже успешно реализовал такие облачные сервисы, как Microsoft Exchange, MS Project, Лицензии на ПО, Windows Хостинг и другие. Сейчас на стадии внедрения продукт Оffice 365.

В перспективе мы планируем развивать партнерские сервисы совместно с казахстанскими и международными IT-компаниями, акцентируя внимание на развитие гибридных облачных направлений и выводе новых услуг. Однозначно могу сказать, что упускать лидерство в отрасли мы не планируем.

— Недавно вы объявили о запуске новой услуги по резервному копированию и аварийному восстановлению облачных данных в Microsoft Azure. Какова тарифная политика и прогнозируемый спрос на этот сервис?

— Да, как вы знаете, Microsoft является одним из мировых лидеров в области предоставления облачных сервисов и нашим стратегическим партнером. Мы уже запустили ряд продуктов, о которых я сказал, и продолжаем наше сотрудничество.

Что касается тарифной политики по бекапированию и аварийному восстановлению облачных данных, сейчас мы прорабатываем эти вопросы с Microsoft. Бонусом для потребителей станет включение специализированных сервисов «Казахтелекома» для более комфортного пользования услугой. Озвучивать тарифы до их полного утверждения не могу, но скажу однозначно, что они достаточно лояльны для массового потребления.

Что касается спроса, то в период информационного потока резервирование данных достаточно востребовано. Другое дело, что каждый делает это по-своему. Совместно с Microsoft Azure мы предлагаем наиболее удобный, безопасный и низкозатратный способ, особенно если сравнивать с закупом нового оборудования для резервного копирования данных.

— Рынок дата-центов в Казахстане можно назвать относительно зрелым. Более того, уровень утилизации ваших ЦОДов близок к 100%. Планируете ли строительство новых ЦОДов, возможно с сертификацией TierIV?

— Да, рынок дата-центров в нашей стране уже сформирован. Сейчас «Казахтелеком» располагает сетью из 25 центров обработки данных, включая ЦОД в Павлодаре уровня Tier III. В целом наша оценочная доля на этом рынке порядка 65%. Доля доходов от этого сегмента растет, темпы превышают общий рост рынка.

Общая утилизация ресурсов достигла 95%, услуги ЦОДов пользуются высоким спросом. Это критический процент и в наших планах есть несколько вариантов модернизации существующих и строительства новых ЦОД. Наша команда ведет анализ потенциального рынка и рассматривает новые технологии и подходы в строительстве ЦОДов для оптимизации затрат.

Например, недавно мы запустили ЦОД в Алматы с общим количеством 160 стоек, сейчас реализовано 80 стоек и здесь мы уже начали предоставлять сервисы.

Отмечу, что сейчас тенденция строительства дата-центров несколько изменилась: их строят там, где находятся клиенты, в отличие от предыдущего тренда, который был ориентирован на то, чтобы строить там, где есть энергетическая инфраструктура.

В 2021–2023 годах мы планируем реализовать два проекта, направленные на расширение сети наших дата-центров. Это модернизация существующего ЦОД в городе Акколь с увеличением монтированной емкости на 106 стоек (существующая емкость — 81 стойка). По итогам реализации проекта общая емкость достигнет 187 стоек.

И второй проект — это строительство нового модульного ЦОД в городе Нур-Султан класса TIER III на 300 стоек. Он будет одним из самых больших ЦОДов в стране. Хочу отметить также, что сейчас сами технологии меняются, и если раньше, 5-7 лет назад, для некоторых сервисов требовалось 10 стоек, то сейчас достаточно 1 стойки, то есть идет 10-кратное сжатие. И 300 стоек 5 лет назад и сейчас — это огромная разница из-за значительного увеличения мощности и емкости.

Основные характеристики этого дата-центра: энергопотребление на стойку до 12 кВт, резервирование всех компонентов по схеме N+1, административно-бытовой комплекс для обслуживающего персонала на 300 кв. м. Проектирование планируем начать в этом году, а строительство — в 2022 году.

А вот вопрос строительства ЦОД уровня TIER IV пока не рассматривается.

— Как сейчас выглядит процентное соотношение востребованности разных услуг на облачном рынке (Saas, IaaS, аренда физического оборудования)? Стало ли уже направление SaaS самым популярным?

— Несмотря на активный рост направлений PaaS (облачной платформы как сервиса) и SaaS на мировом рынке, у нас пока остаются наиболее популярными традиционные услуги размещения физического оборудования в дата-центрах (Colocation/ Dedicated) и предоставления инфраструктуры как сервиса (IaaS). За последние 2 года мы отмечаем существенный рост потребления этих услуг. В настоящее время они составляют порядка 56% от всех услуг ЦОД компании.

SaaS является одним из самых высокомаржинальных сервисов, но для того, чтобы потреблять программное обеспечение как сервис, также должен быть готов сам рынок. Сейчас мы его как раз формируем и активно предлагаем SaaS сервисы для малого и среднего бизнеса.

— Поговорим о направлении Big Data. Существует мнение, что эта тема несколько переоценена. Могли бы вы прокомментировать эту точку зрения?

— Я думаю, что скорее, это направление недооценено. Например, только небольшая часть компаний пытается экспериментировать с накопленными данными, строить гипотезы и тестировать их. Но справедливости ради надо признать, что ситуация меняется очень быстро, все больше и больше людей подключается к этому направлению.

Рынок Big Data растет и востребован во всем мире, и для нас это также приоритетное направление, прописанное в стратегии. Мы уже активно работаем с большими данными, например, чтобы решать внутренние задачи компании.

— У вас накоплено огромное количество данных. Есть какие-то бизнес-модели, кроме стандартного «профиля абонента» в вашей Big Data-стратегии?

— Да, конечно. Помимо профилирования абонентов существуют «стандартные» модели для телеком-оператора, такие как: выявление абонентов, склонных к оттоку, таргетированные предложения услуг. Так мы выявляем абонентов, которым необходимо предложить услугу здесь и сейчас.

— Что запланировано по развитию сегмента Big Data в стратегии развития компании до конца текущего года?

— В планах развития есть построение скоринговой модели абонентской базы. Это когда каждому абоненту присваивается определенный «Score-балл» на основании его истории в компании (к примеру, использование услуг, платежи и т. д.) На основании «Score баллов» можно выстраивать маркетинговые стратегии для повышения лояльности пользователей.

Также активная работа проводится в части внутренней монетизации компании. Развиваются модели предиктивного оттока абонентов, когда мы с некоторой долей вероятности предсказываем отключение услуг у наших абонентов. Технологии Big Data позволяют организовать превентивные меры в части удержания «отточных» абонентов.

Вместе с этим планируется развитие и внешней монетизации данных.

— В прошлом году эффективно себя показала система по использованию Big Data в мониторинге заболевших коронавирусом в Алматы. Будет ли она масштабироваться в регионах?

— Да, проект получился информативным, а главное полезным для населения и государственных органов. Модель мониторинга эпидемиологической ситуации по городу Алматы была разработана совместно с мобильными операторами для акимата. Благодаря такой эффективной коллаборации нам удалось сделать продукт, который, без сомнений, мы хотим развивать и масштабировать дальше.

Мы показали, как работает этот сервис, как можно контролировать соблюдение масочного режима в автобусах, в местах массового скопления людей, так как там стоят наши системы видеонаблюдения.

Сейчас в рамках реализации электронных акиматов «Казахтелеком» предлагает этот сервис в своей линейке продуктов для региональных акиматов. Также мы готовим к выходу на рынок модели машинного обучения, построенные на данных ОФД и маркировки товаров для игроков ритейла. Статистические данные о продажах товаров, их количестве, стоимости, будут полезны как для производителей, которые могут видеть продажи продукции в различных разрезах, так и для магазинов.

— Да, еще одна важная сфера использования больших данных — это фискальные платежи. Вы как компания, агрегирующая большое количество такой информации, как реализуете это направление?

— Мы только начали эту работу. Что касается фискальных данных, мы реализуем проект для Комитета государственных доходов в части мониторинга цен на социально значимые продуктовые товары. Это необходимо для регулирования цен в каждой отдельно взятой области Республики.

Как оператор фискальных данных, «Казахтелеком» может помочь бизнесу установить наиболее выгодные промежутки времени для реализации той или иной продукции, а государству подсказать, на каком этапе ценообразования происходят наибольшие ценовые «накрутки» на тот или иной чувствительный товар. Возможности такой аналитики возрастут после того, как в стране будет внедрена система маркировки и прослеживаемости по ряду товарных групп.

— И последний вопрос тоже о важном — кадры. Насколько остро вы, как флагман отрасли, ощущаете нехватку квалифицированных специалистов? Чувствуете ли вы «утечку мозгов» в связи с расширившимися возможностями удаленной работы? Что можно делать в этом направлении?

— Да, к сожалению, на рынке труда ощущается нехватка специалистов, в основном это разработчики, аналитики, тестировщики и технические специалисты.

Что касается «Казахтелекома», то на сегодня в компании сформирована сильная команда настоящих профессионалов — это более 400 ИТ-специалистов. К примеру, на днях один из наших сотрудников вошел в списки «100 лучших ИТ-специалистов мира 2021» по версиям американской компании Nutanix и швейцарской ИТ-компании Veeam Software. На сегодня это первый ИТ-специалист из Казахстана, попавший в данную категорию, наравне с участниками из Австралии, Чехии, Дании, Франции, Канады и др. И такие достижения среди наших сотрудников не единичные.

Конечно же, когда в компании работают талантливые кадры, всегда есть вероятность «утечки мозгов». Поэтому для сотрудников мы стараемся создавать привлекательные условия труда именно в «Казахтелекоме». Мы постоянно изучаем международный опыт передовых компаний, совершенствуем систему обучения и развития персонала, создаем условия для личностного и профессионального развития, полноценные условия для работы и отдыха, предоставляем сотрудникам социальный пакет. Наши специалисты постоянно обучаются и проходят курсы повышения квалификации не только в Казахстане, но и в странах СНГ и зарубежных компаниях. Например, в учебном центре General Electric в Кембридже, ВAS University, Центре цифровой трансформации Московской школы управления Сколково.

Кроме того, наши сотрудники ежегодно принимают участие в различных конференциях разного уровня. Мы даем возможность расти и идти вперед всем, кто проявляет себя как профессионал, всегда поддерживаем сотрудников, стремящихся к профессиональному и карьерному развитию.

Мы делаем все, чтобы растить свои кадры, всячески их мотивируем. ИТ-специалисты сегодня на рынке востребованы, мы хорошо управляем этим процессом, удерживаем сильных сотрудников. Новые решения первым делом приходят к нам, и у талантливых специалистов есть возможность поработать с самыми новыми технологиями.