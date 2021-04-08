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На что способны системы видеонаблюдения будущего?

Глобальная урбанизация идет семимильными шагами: к 2050 году 68 % мирового населения будет жить в городах.

8 апреля 2021 09:00, Profit.kz
Рубрики: Железо, Софт

Этот процесс миграции уже оказывает беспрецедентное давление на руководство городов, но при этом отрывает им и новые возможности: повышения уровня жизни, безопасности и здоровья жителей. Для решения этих задач необходимо менять инфраструктуру городов, особенно в свете появления новых технологий: искусственного интеллекта, машинного обучения, BigData, облачных вычислений и последних систем управления видео (VMS).

Внедрение этих технологий для обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования превращает простые города в умные. И smart-города, в итоге, становятся безопаснее. Благодаря таким технологиям городские власти могут создавать защищенные городские инфраструктуры. Современные системы видеонаблюдения стали не только гораздо «чутче», чем пару лет назад, но к тому же умеют пользоваться дополнительными детекторами, а алгоритмы обработки видеоданных на базе ИИ поднимают функциональность систем на принципиально новый уровень развития.

На что способны системы видеонаблюдения будущего?

При помощи современных технологий власти безопасных городов могут обеспечивать проактивную защиту людей и зданий, оперативно реагировать на происшествия в реальном времени и оптимизировать оказание услуг населению. Жителей городов можно защитить от любых опасностей, начиная от террористических угроз и заканчивая эпидемиями и стихийными бедствиями. Экстренные службы, работающие в сфере здравоохранения, охраны правопорядка и пожаротушения, будут располагать всей необходимой информацией, а управление дорожным движением, вывоз отходов, социальные и другие службы станут эффективней. И все это можно сделать более устойчивым и экологичным за счет оптимизации расходов и ресурсов.

Одним из примеров таких умных городов является Калгари. Его население составляет около 1,2 млн человек, что делает этот город с высоким качеством жизни — третьим по величине муниципалитетом Канады. В Калгари используют ряд решений, включая камеры наблюдения, регистраторы, системы контроля доступа, системы обнаружения и аварийной сигнализации, средства видеоаналитики, системы GPS, лазерные сканеры и кнопки экстренного вызова. В основе новой городской системы видеонаблюдения лежит открытая платформа Milestone, обеспечивающая сбор данных более чем от 10000 устройств от 150 разных производителей. Эта система обеспечивает наблюдение для объектов ЖКХ, парков и детских площадок, электроподстанций, деловых центров и складских площадок. Система каждый день круглосуточно обеспечивает общественную безопасность и предотвращает кражи оборудования, материалов и меди.

По словам Марка Шихана, менеджера компании Convergint по проекту города Калгари, выбор системы видеонаблюдения стал решающим шагом, определившим ее работу сейчас и в будущем: «Важнейшим условием была полная открытость платформы с возможностью глубокой интеграции оборудования и решений сторонних производителей».

На что способны системы видеонаблюдения будущего?

Поскольку многие люди стремятся переехать в города, городские власти и организации должны многое изменить для поддержания благополучия в целом, комфортного образа жизни и безопасности. Современные технологии дают такую возможность и открывают новые перспективы для бизнеса, предоставляя сведения о передвижении жителей и пользовании городской инфраструктурой. Все эти современные технологии можно назвать «ушами и глазами» города. Потенциал огромен. Скорее всего, буквально через несколько лет мы увидим объединение систем видеонаблюдения со счетчиками отопления, воды и электричества для повышения экологичности. Интернет вещей станет неотъемлемой частью инфраструктуры наших городов. Для удобства и комфорта граждан будет организовано взаимодействие между зданиями и другими общественными объектами.

Программное обеспечение видеонаблюдения и видеоаналитики будет играть важнейшую роль в грядущих технических переменах. Открытые платформы станут основой умных и безопасных городов.

Пришло время перемен, и пора понять, как можно сформировать будущее своего города, не ограничиваясь уборкой улиц, вывозом мусора и маршрутами общественного транспорта. Перейдите по ссылке, чтобы узнать подробности.

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