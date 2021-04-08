На что способны системы видеонаблюдения будущего?

Глобальная урбанизация идет семимильными шагами: к 2050 году 68 % мирового населения будет жить в городах.

Этот процесс миграции уже оказывает беспрецедентное давление на руководство городов, но при этом отрывает им и новые возможности: повышения уровня жизни, безопасности и здоровья жителей. Для решения этих задач необходимо менять инфраструктуру городов, особенно в свете появления новых технологий: искусственного интеллекта, машинного обучения, BigData, облачных вычислений и последних систем управления видео (VMS).

Внедрение этих технологий для обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования превращает простые города в умные. И smart-города, в итоге, становятся безопаснее. Благодаря таким технологиям городские власти могут создавать защищенные городские инфраструктуры. Современные системы видеонаблюдения стали не только гораздо «чутче», чем пару лет назад, но к тому же умеют пользоваться дополнительными детекторами, а алгоритмы обработки видеоданных на базе ИИ поднимают функциональность систем на принципиально новый уровень развития.

При помощи современных технологий власти безопасных городов могут обеспечивать проактивную защиту людей и зданий, оперативно реагировать на происшествия в реальном времени и оптимизировать оказание услуг населению. Жителей городов можно защитить от любых опасностей, начиная от террористических угроз и заканчивая эпидемиями и стихийными бедствиями. Экстренные службы, работающие в сфере здравоохранения, охраны правопорядка и пожаротушения, будут располагать всей необходимой информацией, а управление дорожным движением, вывоз отходов, социальные и другие службы станут эффективней. И все это можно сделать более устойчивым и экологичным за счет оптимизации расходов и ресурсов.

Одним из примеров таких умных городов является Калгари. Его население составляет около 1,2 млн человек, что делает этот город с высоким качеством жизни — третьим по величине муниципалитетом Канады. В Калгари используют ряд решений, включая камеры наблюдения, регистраторы, системы контроля доступа, системы обнаружения и аварийной сигнализации, средства видеоаналитики, системы GPS, лазерные сканеры и кнопки экстренного вызова. В основе новой городской системы видеонаблюдения лежит открытая платформа Milestone, обеспечивающая сбор данных более чем от 10000 устройств от 150 разных производителей. Эта система обеспечивает наблюдение для объектов ЖКХ, парков и детских площадок, электроподстанций, деловых центров и складских площадок. Система каждый день круглосуточно обеспечивает общественную безопасность и предотвращает кражи оборудования, материалов и меди.

По словам Марка Шихана, менеджера компании Convergint по проекту города Калгари, выбор системы видеонаблюдения стал решающим шагом, определившим ее работу сейчас и в будущем: «Важнейшим условием была полная открытость платформы с возможностью глубокой интеграции оборудования и решений сторонних производителей».

Поскольку многие люди стремятся переехать в города, городские власти и организации должны многое изменить для поддержания благополучия в целом, комфортного образа жизни и безопасности. Современные технологии дают такую возможность и открывают новые перспективы для бизнеса, предоставляя сведения о передвижении жителей и пользовании городской инфраструктурой. Все эти современные технологии можно назвать «ушами и глазами» города. Потенциал огромен. Скорее всего, буквально через несколько лет мы увидим объединение систем видеонаблюдения со счетчиками отопления, воды и электричества для повышения экологичности. Интернет вещей станет неотъемлемой частью инфраструктуры наших городов. Для удобства и комфорта граждан будет организовано взаимодействие между зданиями и другими общественными объектами.

Программное обеспечение видеонаблюдения и видеоаналитики будет играть важнейшую роль в грядущих технических переменах. Открытые платформы станут основой умных и безопасных городов.

Пришло время перемен, и пора понять, как можно сформировать будущее своего города, не ограничиваясь уборкой улиц, вывозом мусора и маршрутами общественного транспорта. Перейдите по ссылке, чтобы узнать подробности.